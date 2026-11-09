Високобілковий салат із шинкою та двома соусами: рецепт за 10 хвилин без світла (фото)

Навіть коли вдома немає електроенергії, можна приготувати смачну та поживну страву без плити, духовки чи іншої кухонної техніки. Для цього достатньо кількох продуктів, ножа та звичайної миски.

Інгредієнти для салату без світла

Для основи салату:

Салат айсберг - 65 г

Куряча шинка - 60 г

Моцарела - 40 г

Болгарський перець - 35 г

Для гранатово-оливкової сальси:

Оливки без кісточок - 10 г

Зерна граната - 10 г

Оливкова олія - 2 г

Для сирно-лимонного соусу:

Густий грецький йогурт 4% - 50 г

Пармезан - 5 г

Лимонний сік - 1 ст. л.

Сіль - за бажанням

Час приготування: 15 хвилин.

Кількість порцій: 1.

Важливо: для соусу обирайте саме густий натуральний грецький йогурт без доданого цукру, ароматизаторів та солодких наповнювачів. Рідкий питний йогурт не підійде, адже заправка має зберігати кремову консистенцію.

Як приготувати салат із шинкою та моцарелою

Підготуйте овочі. Салат айсберг промийте, ретельно обсушіть та порвіть руками на невеликі шматочки. Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте тонкою соломкою.

Додайте шинку та сир. Курячу шинку наріжте тонкими скибочками. За бажанням згорніть їх невеликими рулетиками - така подача допоможе красиво оформити салат навіть без спеціального кухонного приладдя.

Моцарелу наріжте невеликими шматочками. Викладіть усі підготовлені інгредієнти на тарілку поверх айсбергу.

Приготуйте сирно-лимонний соус. У невеликій мисці змішайте густий грецький йогурт, дрібно натертий пармезан та лимонний сік.

Ретельно перемішайте ложкою до однорідної консистенції. Спробуйте соус перед додаванням солі, адже пармезан уже має насичений солонуватий смак.

Для цього салату я вирішила відмовитися від звичайної майонезної заправки та поєднати грецький йогурт із пармезаном. Лимонний сік додала, щоб урівноважити насичений сирний смак та зробити соус цікавішим.

Зробіть гранатово-оливкову сальсу. Оливки дрібно наріжте та змішайте із зернами граната. Додайте оливкову олію.

Кілька гранатових зернят можна обережно притиснути ложкою, щоб вони виділили трохи соку, а решту залишити цілими.

Замість того щоб просто додати оливки та гранат до салату, я вирішила зробити з них окрему сальсу. Так хотіла поєднати солонуватий смак оливок із кисло-солодкими нотками граната та надати страві більш виразного смакового контрасту.

Зберіть салат. На підготовлені овочі, шинку та моцарелу викладіть сирно-лимонний соус. Зверху додайте гранатово-оливкову сальсу.

Салат із шинкою, йогуртовим соусом та оливково-гранатовою сальсою (фото: Юлія Люшньова)

Скільки калорій у салаті

Одна порція салату містить орієнтовно 300 ккал та 25 г білка.

Основними джерелами білка в страві є куряча шинка, моцарела, грецький йогурт та пармезан.

Це робить салат поживним варіантом швидкого прийому їжі, тоді як айсберг і болгарський перець додають свіжості та хрусткої текстури.

Калорійність і кількість білка розраховані орієнтовно. Точні показники залежать від виробника та складу продуктів.

Чому цей салат зручно готувати під час відключень світла

Для приготування страви не потрібно нічого варити, смажити або запікати. Усі інгредієнти використовуються готовими до споживання, а соуси можна змішати звичайною ложкою.

Ще одна перевага - салат не потребує тривалої підготовки та великої кількості посуду.

Водночас важливо використовувати свіжі продукти, які зберігалися за належної температури. Шинку, моцарелу та грецький йогурт необхідно тримати охолодженими. Якщо холодильник тривалий час не працював і продукти нагрілися, їхню безпечність потрібно оцінити до приготування.

Готовий салат найкраще подавати відразу, щоб листя айсбергу зберегло свою хрусткість.