UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:03 Гороскопы
Раки, Девы и Весы привлекут богатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 ноября
19:19 Полезное
Кислица засохла в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме
18:23 Вкусно
Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)
17:37 Гороскопы
К чему снятся крысы и мыши: толкование сновидения по соннику Миллера
17:08 Полезное
Как восстановить водоотталкивающее покрытие куртки: советы от производителей
16:12 Люди
Ирина Билык, Ксения Мишина и Анатолий Анатолич: чьих детей крестили украинские звезды
15:28 Полезное
Забилась раковина: как безопасно прочистить слив и не повредить сифон
14:43 Вкусно
Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт согревающего обеда от редактора Styler (фото)
13:20 Полезное
Как правильно подготовить ирисы к зиме: главные работы в ноябре
12:33 Люди
Ирина Федишин впервые рассказала о потере дочери и операции, после которой больше не сможет родить
Все новости
Главная Гороскопы Раки, Девы и Весы привлекут богатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 ноября
Гороскопы 08 ноября 2026 · 20:03

Раки, Девы и Весы привлекут богатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 ноября

Ретроградный период подходит к концу, а вместе с ним исчезают препятствия, которые мешали двигаться вперед
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Раки, Девы и Весы привлекут богатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 ноября

Девушка ожидает увеличения доходов (коллаж: Styler)

Астролог Кейт Роуз рассказала, какие планетарные изменения повлияют на финансы и карьеру в ближайшие дни. По ее прогнозу, период с 9 по 15 ноября станет временем новых возможностей и важных решений для трех знаков Зодиака.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому обещают особые шансы.

После непростого периода, полного сомнений и задержек, ситуация будет постепенно меняться к лучшему. 12 ноября Северный Узел в Водолее создаст оппозицию Юпитеру в Леве, призывая действовать решительно и не бояться выходить из зоны комфорта. А уже 13 ноября Меркурий и Венера перейдут в прямое движение, открывая более благоприятные перспективы финансовых решений и новых начинаний.

Рак

Раки могут улучшить свое финансовое положение благодаря удачному партнерству. 12 ноября противостояние Северного Узла в Водолее и Юпитера во Льве создаст благоприятные условия для сотрудничества, способного открыть путь к новым доходам и перспективам.

По словам Кейт Роуз, на этой неделе вам стоит отказаться от мнения, что всего нужно добиваться самостоятельно. Не бойтесь доверять другим людям и объединять усилия - именно так может появиться партнерство, которое принесет долгосрочный успех и финансовую стабильность.

Дева

Для Дев 13 ноября станет важным днем в финансовых вопросах. Венера восстановит прямое движение в Весах, помогая вернуть уверенность в собственных решениях и лучше понять, какие возможности действительно достойны вашего внимания.

Период неопределенности будет постепенно оставаться позади, а ранее начатые дела могут наконец принести ожидаемые результаты. Астролог советует не сомневаться в своих способностях, доверять интуиции и использовать ближайшие недели для укрепления финансового положения. Ваши предыдущие усилия могут начать приносить ощутимую отдачу.

Весы

Весам неделя поможет навести порядок в финансах и пересмотреть собственное отношение к деньгам. После сомнений, трудностей с планированием бюджета и переоценки своих возможностей 13 ноября Меркурий возобновит прямое движение, открывая путь к новым решениям.

Кейт Роуз отмечает: сейчас важно не только правильно распоряжаться деньгами, но и перестать недооценивать себя. Ваш финансовый успех будет в значительной степени зависеть от того, насколько высоко вы оцениваете собственные способности и труд. Не бойтесь пересматривать свои цели, требовать достойного вознаграждения за работу и уверенно двигаться к достатку.

Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на ноябрь 2026 для всех знаков Зодиака.

Читайте также любовный гороскоп от астролога Хэйл.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "С иероглифами на всю жизнь": учительница японского об аниме, зарплата в украинской школе и стереотипы Люди "С иероглифами на всю жизнь": учительница японского об аниме, зарплата в украинской школе и стереотипы
Выбивает электричество по возвращении света: причины и советы энергетиков
Выбивает электричество по возвращении света: причины и советы энергетиков Полезное
Высокобелковая пицца на сковороде с ветчиной и сыром: простой рецепт за 20 минут (фото)
Высокобелковая пицца на сковороде с ветчиной и сыром: простой рецепт за 20 минут (фото) Вкусно
Больше интересного
Диана Зотова из "Холостяка" показала особый подарок стоимостью более миллиона гривен (фото) Диана Зотова из "Холостяка" показала особый подарок стоимостью более миллиона гривен (фото) Наталия Крижановская · 08 ноября 2026, 10:17
Mafia II, Driver и The Saboteur: во что поиграть на слабом ПК вместо GTA Mafia II, Driver и The Saboteur: во что поиграть на слабом ПК вместо GTA Юлия Шиканова · 08 ноября 2026, 09:34
Сколько дней до Николая, Рождества и Нового года: точная цифра на 8 ноября Сколько дней до Николая, Рождества и Нового года: точная цифра на 8 ноября Наталия Крижановская · 08 ноября 2026, 06:22
Кислица засохла в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме Кислица засохла в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме Юлія Люшньова · 08 ноября 2026, 19:19