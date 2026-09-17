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Главная Люди Олег Скрипка назвал легенд украинской сцены: Матвиенко, Гнатюк и Гонтарский
Люди 17 сентября 2026 · 13:37
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Олег Скрипка назвал легенд украинской сцены: Матвиенко, Гнатюк и Гонтарский

Для самого музыканта это звание давно стало привычным, но понятие подлинной культурной величины он трактует значительно шире популярности
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Олег Скрипка назвал легенд украинской сцены: Матвиенко, Гнатюк и Гонтарский

Олег Скрипка рассказал, кого считает легендами украинской сцены (фото: Styler)

Известный украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, как воспринимает статус "легенды" давно закрепившейся за ним украинской сцены. В то же время музыкант назвал артистов, чей вклад в украинскую культуру, по его мнению, особенно важен.

Styler со ссылкой на интервью артиста для программы "Ранкова кава" рассказывает, кого именно Скрипка упомянул в разговоре и почему считает этих исполнителей особыми для украинской культуры.

"Я привык"

В разговоре с интервьюером музыкант с улыбкой отреагировал на то, что его называют "легендой" украинской сцены.

"Меня так давно называют "легендой", что я уже привык", - сказал музыкант.

Однако дальше он обратил внимание на разницу между популярностью и подлинным культурным значением артиста.

"А Украина - это такое общество, что не всегда совпадают люди известные и люди важные для общества, для культуры. Я думаю, что Украина расцветет в тот момент, когда эти вещи начнут совпадать", - отметил Скрипка.

Среди людей, которых он назвал Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Василий Гонтарский, а также Тарас Компаниченко и группа "Хорея Казацкая".

"Нина Матвиенко - ее не стало с нами не так давно. Дмитрий Гнатюк - тоже его нет. Василий Гонтарский - очень хороший исполнитель. Кобзарь - номер один. Тарас Компаниченко и "Хорея Козацька" - это люди, которые, еще до того как это все не стало "хайпом", "мейнстримом", эту всю украинско- объяснил свое отношение артист.

Один из самых узнаваемых голосов Украины

Нина Матвиенко - украинская певица, народная артистка Украины, Герой Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Много лет она была солисткой Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Ее репертуар состоял преимущественно из украинских народных песен, а также произведений современных композиторов.

Матвиенко гастролировала за границей и стала одним из голосов, по которым украинская песенная традиция была известна далеко за пределами страны.

Легенда украинской оперы

Дмитрий Гнатюк - оперный певец-баритон, режиссер и педагог. Его сценическая карьера тесно связана с Национальной оперой Украины, где он исполнял ведущие партии в операх украинских и зарубежных композиторов.

Среди его известных ролей - Остап в "Тарасе Бульбе", "Мазепа", "Риголетто и Фигаро". В то же время Гнатюк был популярным исполнителем украинских песен, в частности "Два кольори" и "Пісня про рушник".

У него было звание Героя Украины и народного артиста Украины, а также лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Музыкант с собственным стилем

Василий Гонтарский - украинский музыкант, автор песен и основатель группы "Вася Club". Его творчество было частью украинской неформальной музыкальной сцены.

Гонтарский совмещал рок-н-ролл, блюзовые и бардовские интонации с характерной манерой. В 1991 году он стал дипломантом фестиваля "Червона рута", а его группа "Вася Club" выпускала собственные альбомы и участвовала в музыкальных проектах.

Для украинской сцены Гонтарский был важен прежде всего как самобытный артист, не пытавшийся подстраиваться под массовый формат.

Возрождает кобзарскую традицию

Тарас Компаниченко - кобзарь, бандурист, лирник, исследователь и исполнитель давней украинской музыки, руководитель группы "Хорея Козацька".

Он много лет занимается восстановлением и популяризацией украинского исторического репертуара - дум, кантов, псалмов, казацких и стрелковых песен. В 2006 году Компаниченко основал "Хорею Казацьку", которая обращается к музыке разных периодов украинской истории.

Именно это направление особо отметил Скрипка, отметив, что Компаниченко и его коллектив начали популяризировать украинскую барочную и казацкую традицию задолго до того, как она стала популярной.

Ранее мы рассказывали о том, как Олег Скрипка назвал циниками музыкантов, только после начала полномасштабной войны России против Украины полностью перешли на украинский язык.

Теги: Певцы
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