Что положить в картофель, чтобы он не прорастал в погребе: понадобится то, что есть на кухне

Зимой картофель в погребе часто начинает прорастать, из-за чего клубни теряют качество и быстрее портятся. Однако избежать этого можно с помощью простого продукта и правильных условий хранения.
Styler рассказывает, что именно стоит положить в картофель и какие еще простые уловки помогут сохранить урожай до весны.
Опытные огородники знают: появление ростков означает, что клубни постепенно выходят из покоя и готовятся к новому циклу роста. Весной это естественный процесс, ведь картошку именно тогда высаживают в землю.
Однако если ростки появились в погребе в январе или феврале или еще раньше, это может свидетельствовать о неправильных условиях хранения.
Что положить в картофель, чтобы он не прорастал
Один из популярных народных способов - использовать обычный лимон. Если на клубнях уже начали появляться небольшие побеги, их рекомендуют осторожно удалить, а затем положить в картофель несколько цитрусовых.
Лимон не следует разрезать. Достаточно сделать в нем несколько сквозных проколов и положить фрукт в ящик или мешок с картофелем - одного крупного лимона хватает примерно на 100 кг клубней.
Вместо лимона приверженцы народных методов также используют одно-два кислых яблока. Считается, что такие фрукты могут помочь отсрочить появление ростков.
Еще один вариант - папоротник или листья красной рябины. Ими можно выстелить дно ящика, а сверху уже насыпать картошку. Такие растения традиционно используют при хранении овощей из-за их фитонцидных свойств.
Каштаны, желуди и свекла - что еще советуют огородники
Среди народных способов можно встретить и использование каштанов или желудей. Их раскладывают в ящике с картофелем - примерно по 5-10 штук. Поклонники этого метода считают, что они помогают контролировать влажность и могут несколько притормозить прорастание.
А вот свекла - один из самых распространенных "соседей" картофеля во время зимнего хранения.
Ее можно разложить сверху или между клубнями. Дело в том, что свекле для длительного хранения нужна влага, поэтому она может забирать ее избыток из окружающей среды. Это, в свою очередь, помогает уменьшить риск загнивания картофеля.
Также картошку советуют хранить отдельно от большинства других овощей. Исключение часто называют именно свеклу и редьку - при условии, что овощи здоровы и хорошо подготовлены к хранению.
Правильные условия в погребе
Впрочем, одних народных средств недостаточно, если в погребе нет положенных условий.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) температура, влажность и вентиляция являются ключевыми факторами при хранении картофеля. При слишком высокой температуре клубни быстрее выходят из покоя и начинают прорастать.
Перед закладкой на зиму клубни нужно перебрать и отложить поврежденный, подгнивший или больной картофель. Здоровые клубни желательно хорошо просушить, а именно помещение заранее подготовить к новому сезону.
Для длительного хранения картофеля важно поддерживать прохладную температуру, не допускать попадания света и обеспечить вентиляцию. Если в погребе становится слишком тепло, клубни быстрее выходят из покоя и начинают прорастать.
Следует регулярно проверять запасы. Если среди картофеля появился один подгнивший клубень, его необходимо сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на соседние.
Раньше Styler рассказывал, когда копать картофель в сентябре, чтобы он дольше хранился.