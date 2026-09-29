UA / RU
rbc.ua
Последние новости
14:07 Тренды
Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко
13:28 Люди
Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
12:36 Гороскопы
Какие знаки Зодиака избегают домашней работы: Водолей, Близнецы и Стрелец
12:00 Люди
Лишение Потапа звания заслуженного артиста: Зеленский обратился к премьеру и СБУ
11:13 Полезное
Грибной сезон 2026: сколько варить белые, лисички и опята перед жаркой
10:06 Вкусно
Нежный плавленый сыр за 7 минут: рецепт из доступных продуктов
09:16 Полезное
Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания
08:27 Люди
Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистов
06:29 Люди
Покрова уже не 14 октября: когда украинцы будут отмечать праздник в этом году
06:03 Гороскопы
Таро-гороскоп на 29 сентября: главные прогнозы для Водолеев, Львов и других знаков Зодиака
Все новости
Главная Тренды Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко
Тренды 29 сентября 2026 · 14:07
Add as a preferred source on Google

Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко

Неудачный крой способен визуально придать объему даже стройную фигуру
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко

Правильный крой юбки меди помогает сбалансировать пропорции фигуры (фото: Styler)

Юбка миди давно стала базовой вещью в гардеробе, но именно с ее длиной легко ошибиться. Иногда вещь, прекрасно смотрящаяся на вешале, во время примерки вдруг делает силуэт тяжелее и визуально сокращает ноги.

Styler со ссылкой на советы фешенблогерши Елены Шевченко в Instagram рассказывает, как выбрать крой меди, чтобы она работала на пропорции фигуры.

Почему одна миди может изменить силуэт

Специалистка обращает внимание на немаловажную деталь: проблема не обязательно в фигуре. Она может возникать из-за конструкции самой юбки или платья.

В видео блогерша объясняет, что двойное сужение создает нежелательный визуальный эффект. Сначала ткань плотно облегает широчайшую часть бедер, а затем еще сильнее сужается книзу.

Из-за такой линии бедра могут казаться более массивными, а ноги - короче. Поэтому во время примерки следует смотреть не только на длину, но и на то, как вещь проходит от бедер вниз.

Какой фасон лучше выбрать

Шевченко советует обратить внимание стоит на юбки-трапеции и модели, скроенные по косой.

Их конструкция создает более плавную линию от самой широкой точки бедер вниз. Благодаря этому силуэт выглядит более вытянутым, а бедра - более пропорциональными.

Особенно хорошо этот прием работает, когда ткань не стоит жестко, а мягко двигается во время ходьбы.

Важна не только форма, но и длина

В миди нет универсальной длины, которая все равно будет хорошо смотреться на всех. Несколько сантиметров могут существенно изменить восприятие ног.

Если хочется визуально вытащить силуэт, стоит примерить несколько вариантов и посмотреть, где заканчивается разделение. Часто выгоднее всего выглядит длина, которая оставляет открытой изящную часть ноги - например, лодыжку.

Не стоит покупать юбку только по принципу "это стандартная длина миди".

Лучше оценить ее вместе с обувью, с которой вы планируете носить вещь.

Высокая посадка тоже может помочь

Еще один способ сбалансировать пропорции - подчеркнуть линию талии. Юбка с высокой посадкой зрительно смещает начало ног выше, благодаря чему они могут казаться длиннее.

Особенно легко использовать этот прием с более коротким верхом или рубашкой, заправленной внутрь. А вот длинный свободный свитер поверх юбки может разрезать фигуру в другом месте и полностью изменить этот эффект.

На что обратить внимание перед покупкой

При примерке миди следует сделать несколько простых проверок:

  • посмотрите на себя не только спереди, но и со стороны;
  • проверьте, не собирается ли ткань горизонтальными складками на бедрах;
  • оцените, где заканчивается деление относительно тончайшей части ноги;
  • пройдитесь - хороший крой не должен сильно ограничивать движения;
  • примерьте юбку с той обувью, которую планируете носить чаще всего.

И главное - не делайте выводов о своей фигуре по одной неудачной модели. Если миди вдруг визуально прибавляет объем, это еще не означает, что проблема в весе или формах. Иногда достаточно сменить линию кроя, посадку или длину - и та же фигура будет выглядеть совсем иначе.

Раньше мы рассказывали о том, какие сумки 2026 года будут в тренде и станут отличным дополнением любого образа.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Лишение Потапа звания заслуженного артиста: Зеленский обратился к премьеру и СБУ Люди Лишение Потапа звания заслуженного артиста: Зеленский обратился к премьеру и СБУ
Грибной сезон 2026: сколько варить белые, лисички и опята перед жаркой
Грибной сезон 2026: сколько варить белые, лисички и опята перед жаркой Полезное
Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания
Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания Полезное
Больше интересного
Покрова уже не 14 октября: когда украинцы будут отмечать праздник в этом году Покрова уже не 14 октября: когда украинцы будут отмечать праздник в этом году Юлия Шиканова · 29 сентября 2026, 06:29
Соломия Витвицкая рассекретила имя сына и объяснила его особое значение Соломия Витвицкая рассекретила имя сына и объяснила его особое значение Катерина Собкова · 28 сентября 2026, 17:42
Астролог Нуньес назвала 5 знаков Зодиака, которым повезет 28 сентября - 4 октября Астролог Нуньес назвала 5 знаков Зодиака, которым повезет 28 сентября - 4 октября Катерина Собкова · 28 сентября 2026, 20:08
Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский Остапова Анастасія · 29 сентября 2026, 13:28