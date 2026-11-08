Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)

Домашний пирог со сливами можно приготовить из обычных продуктов без дрожжей и длительного замешивания теста. Для такой выпечки хорошо подходит тесто на сметане, которое получается нежным, а запеченные сливы придают десерту сочность и приятную кислинку.
Как приготовить десерт и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
За основу я взяла рецепт сливового пирога от Once Upon a Chef. Вместо молока я предлагаю использовать сметану, изменить пропорции ингредиентов и выложить половинки слив по всей поверхности теста. Так пирог получится с нежным мякишем, а фрукты останутся заметными после выпекания.
Что нужно для домашнего пирога со сливами
Для этого рецепта я предлагаю использовать тесто на сметане со сливочным маслом. Оно должно быть достаточно густым, чтобы удерживать половинки слив, но при этом оставаться мягким после выпекания.
Ингредиенты для теста:
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Пшеничная мука - 230 г
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Сметана 15-20% - 150 г
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Яйца - 2 шт.
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Сахар - 130 г
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Сливочное масло - 80 г
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Разрыхлитель - 10 г
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Ванильный сахар - 10 г
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Соль - щепотка
Для начинки:
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Сливы - 400 г
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Корица - 1/2 ч. л. по желанию
Для подготовки формы:
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Сливочное масло - 5 г или пергамент для выпекания
Из такого количества продуктов можно приготовить один пирог в круглой форме диаметром 22 см, примерно на 8 порций.
Общее время приготовления - около 70-80 минут с учетом подготовки ингредиентов, выпекания и охлаждения.
Как приготовить пирог со сливами в духовке
Шаг 1. Подготовить сливы
Сливы нужно хорошо вымыть, обсушить бумажным полотенцем, разрезать пополам и удалить косточки.
Для пирога я советую выбирать спелые, но достаточно упругие плоды. Перезревшие сливы могут выделять много сока, из-за чего тесто вокруг фруктов будет пропекаться дольше.
Шаг 2. Подготовить основу теста
Сливочное масло растопить и оставить остывать до слегка теплого состояния.
В отдельной миске смешать яйца с обычным и ванильным сахаром. Взбивать миксером примерно 3-4 минуты, пока масса не посветлеет и немного не увеличится в объеме.
Добавить сметану и остывшее растопленное масло. Перемешать венчиком до однородности.
Шаг 3. Замесить тесто
Муку смешать с разрыхлителем и щепоткой соли. Просеять сухие ингредиенты в яично-сметанную смесь.
Аккуратно перемешать лопаткой, пока не исчезнут сухие комочки муки. Тесто должно быть густым, но медленно стекать с лопатки.
Долго вымешивать его не нужно, поскольку это может сделать готовый пирог более плотным.
Шаг 4. Сформировать пирог
Круглую форму диаметром 22 см застелить пергаментом, а бортики слегка смазать сливочным маслом.
Переложить тесто в форму и равномерно распределить лопаткой.
Сверху выложить половинки слив срезом вверх, слегка вдавливая их в тесто. Между фруктами оставить небольшие промежутки, чтобы тесто могло подняться.
По желанию сливы можно посыпать корицей.
Шаг 5. Выпекать до готовности
Духовку предварительно разогреть до 180°C в режиме верхнего и нижнего нагрева, без конвекции.
Поставить форму на средний уровень и выпекать примерно 45-55 минут.
Первые 30-35 минут духовку лучше не открывать, чтобы избежать резкого перепада температуры.
Готовность проверить деревянной шпажкой в центре пирога, между сливами. Если на ней нет сырого теста, выпечка готова.
Если верх уже хорошо подрумянился, а середина еще не пропеклась, пирог можно неплотно накрыть фольгой и продолжить выпекание.
Шаг 6. Охладить пирог
Готовую выпечку оставить в форме примерно на 15 минут. Затем аккуратно вынуть и переложить на решетку.
Я советую не нарезать пирог сразу после духовки. Во время охлаждения мякиш становится более устойчивым, поэтому кусочки лучше держат форму.
Подавать десерт можно без дополнительного декора или с небольшим количеством сахарной пудры.
Аллергены: пирог содержит глютен (пшеничная мука), молочные продукты (сметана, сливочное масло) и яйца. Людям с аллергией или непереносимостью этих ингредиентов необходимо учитывать состав выпечки.
Раньше мы также рассказывали, как приготовить домашние пирожки с вишней.