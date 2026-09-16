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Люди 16 вересня 2026 · 14:29
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"Втомилася": alyona alyona переїхала з Києва і пояснила своє рішення

alyona alyona розповіла, чому вирішила залишити Київ, перебратися до Івано-Франківська та змінити свій звичний ритм життя
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
"Втомилася": alyona alyona переїхала з Києва і пояснила своє рішення

alyona alyona переїхала в Івано-Франківськ (колаж: Styler)

Українська реперка alyona alyona повідомила про переїзд із Києва до Івано-Франківська. Вона зізналася, що втомилася постійно їздити потягами, і розповіла, чому саме Франківщина стала для неї новим домом.

Детальніше про це розповідає Styler з посиланням на Instagram артистки.

alyona alyona переїхала до Івано-Франківська

Про зміну місця проживання alyona alyona розповіла в Instagram. Вона опублікувала відео, на якому показала процес переїзду та своє нове помешкання.

"Я переїхала...", - написала артистка.

За словами реперки, останнім часом вона постійно їздила між Києвом та Франківщиною. Через затримки та зміни у графіках потягів їй ставало дедалі складніше планувати роботу та особисте життя.

"За останній час я просто втомилася жити в потягах. Франківщина для мене вже давно як рідна: тут кохана людина, друзі, фотостудія, музиканти, атмосфера та природа", - пояснила alyona alyona.

Вона додала, що регулярно приїжджала до Івано-Франківська, однак постійні зміни графіків залізничного сполучення зробили такий формат життя незручним.

"Останнім часом я була зайнята всім на світі, крім творчості"

Однією з причин переїзду alyona alyona називає бажання змінити темп життя. Артистка зізналася, що останнім часом була зайнята багатьма справами, через що творчість відійшла на другий план.

"Настав час обрати себе, трохи заспокоїтися й сповільнитися. Останнім часом я була зайнята всім на світі, крім творчості", - написала вона.

Реперка сподівається, що життя на Франківщині допоможе їй відновитися та знову зосередитися на музиці.

"Вірю, що цей край допоможе мені знову наповнитися й писати нову музику", - додала alyona alyona.

Хто ще зі знаменитостей останнім часом виїхав із Києва

Останнім часом про зміну місця проживання повідомляли й інші українські знаменитості.

Олена Кравець

На початку вересня акторка та телеведуча Олена Кравець повідомила, що разом із молодшими дітьми тимчасово переїхала з Києва до Івано-Франківська. Вона орендувала там житло та написала, що родина спробує пожити в місті певний час.

"Ми з дітьми тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Дякую за прихисток і гостинність. Спробуємо..." - писала Кравець.

Світлана Тарабарова

Про зміну місця проживання своєї родини також повідомляла співачка Світлана Тарабарова. Вона разом із дітьми залишила будинок у Київській області та переїхала до безпечнішого регіону після атак.

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