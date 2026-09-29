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Главная Полезное Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания
Полезное 29 сентября 2026 · 09:16
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Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания

Во время похолодания мокрые вещи дольше сохнут в помещении, а лишняя влага может стать причиной появления конденсата и плесени
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания

Сушилка с влажными вещами (фото: Styler)

Когда температура на улице снижается, сушить постиранные вещи становится все сложнее. Если оставлять мокрое белье в квартире на несколько дней, оно будет не только дольше высыхать, но и повышать влажность в квартире.

Как правильно сушить белье на дому во время похолодания, рассказывает Styler.

Почему белье долго сохнет в квартире

Во время сушки вода из мокрых вещей улетучивается в воздух. Если воздух в помещении уже достаточно влажный или плохо циркулирующий, процесс высыхания замедляется.

В рекомендациях правительства Шотландии отмечается, что повышенную влажность в помещении можно снизить с помощью вентиляции. В частности, советуют не перекрывать вентиляционные отверстия, регулярно проветривать комнаты и использовать вытяжные вентиляторы.

Отдельной причиной повышенной влажности есть сушка одежды в помещении. Поэтому при похолодании важно не просто поставить сушилку в комнате, а позаботиться об отводе влаги.

Как правильно сушить белье дома

  • Хорошо отжимать вещи. Перед тем как развешивать белье, следует убедиться, что из ткани удалено как можно больше воды. Если это позволяет изготовитель одежды, можно использовать дополнительный цикл отжима.
  • Не развешивать вещи вплотную. Между отдельными предметами следует оставлять простор для циркуляции воздуха. Большие вещи лучше полностью расправлять, а не складывать в несколько слоев.
  • Поставить сушилку у окна. Эксперты советуют размещать сушилку у частично открытого окна. Однако отмечают, что при возможности вещи должны сушиться на улице.
  • Сушить белье в ванной, если там есть вентиляция. Oxford City Council рекомендует во время сушки в помещении использовать ванную комнату с закрытой дверью и открытым окном. Это помогает не распространять воду по всей квартире.
  • Не перекрывайте вентиляцию. Вентиляционные отверстия и приточные клапаны не следует закрывать мебелью или другими предметами. Воздух должен свободно циркулировать, чтобы влага могла покидать помещение.
  • Не сушите одежду на батареях. Такой способ может увеличивать количество водяных паров в комнате. Вместо этого лучше использовать отдельную сушилку и обеспечить вентиляцию.

Какой должна быть влажность в квартире

Проверить уровень влажности можно с помощью гигрометра. По рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США относительную влажность в помещении желательно поддерживать ниже 60%, а оптимальным диапазоном считается 30-50%.

Если на окнах регулярно появляются капли воды, это может свидетельствовать о чрезмерной влажности. В таком случае нужно не только вытирать конденсат, но и уменьшать количество влаги в воздухе и улучшать вентиляцию.

При необходимости можно использовать осушитель воздуха. Он помогает снизить количество влаги в помещении, особенно если белье регулярно приходится сушить в помещении.

Раньше мы рассказывали, почему на окнах появляется конденсат и как избавиться от лишней влаги в доме.

Теги: Дом Советы
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