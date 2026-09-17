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Гороскопи 17 вересня 2026 · 06:08
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Таро-гороскоп на 17 вересня: Скорпіонам варто мовчати, а Левам - діяти

Одна карта радить не поспішати з рішеннями, а інша натякає на шанс, який легко втратити
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 17 вересня: Скорпіонам варто мовчати, а Левам - діяти

Прогноз за картами Таро на 17 вересня (фото: Styler)

17 вересня карти Таро радять знакам Зодіаку по-різному реагувати на події дня: комусь варто стримати емоції, а комусь - не боятися рішучого кроку.

Styler розповідає, на що варто звернути особливу увагу у четвер.

Овен

Карта Таро: Король Мечів

Овнам 17 вересня варто покладатися на холодний розум і не дозволяти емоціям впливати на важливі рішення. Король Мечів радить чітко визначити свої межі, говорити прямо й діяти впевнено, особливо у робочих питаннях.

Телець

Карта Таро: Вісімка Мечів, перевернута

Для Тельців ця карта говорить про вихід із ситуації, яка ще недавно здавалася безвихідною. 17 вересня варто перестати сумніватися у власних силах і дозволити собі зробити крок, якого ви довго уникали.

Близнюки

Карта Таро: Відлюдник, перевернута

Близнюкам карта радить не замикатися в собі та не намагатися самостійно розібратися абсолютно в усьому. Розмова з близькою людиною може дати відповідь, яку ви не знаходили наодинці із собою.

Рак

Карта Таро: Повішений, перевернута

Ракам варто звернути увагу на ситуацію, яка надто довго стоїть на місці. Можливо, настав час перестати чекати і змінити підхід, навіть якщо спочатку це здаватиметься незручним.

Лев

Карта Таро: Лицар Мечів

Левам 17 вересня карта радить діяти швидко та рішуче. У вас може з'явитися шанс відстояти свою позицію або нарешті сказати те, що ви давно тримали при собі, але важливо не дозволити емоціям взяти гору.

Діва

Карта Таро: Закохані

Для Дів цей день може бути пов'язаний із важливим вибором у стосунках або іншій значущій сфері життя. Карта радить чесно визначитися зі своїми бажаннями та не ухвалювати рішення лише через страх втратити звичне.

Терези

Карта Таро: Дурень, перевернута

Терезам варто бути обережнішими з імпульсивними рішеннями. Не кожна приваблива пропозиція заслуговує на миттєву згоду, тому перед новим кроком краще перевірити деталі.

Скорпіон

Карта Таро: Сімка Мечів

Скорпіонам карта радить уважніше придивитися до людей і ситуацій навколо себе. 17 вересня не варто одразу розповідати всім про свої плани - деякі речі краще поки залишити при собі.

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута

Для Стрільців це може бути день поступового звільнення від тривог і нав'язливих думок. Те, що останнім часом не давало спокою, може виявитися не таким страшним, як здавалося.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута

Козерогам варто замислитися, чи справді те, чого вони прагнуть, принесе їм задоволення. Карта натякає на ризик отримати бажане, але зрозуміти, що цього виявилося недостатньо для справжнього відчуття щастя.

Водолій

Карта Таро: Ієрофант

Водоліям 17 вересня може бути корисно прислухатися до поради людини, яка має більше досвіду. Не обов'язково відмовлятися від власного бачення - іноді перевірений підхід допомагає уникнути зайвих помилок.

Риби

Карта Таро: Двійка Мечів

Риби можуть опинитися перед вибором, який давно відкладали. Карта радить не ховатися від рішення: зберіть необхідну інформацію, заспокойте емоції й нарешті визначтеся, куди рухатися далі.

Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку приховують свої емоції.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
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