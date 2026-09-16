Женя Галич раскрыл детали выхода из рядов ВСУ и рассказал о состоянии здоровья

Музыкант и лидер рок-группы O.Torvald Евгений Галич откровенно рассказал о своем "списании" из рядов ВСУ и прокомментировал реакции людей, которые сравнивали его ситуацию с опытом других военных.

Styler со ссылкой на новое интервью музыканта Алини Доротюк рассказывает, что говорил артист и почему он призвал не обесценивать невидимые травмы военнослужащих.

Начали мериться сроками службы и травмами

По словам Галича, он с огромным уважением относится к людям, которые в 2022 году добровольно взяли в руки оружие и отправились защищать Украину. В то же время музыкант считает неправильным сравнивать между собой сроки службы и полученные травмы, ведь последствия войны могут быть совершенно разными.

"Я с огромным уважением отношусь ко всем людям, которые добровольно взяли оружие в руки и пошли воевать, защищать страну - это был наш выбор в 2022 году. Но когда мы начали мериться сроками службы, травмами. Потому что все сейчас говорят: мой муж там с ранениями, контузиями... Ну - я тоже", - объясняет артист.

Галич отдельно обратил внимание на военнослужащих с ампутациями, а также на тех, чьи травмы невозможно увидеть. Он рассказал, что еще с 2025 года работает именно с темой таких повреждений.

"Есть люди с ампутациями, есть люди с невидимыми травмами, о которых вообще никто не говорит. А направление, в котором я работаю еще с 2025 года - это невидимые травмы", - добавил он.

"Невидимые травмы" - что это

Музыкант также объяснил, что привычное слово «контузия» не всегда точно описывает состояние человека после боевой травмы. По его словам, последствия могут касаться мозга, слуха, зрения и других систем организма.

"Ну, вот контузия - это не совсем правильное название. Это называется "черепно-мозговая травма за счет минно-взрывного ранения" или "баротравма" - это, если органы слуха травмированы. И таких разновидностей их огромное количество", - говорит Галич.

Евгений подчеркнул, что такие травмы могут проявляться не сразу. Военнослужащий может продолжать службу на адреналине, а серьезные последствия появляются уже позже. Именно поэтому, по его мнению, обществу важно больше говорить о психических и невидимых физических повреждениях.

"Это ужасные случаи, когда люди, имея невидимые травмы, получают последствия от них не сразу. Потому что ты на адреналине продолжаешь воевать. Ты продолжаешь, потому что руки на месте, ноги на месте - это хорошо. А через (я лежал с такими людьми в госпитале) два-три месяца человек просто начинает сходить с ума. У него начинает развиваться шизофрения. Причем в буквальном смысле. Это развивается так, что он не возвращается в повседневную жизнь. Он уже где-то..."



"И вот когда мы таким людям не уделяем достаточного количества внимания, мне кажется, что это не совсем правильно. Что в обществе до сих пор еще считают, что ментальные травмы, травмы внутренних органов, травмы мозга (особенно), слуха, зрения - они являются невидимыми для общества, но они точно важны. И точно не менее важны, чем физические травмы", - добавил музыкант.

О них никогда никто не говорит

Галич также упомянул последствия боевых травм, которые могут влиять не только на самих военнослужащих, но и на их возвращение к гражданской жизни. Он привел собственные наблюдения и статистику, которую, по его словам, видел в контексте опыта военнослужащих после войн в Афганистане и Ираке.

"Если говорить по статистике, то 20% людей после Афганистана и Ирака, солдат, они были как раз с невидимыми травмами, и преступления, дестабилизация гражданского общества была связана с этими травмами часто. Потому что они не контролируют свои эмоции. Это тяжелый ПТСР, это расстройство адаптации, это депрессивные синдромы. О них никогда никто не говорит", - добавил фронтмен.

Отдельно Евгений рассказал о случае с военнослужащим, у которого случился приступ прямо во время концерта. По словам Галича, подобные проявления не стоит воспринимать как следствие обычного употребления алкоголя или других веществ, поскольку человек в таком состоянии употребляет их не от "хорошей жизни", но если такое уже происходит, это лишь усугубляет его состояние.

Галич призвал не сравнивать опыт военнослужащих

В конце разговора музыкант вернулся к вопросу, с которого началась тема - почему одних военнослужащих списывают, а других - нет. Он отметил, что по внешним признакам невозможно оценить состояние человека и его способность продолжать службу.

"И вот это, когда мы начинаем мериться и говорить: ты не должен быть списан. А я знаю ребят, которые вот лежат в отделении психиатрии. Ну, мы к ним ездим, общаемся, находим специалистов, которые будут с ними работать. Ну, то, что они вернутся в этот мир - вероятность очень маленькая. Потому что вылечить психическую травму вследствие травмы мозга - очень тяжело", - резюмировал Галич.