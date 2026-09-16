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Люди 16 сентября 2026 · 15:58
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Одна фотография все изменила: как Паперный узнал про роман Сумской и Борисюка

Казалось, их роман уже невозможно скрыть, но решающей стала совсем неожиданная деталь
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Одна фотография все изменила: как Паперный узнал про роман Сумской и Борисюка

Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Евгений Паперный (коллаж: Styler)

Ольга Сумская вспомнила о начале своего романа с Виталием Борисюком, который завязался во время совместной работы в театре. На тот момент актриса еще была замужем за Евгением Паперным.

Как развивались эти отношения и что наконец узнал Паперный - подробнее рассказывает Styler со ссылкой на "Ближче до зірок".

Как начинался роман Сумской и Борисюка

На момент знакомства с Борисюком Ольга Сумская была замужем за актером Евгением Паперным. У супругов уже была маленькая дочь Антонина, а сама актриса продолжала работать в театре.

Именно общая работа на сцене стала началом истории любви Сумской и Борисюка. Они играли вместе в спектакле "Кровавая свадьба", и постепенно профессиональные отношения переросли в романтические.

В тот момент Борисюк уже был разведен, а Сумская оставалась в браке. Однако скрывать чувство становилось все сложнее - по словам актрисы, окружение фактически видело, что между ними происходит.

"Да все все видели. Поэтому я даже не понимаю, как мы не сдерживались, как нас несло. Ты летишь, ты совершаешь какие-то безумные поступки", - вспомнила артистка.

Как Евгений Паперный узнал об измене

Тайный роман в конце концов раскрылся из-за, казалось бы, совершенно незначительной детали.

Сумская носила в своей сумочке фотографию Виталия Борисюка. Именно ее и нашел тогдашний муж актрисы.

"Я положила себе в сумочку, и Евгений Васильевич Паперный нашел эту фотографию в моей сумке. И с этого началось", - поделилась звезда.

По словам актрисы, именно после этого первый брак начал распадаться. Она наконец бросила Паперного и выбрала отношения с Борисюком.

Как Сумская пережила измену Борисюку

Через годы Ольга Сумская сама оказалась по другую сторону истории об измене. Актриса рассказывала, что Виталий Борисюк также был ей неверен, однако супругам удалось сохранить брак.

По словам Сумской, важную роль в этом сыграла ее беременность: когда она узнала об измене мужа, то ждала дочь Анну. Артистка предполагала, что без этой новости их отношения могли завершиться.

Простить Борисюка было непросто, но откровенный разговор, признание ошибки с его стороны и сильные чувства помогли супругам пройти кризис. Впоследствии, по словам Сумской, у них даже наступил своеобразный "второй медовый месяц".

Актриса также видела в этой истории своеобразный жизненный бумеранг: она считала, что боль, которую когда-то причинила своему первому мужу Евгению Паперному, впоследствии сама пережила в браке с Борисюком.

Одна фотография все изменила: как Паперный узнал про роман Сумской и БорисюкаОльга Сумская и ее муж Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

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