Олег Скрипка назвал легенд украинской сцены: Матвиенко, Гнатюк и Гонтарский

Известный украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, как воспринимает статус "легенды" давно закрепившейся за ним украинской сцены. В то же время музыкант назвал артистов, чей вклад в украинскую культуру, по его мнению, особенно важен.

Styler со ссылкой на интервью артиста для программы "Ранкова кава" рассказывает, кого именно Скрипка упомянул в разговоре и почему считает этих исполнителей особыми для украинской культуры.

"Я привык"

В разговоре с интервьюером музыкант с улыбкой отреагировал на то, что его называют "легендой" украинской сцены.

"Меня так давно называют "легендой", что я уже привык", - сказал музыкант.

Однако дальше он обратил внимание на разницу между популярностью и подлинным культурным значением артиста.

"А Украина - это такое общество, что не всегда совпадают люди известные и люди важные для общества, для культуры. Я думаю, что Украина расцветет в тот момент, когда эти вещи начнут совпадать", - отметил Скрипка.

Среди людей, которых он назвал Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Василий Гонтарский, а также Тарас Компаниченко и группа "Хорея Казацкая".

"Нина Матвиенко - ее не стало с нами не так давно. Дмитрий Гнатюк - тоже его нет. Василий Гонтарский - очень хороший исполнитель. Кобзарь - номер один. Тарас Компаниченко и "Хорея Козацька" - это люди, которые, еще до того как это все не стало "хайпом", "мейнстримом", эту всю украинско- объяснил свое отношение артист.

Один из самых узнаваемых голосов Украины

Нина Матвиенко - украинская певица, народная артистка Украины, Герой Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Много лет она была солисткой Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Ее репертуар состоял преимущественно из украинских народных песен, а также произведений современных композиторов.

Матвиенко гастролировала за границей и стала одним из голосов, по которым украинская песенная традиция была известна далеко за пределами страны.

Легенда украинской оперы

Дмитрий Гнатюк - оперный певец-баритон, режиссер и педагог. Его сценическая карьера тесно связана с Национальной оперой Украины, где он исполнял ведущие партии в операх украинских и зарубежных композиторов.

Среди его известных ролей - Остап в "Тарасе Бульбе", "Мазепа", "Риголетто и Фигаро". В то же время Гнатюк был популярным исполнителем украинских песен, в частности "Два кольори" и "Пісня про рушник".

У него было звание Героя Украины и народного артиста Украины, а также лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Музыкант с собственным стилем

Василий Гонтарский - украинский музыкант, автор песен и основатель группы "Вася Club". Его творчество было частью украинской неформальной музыкальной сцены.

Гонтарский совмещал рок-н-ролл, блюзовые и бардовские интонации с характерной манерой. В 1991 году он стал дипломантом фестиваля "Червона рута", а его группа "Вася Club" выпускала собственные альбомы и участвовала в музыкальных проектах.

Для украинской сцены Гонтарский был важен прежде всего как самобытный артист, не пытавшийся подстраиваться под массовый формат.

Возрождает кобзарскую традицию

Тарас Компаниченко - кобзарь, бандурист, лирник, исследователь и исполнитель давней украинской музыки, руководитель группы "Хорея Козацька".

Он много лет занимается восстановлением и популяризацией украинского исторического репертуара - дум, кантов, псалмов, казацких и стрелковых песен. В 2006 году Компаниченко основал "Хорею Казацьку", которая обращается к музыке разных периодов украинской истории.

Именно это направление особо отметил Скрипка, отметив, что Компаниченко и его коллектив начали популяризировать украинскую барочную и казацкую традицию задолго до того, как она стала популярной.