Сырная запеканка с манкой за 45 минут: простой рецепт вкусного завтрака (фото)

Сырная запеканка с манкой - удачный выбор для завтрака, который можно приготовить без сложных ингредиентов. Манная крупа помогает творожной массе держать форму, а правильно подобранная температура выпекания позволяет сохранить нежную текстуру.
Как приготовить творожную запеканку, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
За основу я взяла рецепт творожной запеканки с YouTube-канала "Готуй, смакуй". Я решила дополнить блюдо свежим апельсином и тёмным шоколадом. Такое сочетание не только делает подачу ярче, но и добавляет вкусовой контраст: цитрусовая кислинка уравновешивает сладость творожной основы.
Ингредиенты для творожной запеканки
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Творог 5-9% - 500 г.
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Яйца - 3 шт.
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Манная крупа - 60 г.
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Сметана 15-20% - 60 г.
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Сахар - 45 г.
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Ванильный сахар - 10 г.
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Разрыхлитель - 4 г.
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Соль - щепотка.
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Сливочное масло для смазывания формы - 10 г.
Для украшения:
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Апельсин - 1 шт.
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Тёмный шоколад - 20 г.
Время выпекания: 35-45 минут.
Температура: 170 градусов.
Форма: диаметром 20-22 см.
Количество порций: 4-6.
Как приготовить творожную запеканку
Шаг 1. Готовлю творожную основу
Сначала выкладываю творог в глубокую миску. Добавляю яйца, сметану, обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли.
Все ингредиенты взбиваю погружным блендером до однородной кремовой консистенции. Это помогает избавиться от крупных творожных комочков и сделать готовую запеканку нежнее.
Шаг 2. Добавляю манную крупу
В подготовленную творожную массу всыпаю манку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваю лопаткой, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.
После этого оставляю смесь примерно на 15-20 минут. За это время манка впитывает часть влаги, набухает и делает массу гуще.
Шаг 3. Подготавливаю форму
Пока манка набухает, разогреваю духовку до 170 градусов.
Форму для выпекания смазываю сливочным маслом, после чего перекладываю в неё творожную смесь. Поверхность аккуратно разравниваю лопаткой.
Шаг 4. Выпекаю запеканку
Ставлю форму на средний уровень духовки и выпекаю примерно 35-45 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Ориентируюсь на консистенцию: края запеканки должны быть плотными, а середина - нежной, но уже не жидкой.
Стараюсь не передерживать блюдо в духовке, поскольку из-за чрезмерного выпекания творожная масса теряет влагу и становится плотной.
Шаг 5. Украшаю апельсином и шоколадом
Готовую запеканку оставляю в форме примерно на 10-15 минут, чтобы она немного остыла.
Тем временем очищаю апельсин, разделяю его на дольки и по возможности удаляю грубые белые плёнки. Тёмный шоколад натираю на мелкой тёрке.
Апельсиновые дольки выкладываю по кругу на поверхности запеканки, а в центр добавляю шоколадную стружку.
Именно такое оформление я выбрала для своего блюда: сочный апельсин добавляет свежести, а шоколад хорошо сочетается с нежной творожной основой.
Что поможет сделать творожную запеканку нежной
Главный нюанс в приготовлении творожной запеканки - влажность творога. Если он слишком сухой, блюдо может получиться плотным. Если же в твороге слишком много сыворотки, готовая запеканка будет хуже держать форму.
Поэтому перед приготовлением я советую обратить внимание на несколько деталей:
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Консистенция творога. Зернистый творог лучше перетереть или взбить блендером, а лишнюю сыворотку - отцедить.
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Количество манки. Не стоит добавлять больше крупы только для того, чтобы сделать массу гуще. Во время набухания она сама впитывает часть влаги.
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Температура духовки. При умеренном нагреве творожная масса пропекается равномернее, без слишком сухих краёв.
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Время охлаждения. Только что испечённая запеканка остаётся нежной, поэтому перед нарезкой ей нужно дать немного остыть.
Как подавать и хранить запеканку
Больше всего мне нравится подавать запеканку слегка тёплой. В таком виде творожная основа остаётся мягкой, а шоколадная стружка слегка подтаивает на её поверхности.
При желании апельсин можно заменить мандаринами, ягодами или другими сезонными фруктами. Если хочется менее сладкого варианта, количество сахара можно уменьшить, а для подачи использовать натуральный йогурт.
Готовую запеканку после охлаждения следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 градусов до трёх суток. Фрукты и шоколад лучше добавлять непосредственно перед подачей.
Аллергены: молоко и молочные продукты, яйца, глютен (пшеница). Шоколад также может содержать сою и орехи.
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