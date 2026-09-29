Блогерша Баба Даша рассказала о РАС у сына Артема и его прогрессе в развитии (видео)

Блогерша Баба Даша рассказала о сыне Артема, которому диагностировали расстройство аутистического спектра. По ее словам, мальчик заметно продвинулся в развитии, а во время последнего досмотра невролог не увидела оснований для оформления ему инвалидности.

Что об этом известно, рассказывает Styler, со ссылкой на уже вышедшее на Youtube интервью блогерши Славы Демину.

Что Баба Даша рассказала о состоянии сына

Баба Даша рассказала, что у ее сына Артема диагностировано расстройство аутистического спектра. В то же время, за последнее время у мальчика произошли заметные изменения в развитии.

По словам блогерши, семья могла оформить Артему инвалидность, однако не стала этого делать. Во время последнего приема у невролога в Днепре врач также не увидел для этого оснований.

"Она сказала, что я ничего здесь не вижу для того, чтобы оформлять", - рассказала Баба Даша.

Отдельно блогерша вспомнила ситуацию во время приема, которая удивила даже врача. Медик вносила на компьютере данные Артема, а мальчик смог прочесть написанное на экране.

По словам мамы, Артем читает не только на занятиях. Когда они уезжают в машине, он обращает внимание на вывески и читает их.

"Ты едешь в машине, а он читает все вывески, все он читает", - отметила блогерша.

Также у Артема сильная память. Он знает области Украины, страны, столицы и флаги.

Баба Даша рассказала о работе с Артемом

Блогерша отметила, что заметный прогресс сына стал возможным, в частности, благодаря большому количеству занятий и внимания со стороны семьи.

"Нужно было много ресурса отдать на то, чтобы ребенком заниматься", - сказала она.

Таким образом, сейчас семья не оформляет Артему инвалидность, а продолжает работать над его развитием. Баба Даша отмечает те навыки, которые мальчик уже овладел, в частности чтении и запоминании большого объема информации.