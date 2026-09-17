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Главная Гороскопы Происхождение и значение имени Богдан: история, характер и судьба
Гороскопы 17 сентября 2026 · 10:56
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Происхождение и значение имени Богдан: история, характер и судьба

"Богдана" буквально связывают с Божьим даром, но за этой простой формулой стоят гораздо более интересные факты
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Происхождение и значение имени Богдан: история, характер и судьба

Имя Богдан имеет давнюю историю и интересное происхождение (фото: Styler)

Имя Богдан остается одним из узнаваемых мужских имен в Украине. Многие не знают, однако они имеют давнюю историю и необычную связь с греческим именем. А еще у Богдана есть немало коротких и ласковых форм, некоторые из которых сегодня могут удивить.

Styler рассказывает, что означает это имя, откуда оно происходит и как можно называть близкого человека.

Интересные факты о происхождении

В словаре-справочнике "Власні імена людей" Ларисы Скрипник и Нины Дятковской имя Богдан представляется как славянское и объясняется как калька из греческого Theodotos - "данный богами". Издание подготовлено в Институте языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины.

То есть традиционное толкование имени - "богом дан", "дарован Богом". Поэтому его часто связывают с пожеланием воспринимать ребенка как особый дар.

Интересно, что языковеды не во всем единодушны по истории этого имени. В академических исследованиях упоминается версия о кальке из греческого Theodotos, но есть и мнение, что Богдан может быть древним славянским именем, возникшим независимо от греческого соответствия.

Как можно называть Богдана

В словаре зафиксировано множество вариантов имени. Среди них - Богданко, Богданчик, Богдась, Богдасик, Бодьо, Дан и Данко.

Некоторые из этих форм сегодня звучат реже, однако показывают, насколько разнообразно имя использовалось в украинском языке.

Особенно интересна форма Дан: в словаре она также преподносится как форма имени Богдан, а ее происхождение связывается с той же основой Theodotos.

Богдан в украинской культуре

Имя давно присутствует в украинской литературе и культуре. В словаре Скрипник и Дзятковской его иллюстрируют примерами из произведений Леси Украинки, Михаила Рыльского, Ивана Вильде и других авторов.

Самый известный исторический носитель имени для украинцев - гетман Богдан Хмельницкий, благодаря которому это имя особенно прочно закрепилось в украинском культурном пространстве.

Так что Богдан - это имя, в котором соединились давняя история, христианская традиция и украинская языковая культура. А его главное значение - "данный Богом" или "Божий дар" - остается понятным и сегодня.

Какой характер у Богдана

В популярных описаниях имени Богдана часто характеризуют как человека с сильным характером, который ценит самостоятельность и не любит излишнего давления. Ему приписывают настойчивость, ответственность и способность доводить начатое до конца.

Богдан может быть сдержанным в общении с малознакомыми людьми, но в близком кругу его описывают как открытого, доброжелательного человека, который умеет поддержать. Также этому имени традиционно приписывают практичность и умение трезво оценивать ситуацию.

Когда Богдан празднует день ангела

Имя Богдан в церковной традиции связывают с греческим Теодотом, поэтому среди святых покровителей этого имени есть мученики и священномученики с таким именем. В официальном церковном календаре УГКЦ на 2026 год 7 июня чтят священномученика Феодота (Богдана), епископа Анкирского.

При этом дат именин может быть несколько - в зависимости от того, память какого именно святого считают днем ангела конкретного человека и какой церковной традиции придерживается семья.

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Теги: Цікаві факти Имена
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