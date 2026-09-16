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Главная Люди Женя Галич высказался об участниках The Hardkiss, выехавших за границу: "Как граждане не нравятся"
Люди 16 сентября 2026 · 19:34
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Женя Галич высказался об участниках The Hardkiss, выехавших за границу: "Как граждане не нравятся"

Галич заявил, что не поддерживает позицию участников группы и не понимает, почему они не объяснили аудиторию причин выезда из Украины
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Женя Галич высказался об участниках The Hardkiss, выехавших за границу: "Как граждане не нравятся"

Женя Галич и группа The Hardkiss (коллаж: Styler)

Фронтмен O.Torvald Женя Галич рассказал, как относится к The Hardkiss. Также он объяснил, почему не разделяет позицию группы по выезду мужской части коллектива из Украины.

Что думает Галич о группе The Hardkiss, рассказывает Styler со ссылкой на новое интервью музыканта Алине Доротюк.

Галич рассказал об отношениях с The Hardkiss

Фронтмен O.Torvald упомянул о своих отношениях с участниками The Hardkiss. Вопрос касался совместного выступления, которое музыканты должны были провести в 2016 году на музыкальной премии "YUNA".

По словам Галича, близкого общения между ними тогда не было, как нет его и сейчас. В то же время артист подчеркнул, что раньше тепло относилось к The Hardkiss как к музыкантам.

"Вообще не поддерживаем отношения и тогда не поддерживали. Ну, я тепло относился к ним как к творцам. Мне как творцы The Hardkiss нравились", - сказал он.

Что Галич думает о The Hardkiss сегодня

Музыкант отметил, что его отношение к творчеству группы и к ее участникам как гражданам - это разные вещи.

"Как творцы, то есть как творческая единица, нравятся, как граждане - не нравятся. Я не разделяю их позицию", - заявил Галич.

После этого разговор перешел к выезду The Hardkiss из Украины и публичной коммуникации группы с аудиторией.

Галич не понимает причин выезда мужской части группы

По словам артиста, он знает о выезде группы из Украины, в частности его участников-мужчин. В то же время певец отметил, что не видел объяснения причин такого решения, которое было бы достаточно понятным для него.

"На мой взгляд, без объяснений причины, почему они уехали, то есть причины выезда, не общаются с аудиторией, с обществом, со своими поклонниками. Почему они сделали такой выбор? Вот то, что я вижу, это я не разделяю", - сказал он.

При этом Галич отдельно подчеркнул, что говорит именно о собственном восприятии ситуации, ведь он не видел такой коммуникации со стороны группы. Также певец сравнил ситуацию с собственным коллективом. По его словам, O.Torvald общался с аудиторией и объяснял причины выезда, связанные с семейными обстоятельствами участников группы.

"Мы уехали из-за того, что у нас трое детей и у барабанщика трое детей, а у басиста семь детей. И мы выехали для того, чтобы сохранить свои семьи. О, это коммуникация. А так я пока просто не понимаю", - объяснил музыкант.

"Публичное лицо берет на себя ответственность"

По мнению Галича, публичность подразумевает определенную ответственность артиста перед аудиторией. Он считает, что люди с большой аудиторией должны объяснять собственные решения и транслировать понятные для своих сторонников ценности.

"Публичное лицо берет на себя ответственность за воспитание аудитории, для которой она работает. А у The Hardkiss огромная аудитория, ее нужно воспитывать", - заявил Женя.

Он добавил, что именно смыслы и ценности, которые человек транслирует своей аудитории, в значительной степени формируют его публичный образ.

"Для того чтобы нести какие-то смыслы для своей аудитории. Ну и вот какие смыслы, какие ценности ты несешь для своей аудитории. Именно это тебя характеризует как личность", - подытожил музыкант.

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