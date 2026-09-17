Таро-гороскоп на 17 сентября: Скорпионам стоит молчать, а Львам - действовать

Овен

Карта Таро: Король Мечей

Овнам 17 сентября следует полагаться на холодный ум и не разрешать эмоциям влиять на важные решения. Король Мечей советует четко определить свои границы, говорить прямо и уверенно, особенно в рабочих вопросах.

Телец

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая

Для Тельцов эта карта говорит о выходе из ситуации, которая еще недавно казалась безысходной. 17 сентября следует перестать сомневаться в собственных силах и позволить себе сделать шаг, которого вы долго избегали.

Близнецы

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Близнецам карта советует не замыкаться в себе и не пытаться самостоятельно разобраться во всем. Разговор с близким человеком может дать ответ, который вы не находили наедине с собой.

Рак

Карта Таро: Повешенный, перевернутый

Ракам стоит обратить внимание на ситуацию, слишком долго стоящую на месте. Возможно, пора перестать ждать и изменить подход, даже если сначала это покажется неудобным.

Лев

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Львам 17 сентября карта советует действовать быстро и решительно. У вас может появиться шанс отстоять свою позицию или сказать то, что вы давно держали при себе, но важно не позволить эмоциям одержать верх.

Дева

Карта Таро: Влюбленные

Для Дев этот день может быть связан с важным выбором в отношениях или другой значимой сфере жизни. Карта советует честно определиться со своими желаниями и не принимать решения только из-за страха потерять привычное.

Весы

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Весам следует быть осторожнее с импульсивными решениями. Не каждое заманчивое предложение заслуживает мгновенного согласия, поэтому перед новым шагом лучше проверить детали.

Скорпион

Карта Таро: Семерка Мечей

Скорпионам карта советует более внимательно присмотреться к людям и ситуациям вокруг себя. 17 сентября не стоит сразу рассказывать всем о своих планах - некоторые вещи лучше пока оставить при себе.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Для Стрельцов это может быть день постепенного освобождения от тревог и навязчивых мыслей. То, что в последнее время не давало покоя, может оказаться не таким страшным, как казалось.

Козерог

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Козерогам стоит задуматься, действительно ли то, к чему они стремятся, доставит им удовольствие. Карта намекает на риск получить желаемое, но понять, что этого оказалось недостаточно для подлинного ощущения счастья.

Водолей

Карта Таро: Иерофант

Водолеям 17 сентября может быть полезно прислушиваться к совету человека, имеющего больше опыта. Не обязательно отказываться от собственного видения - иногда проверенный подход помогает избежать излишних ошибок.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Мечей

Рыбы могут оказаться перед давно откладываемым выбором. Карта советует не прятаться от решения: соберите необходимую информацию, успокойте эмоции и, наконец, определитесь, куда двигаться дальше.