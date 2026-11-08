Вибиває електрику після повернення світла: причини та поради енергетиків

Після відключення світло може повернутися лише на кілька хвилин. Якщо електрика зникає саме тоді, коли вмикається обігрівач або бойлер починає гріти воду, у щитку міг спрацювати автоматичний вимикач.

Styler розповідає , чому це трапляється навіть зі справною технікою та за яких умов автомат можна увімкнути знову.

Що перевірити, якщо світло зникло знову

Якщо щиток димить або іскрить, не торкайтеся його. Попередьте людей поруч і залиште приміщення, якщо шлях до виходу безпечний. Із безпечного місця негайно телефонуйте 101 або 112. Обидва номери вказані у переліку екстрених служб на порталі ДСНС.

Запах горілої ізоляції, тріск або сліди води на щитку - також привід залишити лінію вимкненою та викликати електрика.

Якщо ознак небезпеки немає, дізнайтеся, чи є світло у сусідів. Коли знеструмлено кілька квартир, перевірте повідомлення обленерго за своєю адресою. Якщо про відключення не повідомляли, зверніться до ОСББ або управителя будинку, як радить Держенергонагляд.

Чому після повернення світла вибиває автомат

Автомат захищає проводку. Коли через лінію проходить надмірний струм, він вимикає живлення.

Перевантаження лінії. Бойлер і чайник можуть живитися від однієї лінії, навіть якщо під'єднані до різних розеток. Коли обидва одночасно гріють воду, їхня сумарна потужність може перевищити допустиме навантаження на цю лінію. За тривалого перевантаження автомат може спрацювати не відразу, а із затримкою. Як пояснюють фахівці Schneider Electric, одночасна робота кількох потужних приладів на одній лінії може спричинити нагрівання захисного механізму та вимкнення електроенергії.

Бойлер і чайник можуть живитися від однієї лінії, навіть якщо під'єднані до різних розеток. Коли обидва одночасно гріють воду, їхня сумарна потужність може перевищити допустиме навантаження на цю лінію. За тривалого перевантаження автомат може спрацювати не відразу, а із затримкою. Як пояснюють фахівці Schneider Electric, одночасна робота кількох потужних приладів на одній лінії може спричинити нагрівання захисного механізму та вимкнення електроенергії. Пусковий струм. Компресору холодильника в момент запуску потрібен більший струм, ніж під час звичайної роботи. Іноді навіть такого короткого піку достатньо для спрацювання захисту, як пояснюють у технічному матеріалі ICS Schneider Messtechnik.

Компресору холодильника в момент запуску потрібен більший струм, ніж під час звичайної роботи. Іноді навіть такого короткого піку достатньо для спрацювання захисту, як пояснюють у технічному матеріалі ICS Schneider Messtechnik. Несправність приладу або проводки. Коротке замикання у приладі, шнурі чи розетці теж може миттєво знеструмити лінію. Підозрілий прилад залиште вимкненим до перевірки. У пам'ятці МВС України радять припинити користування технікою, якщо з'явилися сторонній запах, іскри чи сліди пошкодження, і не ремонтувати її самостійно. Не торкайтеся пошкодженої вилки чи розетки.

Чи може причиною бути перепад напруги

Після відключення напруга може тимчасово знизитися, коли багато споживачів одночасно вмикають техніку. Про це йдеться в роз'ясненні "ДТЕК Київські регіональні електромережі", яке 20 лютого 2026 року опублікувала Кагарлицька міська рада.

Звичайний автомат реагує на надмірний струм. За надто високої чи низької напруги живлення вимикає реле контролю напруги, якщо воно встановлене.

Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) реагує на витік струму. Дифавтомат додатково захищає лінію від перевантаження та короткого замикання. Різницю між пристроями пояснює виробник електрообладнання Eaton.

Коли можна знову ввімкнути автомат

Якщо ви точно знаєте, який автомат спрацював, і причиною було очевидне перевантаження, можна спробувати відновити живлення. Щиток має бути цілим і сухим. Перед тим як торкатися важеля, перевірте, чи сухі ваші руки та підлога біля щитка, як радить енергокомпанія FirstEnergy. Якщо причина незрозуміла, є ознаки несправності або ви не можете безпечно вимкнути прилади, залиште лінію вимкненою та зверніться до електрика.

Зніміть навантаження. Вимкніть освітлення у знеструмленій частині квартири та від'єднайте доступні прилади від справних розеток цієї лінії. Техніку без вилки вимкніть її власним вимикачем, якщо до нього безпечно дістатися. Перевірте положення важеля. Після спрацювання він може бути у вимкненому або проміжному положенні. Один раз увімкніть автомат за інструкцією виробника. Не знімайте захисну панель щитка та не торкайтеся проводів. Якщо живлення відновилося, вмикайте справні прилади по черзі. Якщо автомат спрацював знову, залиште лінію вимкненою та зверніться до електрика. Навіть коли з розеток усе від'єднано, причиною може бути несправність стаціонарної техніки, проводки або самого автомата.

Не встановлюйте автомат більшого номіналу лише для того, щоб він перестав спрацьовувати. Це може призвести до перегрівання проводки та пожежі. Як наголошують фахівці Американського фонду електробезпеки ESFI, автоматичні вимикачі повинні відповідати параметрам електричного кола. Якщо автомат регулярно вибиває, причину має встановити кваліфікований електрик.

Як вмикати потужну техніку після відключення

Одночасний запуск приладів у багатьох оселях може перевантажити мережу та спричинити нову аварію. Про це 2 листопада 2026 року попередила Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

Щоб зменшити навантаження на мережу, в урядовій пам'ятці "Збережи тепло для рідних" радять почекати приблизно 30 хвилин після повернення світла, а потім користуватися потужною технікою по черзі. Якщо чайник та обігрівач разом перевантажують одну лінію, вимкніть обігрівач на той час, поки закипає вода.