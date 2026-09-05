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Главная Тренды Модная обувь на осень: 5 моделей, которые стилистка советует добавить в гардероб уже сейчас
Тренды 05 сентября 2026 · 13:29
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Модная обувь на осень: 5 моделей, которые стилистка советует добавить в гардероб уже сейчас

Этой осенью обувь становится одним из главных акцентов образа - и здесь есть из чего выбирать
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Модная обувь на осень: 5 моделей, которые стилистка советует добавить в гардероб уже сейчас

Обувь в трендовых осенних образах (фото: magnific.com)

Осенний гардероб 2026 предлагает не отказываться от комфорта, но и не жертвовать эффектным видом. В трендах – знакомые модели, получившие более утонченное прочтение, а также обувь, способная самостоятельно сделать образ более интересным.

Styler со ссылкой на советы стилистки Анастасии Кривицкой, опубликованные на ее Instagram-странице, рассказывает, какие модели обуви следует рассматривать для осеннего гардероба.

Домашний комфорт выходит на улицу

Слиперы этой осенью - один из самых интересных вариантов для тех, кто любит комфортную обувь. Речь идет о моделях, которые напоминают домашние тапочки, но имеют более структурированную форму, качественные материалы и продуманный силуэт.

Такой тренд полностью вписывается в общую тенденцию сезона: дизайнеры продолжают переосмысливать удобную обувь, делая ее частью повседневных, а не только домашних образов.

Еще один вариант для поклонниц более элегантного стиля - туфли с острым носочком и невысоким каблуком. Это может быть классическая модель slingback с открытой пяткой или полностью закрытые туфли. Главное - вытянутый силуэт и небольшой, удобный каблук.

Лоферы становятся более изощренными

Лоферы никуда не исчезают, но этой осенью их вид становится более аккуратным. Вместо слишком массивной тракторной подошвы стоит присмотреться к более тонким, элегантным моделям, имеющим более вытянутый или миндалевидный силуэт.

Такие лоферы легко вписать и в офисный гардероб, и в обиходные образы с джинсами, брюками или юбками.

Наряду с ними остаются балетки, но они становятся более графическими. Этой осенью лучше выбирать модели с вытянутым острым или миндалевидным мысом.

Интересно смотрятся и квадратные носы, но желательно, чтобы они также имели вытянутую форму, а не создавали слишком грубый силуэт.

Главное - чтобы обувь не была скучной

Отдельный тренд сезона - акцентная обувь. И здесь дело не только в ярком цвете или необычном материале. Этой осенью смело можно обращать внимание на принты: леопардовый, змеиный, зебровый, а также двухцветные модели.

Еще интереснее работают детали - перья, бахрома, декоративные элементы или необычные "архитектурные" решения. Именно такие акценты способны превратить даже очень простой образ в продуманный и стильный.

Так что если вы планируете купить только одну новую пару обуви на осень, необязательно искать что-то совершенно необычное. Классические балетки, лоферы или туфли могут выглядеть гораздо интереснее, если у них будет актуальная форма или заметная деталь.

А если хочется экспериментов - самое время позволить обуви стать главной "изюминкой" образа.

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Раньше мы рассказывали о том, какая вещь из вашего гардероба станет трендовой уже этой осенью.

Теги: Модные тренды
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