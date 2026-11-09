Сырная запеканка с манкой за 45 минут: простой рецепт вкусного завтрака (фото)

Сырная запеканка с манкой - удачный выбор для завтрака , который можно приготовить без сложных ингредиентов. Манная крупа помогает творожной массе держать форму, а правильно подобранная температура выпекания позволяет сохранить нежную текстуру.

За основу я взяла рецепт творожной запеканки с YouTube-канала "Готуй, смакуй". Я решила дополнить блюдо свежим апельсином и тёмным шоколадом. Такое сочетание не только делает подачу ярче, но и добавляет вкусовой контраст: цитрусовая кислинка уравновешивает сладость творожной основы.

Ингредиенты для творожной запеканки

Творог 5-9% - 500 г.

Яйца - 3 шт.

Манная крупа - 60 г.

Сметана 15-20% - 60 г.

Сахар - 45 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Разрыхлитель - 4 г.

Соль - щепотка.

Сливочное масло для смазывания формы - 10 г.

Для украшения:

Апельсин - 1 шт.

Тёмный шоколад - 20 г.

Время выпекания: 35-45 минут.

Температура: 170 градусов.

Форма: диаметром 20-22 см.

Количество порций: 4-6.

Как приготовить творожную запеканку

Шаг 1. Готовлю творожную основу

Сначала выкладываю творог в глубокую миску. Добавляю яйца, сметану, обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли.

Все ингредиенты взбиваю погружным блендером до однородной кремовой консистенции. Это помогает избавиться от крупных творожных комочков и сделать готовую запеканку нежнее.

Шаг 2. Добавляю манную крупу

В подготовленную творожную массу всыпаю манку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваю лопаткой, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.

После этого оставляю смесь примерно на 15-20 минут. За это время манка впитывает часть влаги, набухает и делает массу гуще.

Шаг 3. Подготавливаю форму

Пока манка набухает, разогреваю духовку до 170 градусов.

Форму для выпекания смазываю сливочным маслом, после чего перекладываю в неё творожную смесь. Поверхность аккуратно разравниваю лопаткой.

Шаг 4. Выпекаю запеканку

Ставлю форму на средний уровень духовки и выпекаю примерно 35-45 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Ориентируюсь на консистенцию: края запеканки должны быть плотными, а середина - нежной, но уже не жидкой.

Стараюсь не передерживать блюдо в духовке, поскольку из-за чрезмерного выпекания творожная масса теряет влагу и становится плотной.

Шаг 5. Украшаю апельсином и шоколадом

Готовую запеканку оставляю в форме примерно на 10-15 минут, чтобы она немного остыла.

Тем временем очищаю апельсин, разделяю его на дольки и по возможности удаляю грубые белые плёнки. Тёмный шоколад натираю на мелкой тёрке.

Апельсиновые дольки выкладываю по кругу на поверхности запеканки, а в центр добавляю шоколадную стружку.

Именно такое оформление я выбрала для своего блюда: сочный апельсин добавляет свежести, а шоколад хорошо сочетается с нежной творожной основой.

Творожная запеканка с манкой, апельсином и шоколадом (фото: Остапова Анастасия)

Что поможет сделать творожную запеканку нежной

Главный нюанс в приготовлении творожной запеканки - влажность творога. Если он слишком сухой, блюдо может получиться плотным. Если же в твороге слишком много сыворотки, готовая запеканка будет хуже держать форму.

Поэтому перед приготовлением я советую обратить внимание на несколько деталей:

Консистенция творога. Зернистый творог лучше перетереть или взбить блендером, а лишнюю сыворотку - отцедить.

Количество манки. Не стоит добавлять больше крупы только для того, чтобы сделать массу гуще. Во время набухания она сама впитывает часть влаги.

Температура духовки. При умеренном нагреве творожная масса пропекается равномернее, без слишком сухих краёв.

Время охлаждения. Только что испечённая запеканка остаётся нежной, поэтому перед нарезкой ей нужно дать немного остыть.

Как подавать и хранить запеканку

Больше всего мне нравится подавать запеканку слегка тёплой. В таком виде творожная основа остаётся мягкой, а шоколадная стружка слегка подтаивает на её поверхности.

При желании апельсин можно заменить мандаринами, ягодами или другими сезонными фруктами. Если хочется менее сладкого варианта, количество сахара можно уменьшить, а для подачи использовать натуральный йогурт.

Готовую запеканку после охлаждения следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 градусов до трёх суток. Фрукты и шоколад лучше добавлять непосредственно перед подачей.

Аллергены: молоко и молочные продукты, яйца, глютен (пшеница). Шоколад также может содержать сою и орехи.