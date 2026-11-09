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Главная Вкусно Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда
Вкусно 09 ноября 2026 · 13:18

Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда

Сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи и почти 24 г белка на 100 г
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда

Рубленые котлеты из индейки (коллаж: Styler)

Когда хочется сытное блюдо и одновременно с хорошим количеством белка, готовлю рубленые котлетки из индейки. Они мне нравятся больше обычных котлет из фарша: кусочки мяса ощущаются в каждом кусочке, а благодаря греческому йогурту готовое блюдо получается нежным и сочным.

Как приготовить рубленые котлеты с высоким содержанием белка, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Рубленые котлеты из индейки

Ингредиенты

  • филе индейки - 700 г,
  • греческий йогурт - 3 ст. л,
  • яйца - 3 шт,
  • крахмал - 1 ст. л,
  • масло - 3 ст. л. для жарки,
  • соль, черный перец и другие специи - по вкусу.

Как приготовить рубленые котлетки

Филе индейки нарежьте небольшими кубиками. Не советую делать их слишком большими, ведь тогда котлетки будет сложнее равномерно поджарить.

Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда
Примерный размер кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Переложите мясо в миску, добавьте яйца, греческий йогурт. Посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Я еще добавила сванскую соль и молотую паприку, чтобы добавить котлетам немного стрижки.

Затем добавьте крахмал и быстро перемешайте. Должна получиться густая мясная смесь, которую удобно выкладывать ложкой. Можно оставить на 10-15 минут смесь постоять, пока крахмал вступит в реакцию.

Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда
Филе с греческим йогуртом, специями и яйцом (фото: Юлия Шиканова)

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте смесь небольшими порциями, формируя аккуратные котлетки. Я для этого использовала столовую ложку. Не делайте их слишком толстыми, чтобы индейка успела приготовиться внутри.

Обжаривайте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности мяса. Лично я переворачиваю котлеты не два, а четыре раза, чтобы они равномерно прожарились со всех сторон.

Готовые котлетки по желанию выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира.

Мне нравится подавать их горячими, только из сковородки. Они хорошо сочетаются с овощным салатом, гречкой, рисом или картофельным пюре. А если приготовить большую порции, котлетки можно взять с собой на обед.

Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда
Готовые котлеты с картофельным пюре (фото: Юлия Шиканова)

КБЖВ

Ориентировочная питательная ценность на 100 г готовых котлеток (при общем весе около 800 г):

Калорийность - 165 ккал

  • Белки - 24 г,
  • Жиры - 7 г,
  • Углеводы - 2 г.

Показатели приблизительны и зависят от жирности йогурта, размера яиц и количества впитавшегося масла во время жарки.

Блюдо содержит яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от состава греческого йогурта и выбранных специй.

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