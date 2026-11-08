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Вкусно 08 ноября 2026 · 18:23

Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)

Чтобы пирог получился мягким и хорошо пропекся, важно правильно замесить тесто и соблюдать температуру выпекания
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)

Пирог со сливами (коллаж: Styler)

Домашний пирог со сливами можно приготовить из обычных продуктов без дрожжей и длительного замешивания теста. Для такой выпечки хорошо подходит тесто на сметане, которое получается нежным, а запеченные сливы придают десерту сочность и приятную кислинку.

Как приготовить десерт и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

За основу я взяла рецепт сливового пирога от Once Upon a Chef. Вместо молока я предлагаю использовать сметану, изменить пропорции ингредиентов и выложить половинки слив по всей поверхности теста. Так пирог получится с нежным мякишем, а фрукты останутся заметными после выпекания.

Что нужно для домашнего пирога со сливами

Для этого рецепта я предлагаю использовать тесто на сметане со сливочным маслом. Оно должно быть достаточно густым, чтобы удерживать половинки слив, но при этом оставаться мягким после выпекания.

Ингредиенты для теста:

  • Пшеничная мука - 230 г

  • Сметана 15-20% - 150 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Сахар - 130 г

  • Сливочное масло - 80 г

  • Разрыхлитель - 10 г

  • Ванильный сахар - 10 г

  • Соль - щепотка

Для начинки:

  • Сливы - 400 г

  • Корица - 1/2 ч. л. по желанию

Для подготовки формы:

  • Сливочное масло - 5 г или пергамент для выпекания

Из такого количества продуктов можно приготовить один пирог в круглой форме диаметром 22 см, примерно на 8 порций.

Общее время приготовления - около 70-80 минут с учетом подготовки ингредиентов, выпекания и охлаждения.

Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)
Домашний пирог со сливами (фото: Остапова Анастасия)

Как приготовить пирог со сливами в духовке

Шаг 1. Подготовить сливы

Сливы нужно хорошо вымыть, обсушить бумажным полотенцем, разрезать пополам и удалить косточки.

Для пирога я советую выбирать спелые, но достаточно упругие плоды. Перезревшие сливы могут выделять много сока, из-за чего тесто вокруг фруктов будет пропекаться дольше.

Шаг 2. Подготовить основу теста

Сливочное масло растопить и оставить остывать до слегка теплого состояния.

В отдельной миске смешать яйца с обычным и ванильным сахаром. Взбивать миксером примерно 3-4 минуты, пока масса не посветлеет и немного не увеличится в объеме.

Добавить сметану и остывшее растопленное масло. Перемешать венчиком до однородности.

Шаг 3. Замесить тесто

Муку смешать с разрыхлителем и щепоткой соли. Просеять сухие ингредиенты в яично-сметанную смесь.

Аккуратно перемешать лопаткой, пока не исчезнут сухие комочки муки. Тесто должно быть густым, но медленно стекать с лопатки.

Долго вымешивать его не нужно, поскольку это может сделать готовый пирог более плотным.

Шаг 4. Сформировать пирог

Круглую форму диаметром 22 см застелить пергаментом, а бортики слегка смазать сливочным маслом.

Переложить тесто в форму и равномерно распределить лопаткой.

Сверху выложить половинки слив срезом вверх, слегка вдавливая их в тесто. Между фруктами оставить небольшие промежутки, чтобы тесто могло подняться.

По желанию сливы можно посыпать корицей.

Шаг 5. Выпекать до готовности

Духовку предварительно разогреть до 180°C в режиме верхнего и нижнего нагрева, без конвекции.

Поставить форму на средний уровень и выпекать примерно 45-55 минут.

Первые 30-35 минут духовку лучше не открывать, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Готовность проверить деревянной шпажкой в центре пирога, между сливами. Если на ней нет сырого теста, выпечка готова.

Если верх уже хорошо подрумянился, а середина еще не пропеклась, пирог можно неплотно накрыть фольгой и продолжить выпекание.

Шаг 6. Охладить пирог

Готовую выпечку оставить в форме примерно на 15 минут. Затем аккуратно вынуть и переложить на решетку.

Я советую не нарезать пирог сразу после духовки. Во время охлаждения мякиш становится более устойчивым, поэтому кусочки лучше держат форму.

Подавать десерт можно без дополнительного декора или с небольшим количеством сахарной пудры.

Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)
Пирог со сливами в разрезе (фото: Остапова Анастасия)

Аллергены: пирог содержит глютен (пшеничная мука), молочные продукты (сметана, сливочное масло) и яйца. Людям с аллергией или непереносимостью этих ингредиентов необходимо учитывать состав выпечки.

Раньше мы также рассказывали, как приготовить домашние пирожки с вишней.

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