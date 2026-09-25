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Тренды 25 сентября 2026 · 17:22
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Микросумки уходят в прошлое: Андре Тан назвал новый тренд 2026 года

Теперь аксессуар должен не просто дополнять образ, но и вмещать все необходимое
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Микросумки уходят в прошлое: Андре Тан назвал новый тренд 2026 года

Как выбрать модную сумку в 2026 году (фото: Styler)

Модные сумки 2026 все больше сочетают практичность с выразительным дизайном. Дизайнер Андре Тан показал пять актуальных моделей и объяснил, как правильно сделать их акцентом образа.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает, какие сумки следует выбрать и как их стилизовать.

Сумка-багет

Первой в списке дизайнера стала легендарная сумка-багет - компактная модель вытянутой формы, которую носят под плечом.

Этот фасон ассоциируется с модой 1990-х годов, но в 2026 году он снова оказался среди актуальных трендов. По словам Андре Тана, не обязательно выбирать сложный дизайн: вполне уместно будет смотреться лаконичная модель.

В то же время тем, кто хочет сделать аксессуар более заметным, дизайнер советует обратить внимание на интересную фурнитуру.

Большая мягкая сумка

Вторая тенденция - полная противоположность миниатюрным моделям. Речь идет о больших, мягких и немного небрежных сумках.

"Наконец-то, мода вспомнила, что женщине иногда нужно носить не только банковскую карточку и губную помаду", - шутит дизайнер.

Такая сумка не только соответствует современному тренду на практичность, но легко вписывается в повседневный гардероб. Ее можно сочетать с джинсами, базовыми футболками, рубашками и другими простыми вещами.

Сумки с крокодиловой фактурой

Еще один актуальный вариант - сумка с фактурой под крокодиловую кожу. Андре Тан особо подчеркивает: речь идет именно о фактуре, а не обязательно о натуральной коже.

Такой материал, по мнению дизайнера, придает образу дорогого вида и делает даже простой комплект более выразительным.

Относительно цветов следует присмотреться к глубоким оттенкам. Среди актуальных вариантов дизайнер называет шоколадный, бордовый, черный и темно-зеленый.

Большой мягкий клатч

Четвертая позиция - мягкий объемный клатч. Но это уже не маленький вечерний конверт, который ассоциируется преимущественно с праздничными образами.

Современный клатч должен быть достаточно большим, чтобы его можно было носить в руке или под мышкой. Именно такая форма, по словам Андре Тана, способна придать даже обычному повседневному комплекту легкую небрежность, шик и ощущение более дорогого образа.

То есть, клатч в 2026 году вполне можно использовать не только для вечернего выхода.

Акцентная сумка

Пятым трендом дизайнер называет акцентные сумки. Здесь можно позволить себе больше экспериментов с цветом, фактурой и деталями.

Это может быть яркий оттенок, необычный декор, вышивка, выразительная фурнитура или интересная фактура. Главное правило - именно сумка должна стать главной героиней образа.

Поэтому остальные вещи лучше оставить сдержанными. Если аксессуар очень яркий, одежда не должна конкурировать с ним за внимание.

Маленькие сумки отходят на второй план

Отдельно Андре Тан обратил внимание на еще одну смену в моде. Речь идет о микросумках, в которые иногда сложно поместить даже самое необходимое.

По словам дизайнера, в 2026 году они постепенно отходят на второй план, ведь актуальная сумка должна быть не только красивой, но и практичной.

Как сделать сумку визуально дороже

При выборе аксессуара Тан советует не сосредотачиваться только на названии бренда или большом логотипе. Чтобы сумка выглядела дорогой и качественной, значительно важнее оценить ее форму, материал, швы и фурнитуру.

Именно эти детали могут определить общее впечатление аксессуара и всего образа.

Ранее Styler рассказывал про вещи, которые выглядят устаревшими в 2026 году.

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Теги: Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
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