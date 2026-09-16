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Главная Гороскопы Рыбам пора рискнуть, а Скорпионам - отступить: таро-гороскоп на 16 сентября
Гороскопы 16 сентября 2026 · 06:09
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Рыбам пора рискнуть, а Скорпионам - отступить: таро-гороскоп на 16 сентября

В этот день одним знакам Зодиака стоит действовать смелее, а другим - не тратить силы зря
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рыбам пора рискнуть, а Скорпионам - отступить: таро-гороскоп на 16 сентября

Прогноз по картам Таро на 16 сентября (фото: Styler)

16 сентября карты Таро дают знакам Зодиака разные подсказки относительно работы, отношений и важных решений. Кому-то следует довериться обстоятельствам, а кому-то - внимательнее контролировать эмоции.

Styler рассказывает, что карты подготовили для каждого знака Зодиака и на что стоит обратить особое внимание в этот день.

Овен

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Для Овнов день будет благоприятным для совместной работы, обучения и обмена опытом. Не пытайтесь все сделать самостоятельно - помощь других людей может заметно приблизить вас к желаемому результату.

Телец

Карта Таро: Король Кубков, перевернутый

Тельцам стоит внимательнее следить за своими эмоциями, ведь они могут одержать верх над здравым смыслом. Не позволяйте чужому настроению влиять на ваши решения и избегайте разговоров, которые могут легко перерасти в конфликт.

Близнецы

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Близнецы могут столкнуться с ситуацией, в которой что-то будет казаться несправедливым или незаслуженным. Не спешите делать выводы и винить других - сначала убедитесь, что у вас есть вся необходимая информация.

Рак

Карта Таро: Король Пентаклей

Ракам карта советует сосредоточиться на стабильности, практических делах и финансовых вопросах. День хорошо подходит для планирования бюджета, рабочих решений и шагов, которые помогут укрепить положение в будущем.

Лев

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернута

Львам может быть сложно оставить позади ситуацию, которая давно утратила актуальность. Не возвращайтесь постоянно к старым обидам и проблемам - иногда двигаться вперед мешает само нежелание окончательно отпустить прошлое.

Дева

Карта Таро: Королева Мечей, перевернута

Девам следует быть более осторожными со словами: чрезмерная резкость может испортить даже вполне конструктивный разговор. Не разрешайте раздражению управлять вами и не спешите критиковать людей, если не знаете всех обстоятельств.

Весы

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Весам следует перестать идеализировать прошлое и постоянно возвращаться к старым историям. 16 сентября лучше сосредоточиться на настоящем и позволить себе двигаться дальше, даже если некоторые воспоминания до сих пор вызывают сильные эмоции.

Скорпион

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернута

Скорпионы могут почувствовать усталость от необходимости постоянно что-либо доказывать или защищать собственную позицию. Не каждый спор стоит ваших сил - иногда мудрее отступить, восстановить энергию и выбрать битвы, действительно имеющие значение.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Стрельцам карта советует быть щедрыми, но не забывать о собственных нуждах. В этот день взаимопомощь может сыграть важную роль: вы можете как получить поддержку, так и стать человеком, на которого кто-то рассчитывает.

Козерог

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Козерогам может показаться, что желаемый результат пока не приносит ожидаемой радости или что-то идет не совсем по плану. Не стоит из-за временных трудностей обесценивать свои достижения - хорошие результаты могут быть ближе, чем кажется.

Водолей

Карта Таро: Королева Пентаклей

Водолеям следует уделить больше внимания дому, финансам, работе и собственному комфорту. День хорошо подходит для практических дел и заботы о себе - даже небольшое дело может придать ощущение стабильности.

Рыбы

Карта Таро: Дурак

Рыбам карта советует не бояться нового и позволить себе выйти за рамки привычного сценария. 16 сентября может стать хорошим моментом для спонтанного решения, нового начала или шага навстречу тому, что давно вас интересует.

Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп Таро Гороскоп
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