Вместо тяжелого ужина: сытный салат с тунцем, который готовится за считаные минуты

Если хочется легкого, но питательного блюда без долгого стояния возле плиты, следует обратить внимание на этот салат . Тунец и яйца делают его хорошим источником белка, а греческий йогурт добавляет заправке нежности.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерши Анастасии Царловой рассказывает, как приготовить простое блюдо на ужин.

Согласно рецепту, весь салат содержит примерно 475 ккал и 65 г белка, поэтому он может хорошо подойти как полноценный обед или сытный ужин.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся:

1 луковица - 70 г

соленые огурцы - 60 г

тунец в собственном соку - 185 г

консервированная кукуруза - 50 г

американская горчица - 10 г

греческий йогурт 1,6% - 65 г

2 вареных яйца

соль и перец - по вкусу.

Как приготовить салат с тунцом

Сначала мелко нашинкуйте свежий лук и соленые огурцы. Яйца отварите до готовности, охладите, очистите и натрите на терке.

Тунец достаньте из банки и хорошо слейте жидкость, чтобы салат не получился слишком водянистым. Кукурузу также следует освободить от лишней жидкости.

В большой миске соедините тунец, лук, огурцы, кукурузу и яйца. Отдельно приготовьте заправку: смешайте греческий йогурт с горчицей.

Добавьте соус к основным ингредиентам, посолите и поперчите по вкусу. Все хорошо перемешайте - и салат готов к подаче.

При желании его можно оставить на несколько минут в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

Что в результате

Всего несколько простых продуктов - и получается салат, который не только быстро готовится, но хорошо насыщает. Тунец и яйца дают белковую основу, кукуруза придает легкую сладость, огурцы - хруст, а йогуртово-горчичная заправка делает вкус более свежим.

Это тот случай, когда полезное блюдо не выглядит скучным: его можно приготовить за считаные минуты и подавать так или завернуть в лаваш и взять с собой - как вариант перекуса в дорогу или на работу.

Почему белок важен для рациона человека

Главная особенность этого салата - большое количество белка, который поступает сразу из нескольких продуктов: тунца, яиц и греческого йогурта.

Белок нужен организму для построения и поддержания мышц, а также является частью многих функциональных молекул, в частности гормонов и ферментов. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для большинства взрослых белок составит примерно 10-15% от суточного рациона.

Есть у белковых продуктов и еще одно важное свойство - они помогают дольше оставаться сытыми. Научные обзоры показывают, что белок может усиливать чувство насыщения, а при снижении веса достаточное количество помогает лучше сохранять мышечную массу.

Поэтому белковый салат может быть удобным вариантом для тех, кто следит за питанием и хочет сделать рацион более сытным. В то же время само по себе высокое содержание белка не гарантирует похудение - важными остаются общая калорийность рациона, его сбалансированность и индивидуальные потребности человека.