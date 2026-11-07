5 знаків Зодіаку вийдуть із періоду невдач: астролог Пінглі назвав щасливчиків листопада

Астролог Джошуа Пінглі розповів, для яких знаків Зодіаку листопад стане часом позитивних змін і нового старту. Завдяки завершенню ретроградного руху Венери та Меркурія вони зможуть залишити труднощі позаду й повернутися до важливих планів.

Телець

Тельці останнім часом могли сумніватися у власних бажаннях, планах і навіть стосунках із близькими людьми. Ретроградна Венера підштовхнула їх переосмислити те, чого вони насправді хочуть від життя та яких змін потребують. Астролог Джошуа Пінглі вважає, що після 13 листопада на представників знаку чекає своєрідне перезавантаження. Це вдалий момент, щоб перестати озиратися на минуле, повірити у власні сили та почати діяти відповідно до нових цілей.

Близнюки

Близнюки нарешті зможуть вибратися із затяжного періоду невизначеності та повернути звичну легкість у справах. Ретроградний Меркурій, який є їхньою планетою-покровителькою, останнім часом посилював емоційність і заважав ухвалювати рішення з холодною головою. Астролог Пінглі пояснює, що після 13 листопада ситуація почне змінюватися: думки проясняться, а плани стануть зрозумілішими. Це допоможе Близнюкам залишити сумніви позаду та нарешті перейти від роздумів до конкретних дій.

Діва

Для Дів листопад принесе довгоочікувану ясність у думках і допоможе нарешті розібратися з питаннями, які довго залишалися без відповіді. За словами Джошуа Пінглі, ретроградний Меркурій у водних знаках останнім часом заважав представникам цього знаку мислити об'єктивно та зважено оцінювати ситуацію. Але після 13 листопада, коли планета комунікації відновить прямий рух, багато чого стане зрозумілішим. Діви зможуть зосередитися на головному, знайти правильні рішення та впевненіше рухатися до своїх цілей.

Терези

Для Терезів листопад стане часом великих особистих змін і повернення впевненості у собі. За словами астролога Джошуа Пінглі, на представників цього знаку особливо впливає Венера - їхня планета-покровителька, ретроградний рух якої змусив багатьох переглянути свої цілі та життєві пріоритети. Після 13 листопада, коли Венера перейде до прямого руху, стане легше втілювати задумане та приймати рішення. Терези нарешті побачать результати своєї роботи й зрозуміють, що рухаються у правильному напрямку.

Скорпіон

Скорпіони можуть стати головними щасливчиками листопада, адже після непростого періоду в їхньому житті нарешті починається світла смуга. За словами Джошуа Пінглі, останні місяці могли бути особливо виснажливими для представників цього знаку, змушуючи їх долати труднощі та сумніватися у власних силах. Однак після 13 листопада, коли Венера та Меркурій завершать ретроградний рух, ситуація поступово почне налагоджуватися. Терпіння та витримка Скорпіонів нарешті принесуть результат, а попереду з'явиться більше приводів для оптимізму.