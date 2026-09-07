Андре Тан развеял главный миф о светлых джинсах: что на самом деле полнит фигуру

Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, на что следует обращать внимание при выборе джинсов, если хочется визуально вытянуть силуэт. Он назвал несколько деталей, которые могут изменить восприятие фигуры.

Styler со ссылкой на видео стилиста в Instagram рассказывает, как правильно выбрать джинсы, чтобы они подчеркивали фигуру и помогали создать гармоничный силуэт.

Действительно ли светлые джинсы полнят

Светлые джинсы годами считаются вещью, которую лучше обходить тем, кто хочет визуально вытянуть силуэт. Однако Андре Тан призывает не торопиться верить этому правилу.

Дизайнер назвал утверждение о том, что светлый деним непременно придает объем, один из самых распространенных мифов. По его мнению, гораздо важнее правильно подобрать модель.

"Светлые джинсы полнят. Нет, они не полнят", - подчеркнул Андре Тан.

По словам дизайнера, лишнего объема силуэта может добавить именно неудачный крой, а не цвет брюк. Поэтому при выборе джинсов следует обращать внимание по меньшей мере на три характеристики: посадку, форму штанин и плотность денима.

Какой крой джинсов визуально вытягивает ноги

Андре Тан обратил внимание на высокую посадку. Она помогает зрительно удлинить ноги и сделать пропорции фигуры более гармоничными.

Не менее важен и крой. Дизайнер советует обратить внимание на прямые джинсы , они создают вертикальную линию и не обтягивают ноги по всей длине.

Интересно, что, по словам Андре Тана, даже темные узкие джинсы не всегда делают фигуру более стройной. Напротив, модель, слишком сильно обтягивающая ноги, может подчеркнуть особенности фигуры значительно сильнее, чем светлые джинсы прямого кроя.

Поэтому правило "черное делает фигуру более стройной, белое полнит" работает далеко не всегда.

Почему важна ткань

Еще один момент, который часто остается без внимания, - материал. Дизайнер советует выбирать плотный деним, хорошо держащий форму.

Такая ткань не слишком облегает тело и помогает создать более четкий силуэт. Слишком тонкий или мягкий деним может повторять контуры фигуры и акцентировать то, что хотелось бы оставить менее заметным.

Поэтому перед покупкой светлых джинсов стоит не только оценить цвет в зеркале, но и обратить внимание на то, как ткань сидит на фигуре.

Маленькая деталь, которая может изменить вид бедер

Отдельно Андре Тан рассказал о детали, на которую многие вообще не обращают внимания, - задние карманы.

По его словам, их расположение и размер могут оказывать существенное влияние на то, как визуально выглядят бедра. Слишком большие карманы, низко расположенные или слишком широко поставленные друг относительно друга способны создавать эффект более объемных бедер.

Причем, этот нюанс касается не только светлых моделей. Неудачное расположение карманов может влиять на силуэт даже в черных джинсах.

Стоит ли отказываться от белого денима

Андре Тан советует перестать бояться светлых джинсов и не оценивать их исключительно по цвету. Если правильно подобрать посадку, крой, ткань и расположение карманов, светлый деним может выглядеть очень стильно и гармонично.

Главный вывод дизайнера прост: не светлые джинсы зрительно полнят, а неудачная модель.