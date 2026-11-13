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Главная Вкусно Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Вкусно 13 ноября 2026 · 07:09

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде

Из обычного тостового хлеба, сосисок и сыра можно приготовить сытный завтрак всего за 15 минут
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром (коллаж: Styler)

Для вкусного завтрака не обязательно включать духовку или тратить много времени на приготовление. Горячие сэндвичи с сосисками, сыром и двумя соусами можно обжарить в яйце на обычной сковороде, получив хрустящую корочку и нежную начинку.

Как приготовить такое блюдо и что учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром: мой рецепт

За основу я взяла рецепт хрустящего тоста с ветчиной и сыром от SHUBA, но немного адаптировала его под свои предпочтения.

В своем варианте я использую сосиски вместо ветчины, добавляю кетчуп и майонез, а сыр беру уже нарезанный ломтиками. В отличие от оригинального рецепта, сначала собираю сэндвичи с начинкой, затем окунаю их во взбитое яйцо и обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Все приготовление занимает примерно 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 2 (два больших сэндвича).

Ингредиенты

  • Тостовый хлеб - 4 ломтика.

  • Сосиски - 2 шт.

  • Твердый или полутвердый сыр - 4 ломтика (примерно 60-80 г).

  • Яйца - 1-2 шт.

  • Кетчуп - 2 ч. л.

  • Майонез - 2 ч. л.

  • Растительное масло для жарки - 1 ст. л.

  • Соль и черный молотый перец - по вкусу.

Как приготовить горячие сэндвичи на сковороде

Шаг 1. Подготовить хлеб.

Сначала я выкладываю четыре ломтика тостового хлеба на разделочную доску. На каждый добавляю немного кетчупа и майонеза.

Соусы слегка распределяю ложкой по поверхности хлеба. Важно не переборщить с количеством, чтобы сэндвичи не стали слишком влажными.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Хлеб с кетчупом и майонезом (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 2. Добавить сосиски и сыр.

Каждую сосиску разрезаю вдоль на две половинки. На два ломтика хлеба выкладываю по две половинки сосиски, а сверху кладу ломтики сыра.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Сэндвичи с сосисками и сыром (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 3. Собрать сэндвичи.

Накрываю начинку двумя другими ломтиками хлеба, повернув их соусом внутрь. Слегка прижимаю сэндвичи, чтобы начинка лучше держалась.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Сэндвичи перед обжариванием (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 4. Окунуть сэндвичи в яйцо.

В широкую тарелку разбиваю яйца, добавляю щепотку соли и черного перца и взбиваю вилкой.

Затем окунаю каждый сэндвич в яичную смесь с обеих сторон. Делаю это быстро, чтобы хлеб пропитался яйцом, но не успел размокнуть.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Сэндвич во взбитом яйце (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 5. Обжарить на сковороде.

На сковороде разогреваю небольшое количество растительного масла. Выкладываю сэндвичи и обжариваю на умеренном огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Когда хлеб становится золотистым, переворачиваю сэндвичи лопаткой. При необходимости ненадолго накрываю сковороду крышкой, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.

Для этого рецепта использую сосиски, готовые к употреблению. Если производитель требует дополнительной термической обработки, их необходимо предварительно приготовить согласно инструкции.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Горячие сэндвичи на сковороде (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 6. Подать к столу.

Готовые сэндвичи снимаю со сковороды, перекладываю на доску и разрезаю по диагонали на треугольники.

Больше всего мне нравится подавать их сразу после приготовления, когда хлеб еще хрустящий, а сыр внутри мягкий и расплавленный.

Горячие сэндвичи с сосисками и сыром за 15 минут: быстрый завтрак на сковороде
Готовые сэндвичи с сосисками и сыром (фото: Остапова Анастасия)

Аллергены: глютен (пшеница), яйца, молоко и молочные продукты; в зависимости от состава сосисок и соусов возможны горчица и соя.

Что стоит учитывать при приготовлении

На сильном огне корочка может подгореть раньше, чем сыр внутри расплавится. Поэтому лучше готовить на среднем или чуть ниже среднего огне.

Для начинки хорошо подходят сыры, которые легко плавятся, например гауда или эдам.

Если готовите сразу несколько порций, не складывайте готовые сэндвичи друг на друга. Из-за пара хлеб быстрее потеряет хрустящую корочку.

Ранее Styler также рассказывал, как приготовить закуску из лаваша и крабовых палочек всего за 10 минут.

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