Тренер Анита Луценко закрутила роман с испанцем: кто ее новый любимый и как он связан с Украиной

Анита Луценко в последнее время подогрела интерес к личной жизни, опубликовав кадры с мужчиной, лицо которого раньше не показывала публично. Пара позировала вместе в Киеве, однако сама тренер не называла его своим любимым и не комментировала характер их отношений .

Styler со ссылкой на Оbozrevatel рассказывает, кем все же есть тайный любимый тренер и почему его имя уже не первый год связано с Украиной.

Кто такой Фермин Эгидо

Мужчину на фото идентифицируют как Фермина Эгидо - испанского руководителя международного проекта OCEANMAN, специализирующегося на соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Фермин Эгидо (скриншот)

Эгидо живет в Испании и есть CEO OCEANMAN. О его роли в проекте говорят и материалы самой организации. В частности, в 2025 году его представляли как CEO во время мирового финала, а в 2026 он участвовал в презентации соревнований OCEANMAN в Хихоне.

OCEANMAN объединяет спортсменов из разных стран и проводит международные заплывы на открытой воде. Сам Эгидо регулярно участвует в мероприятиях, связанных с развитием этого спортивного проекта.

Его давно связывают с Украиной

Испанец знаком с украинским спортивным сообществом как минимум несколько лет. Еще в 2021 году он давал интервью украинскому YouTube-каналу Andrew Xmass, где говорил о развитии OCEANMAN и украинских пловцов.

Тогда Эгидо называл украинских спортсменов фактически представителями своей страны за границей и говорил о важности развития сообщества пловцов.

После начала полномасштабного вторжения связь с украинским направлением не прекратилась. Эгидо публично упоминал о проведении соревнований в Украине и выражал поддержку спортсменам, организаторам и волонтерам.

"Мы никогда не забудем всех пловцов, которые отдали свои жизни, защищая нашу свободу. Слава Украине", - писал он в своем аккаунте в LinkedIn.

Публикация Фермина Эдиго (скриншот)

Луценко не называла его своим бойфрендом

Интерес к Фермину Эгидо возник после того, как Анита Луценко показала их вместе в своих Instagram-"сториз"

На черно-белых фотографиях мужчина занимает тренера, а на другом кадре они вместе смотрят на панораму Киева. Луценко также следит за личной страницей Эгидо и аккаунтом OCEANMAN

Анита Луценко и Фермин Эдиго (фото: instagram.com/anitasporty)

В то же время сама Анита пока не подтверждала публично, что они находятся в романтических отношениях.

Что известно о предыдущих отношениях тренера

До появления нового любимого в жизни Аниты Луценко рядом с ней много лет Александр Лозовцов. Их отношения начались еще в 2013 году, а уже в 2016-м пара стала родителями - у них родилась дочь Мия. При этом официально супругами они не были.

О завершении этих отношений Луценко рассказала публично только в конце 2025 года. По словам тренера, на момент ее признания они уже некоторое время не были вместе. Расставание, как объясняла Анита, не сопровождалось изменами или громкими скандалами - она просто поняла, что ее чувства к партнеру изменились.

Несмотря на разрыв, Луценко продолжает поддерживать связь с Лозовцовым как отцом их дочери. Именно после этого периода в личной жизни тренера, вероятнее всего, появился новый мужчина - испанец Фермин Эгидо, которого она впервые показала подписчикам в романтических кадрах.