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Смачно 07 листопада 2026 · 16:14

Швидка лазанья на сковорідці: ситна вечеря з фаршу та тіста філо без духовки за 25 хвилин (фото)

Для цієї страви потрібні лише фарш, трохи тіста, соус і сир. Усе готується в одній сковорідці під кришкою
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Швидка лазанья на сковорідці: ситна вечеря з фаршу та тіста філо без духовки за 25 хвилин (фото)

Лінива лазанья в одній сковорідці (колаж: Styler)

Коли немає світла, а хочеться чогось гарячого, ситного й домашнього, виручають рецепти, для яких не потрібні духовка та купа посуду. Ця лінива лазанья готується в одній сковорідці з фаршу, соусу, тіста філо та сиру.

Як приготувати ліниву лазанью в одній сковорідці, розповідає редакторка Styler Юлія Шиканова.

Лінива лазанья

Інгредієнти:

  • курячий фарш - 350 г,
  • твердий сир - 50 г,
  • соус - 4 ст. ложки,
  • тісто філо - приблизно 100 г,
  • сіль, перець та інші спеції - за смаком.

Приготування

Обсмажте фарш. Покладіть його на розігріту сковорідку та обсмажуйте, розбиваючи лопаткою на дрібні шматочки. Додайте сіль, перець та улюблені спеції та добре перемішайте. Я зазвичай додаю сванську сіль та подрібнений часник.

Поки фарш готується, наріжте або порвіть тісто філо на невеликі шматочки. Можна квадратиками, як це зробила я.

Швидка лазанья на сковорідці: ситна вечеря з фаршу та тіста філо без духовки за 25 хвилин (фото)
Порізане тісто філо (фото: Юлія Шиканова)

Додайте соус. Влийте до фаршу приблизно 4 столові ложки соусу. За бажанням - можна додати більше. Найкраще підійде томатний, але можна використати й інший, який є під рукою. У мене томатного соусу в цей раз не було, тому я додала сирний. Швидко перемішайте, щоб соус не встиг підсмажитись.

Якщо соус дуже густий, додайте до фаршу трохи води, щоб тісто філо краще приготувалося під кришкою.

Швидка лазанья на сковорідці: ситна вечеря з фаршу та тіста філо без духовки за 25 хвилин (фото)
Обсмажений фарш (фото: Юлія Шиканова)

Викладіть тісто філо. Розподіліть шматочки тіста поверх фаршу, накрийте сковорідку кришкою та зменште вогонь до мінімуму. Готуйте приблизно 10 хвилин.

Натріть свій улюблений твердий сир. Відкрийте кришку, перемішайте вміст сковорідки, посипте все сиром і знову накрийте, поки сир не розплавиться. Після цього можна ще раз все перемішати або залишити сирну шапочку, як є.

Швидка лазанья на сковорідці: ситна вечеря з фаршу та тіста філо без духовки за 25 хвилин (фото)
Готова страва (фото: Юлія Шиканова)

Лінива лазанья готова! Подавайте її гарячою просто зі сковорідки.

Як приготувати, коли немає світла

Якщо у вас газова плита, цей рецепт цілком реально приготувати навіть під час відключень електроенергії. Головне - мати газ і посуд із кришкою.

Якщо користуєтеся портативною плиткою, дотримуйтеся правил безпеки та використовуйте її лише у відповідних умовах.

Містить молочні продукти та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу тіста філо, соусу та спецій.

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