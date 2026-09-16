Завтрак, обед и ужин на одном противне: как за раз приготовить 6 порций еды на 2 дня

Три разных блюда можно приготовить одновременно. Достаточно подготовить продукты, разложить их в формы и запечь, в результате получится 6 порций завтрака, ужина и даже обеда.

Как отмечает Styler, рецепт и схему приготовления блюд в одном противне на своей странице в Instagram показала блоггерша с ником из "olya_pins".

Завтрак

На две порции понадобятся:

1 банан

2 яйца

80 г овсяных хлопьев

100 мл молока

малина

персик

Банан разомните вилкой, добавьте яйца, овсяные хлопья и молоко. Перемешайте. Добавьте малину и нарезанный персик.

Обед

На две порции подготовьте:

130 г риса

200 г куриного филе

80 г сладкого перца

70 г кукурузы

70 г зеленого горошка

240 мл кипятка

соль и специи по вкусу

Рис промойте, куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте перец, кукурузу, горошек, соль и специи. Залейте 240 мл кипятка.

Ужин

Для двух порций понадобятся:

200 г брокколи

4 яйца

140 г консервированного тунца

80 г тертого сыра

Брокколи предварительно отварите в течение 2 минут. Затем смешайте ее с тунцем и яйцами и посыпьте тертым сыром.

Как все запечь

Поставьте все три блюда в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте около 40 минут.

После приготовления рис с курицей и овощами перемешайте.

В результате за один раз можно подготовить шесть готовых приемов пищи - завтрак, обед и ужин на два следующих дня.