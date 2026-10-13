"Скільки в тебе було планів": Кравець, Ткач та інші зірки відреагували на смерть коміка Вені з ВКВ

Українські зірки відреагували на смерть Олександра Венедчука, відомого як Веня з "Ветеранів космічних військ". Колеги публікують його фотографії, згадують спільну роботу та висловлюють співчуття рідним.

Що написали Маша Єфросиніна, Юрій Ткач, Андрій Бєдняков та інші відомі українці, розповідає Styler.

Єфросиніна, Раміна та Кравець згадали про плани Вені

Маша Єфросиніна опублікувала чорно-біле фото гумориста й розповіла, що їй пощастило працювати з ним. Ведуча також згадала про його плани на майбутнє.

"Один з дуже талановитих людей, з якими мені пощастило працювати… Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль… Спочивай з миром, Вєня", - написала вона.

Єфросиніна відреагувала на те, що помер Вєня з ВКВ (скриншот)

Раміна Есхакзай поділилася, що вони з коміком збиралися записати інтерв’ю. Але розмова так і не відбулася.

"Ми з Вєнею мали писати інтерв’ю, коли він вирішить запускати свій канал", - зазначила журналістка.

Раміна висловилася про смерть Венедчука (скриншот)

Олена Кравець також відреагувала на смерть коміка. Вона поширила допис "Ветеранів космічних військ" з фото Вєні та зізналася, що їй боляче повірити в те, що сталося.

"Вєня… Не хочу в це вірити Як же боляче", - написала вона.

Кравець відреагувала на звістку про смерть Венедчука (скриншот)

Юрій Ткач: "Ти дарував людям сміх"

Гуморист Юрій Ткач зізнався, що йому складно повірити у смерть колеги та прийняти цю звістку. Він назвав Веню талановитим, щирим і світлим.

"Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе… Друже… Назавжди в наших серцях", - написав актор.

Ткач попрощався з зіркою ВКВ (скриншот)

Володимир Шумко також опублікував фото гумориста та звернувся до нього зі словами прощання.

"Друже, вічна пам’ять, спочивай з миром…" - написав він.

Шумко висловився про смерть Вені (скриншот)

Бєдняков та Клопотенко згадали випуски з коміком

Андрій Бєдняков звернувся до Вені, назвавши його "Хагрідом". Ведучий написав, що передивляється епізоди за його участю.

"Я тебе обіймаю, Хагрід! Плачу та обіймаю. Передивлюсь з тобою епізоди, де ти смішив людей. Я завжди буду посміхатись, коли буду на тебе дивитись. Як завжди робив", - поділився Бєдняков.

Бєдняков висловився про Венедчука (скриншот)

Євген Клопотенко опублікував фрагмент шоу, в якому вони брали участь разом.

"Вєня, ніколи в житті тебе не забуду. Я в це не вірю…" - написав кулінар.

Клопотенко відреагував на смерть Олександра Венедчука (скриншот)

Скандальний танцюрист Влад Яма пригадав запланований запис, який так і не відбувся.

"Планували запис на 26.02.2022… Не судилося…" - зазначив хореограф та висловив співчуття рідним.

Яма висловився про Веню (скриншот)

Як відреагували Астаф’єва, Нікітюк, Дорофєєва та інші зірки

Даша Астаф’єва поширила чорно-білий портрет Вені з підписом про те, що в усе це важко повірити. А Леся Нікітюк написала, що відчуває "просто шок". Надя Дорофєєва відреагувала на новину словами "Боже мій".

Тарас Стадницький подякував гумористу за час, який той був поруч.

"Не знаю, що писати в таких випадках. Дякую, чоловіче, що був з нами", - зазначив він.





Анастасія Оруджова також зізналася, що їй важко усвідомити втрату.

"Не можу це усвідомити. Мої співчуття рідним і близьким", - написала акторка.

Олег Свищ також написав, що у нього "просто немає слів", а Олександр Борисенко зазначив, що не може в це повірити.

Андрій Лузан поширив повідомлення команди ВКВ, додавши підпис "RIP" та сумний емодзі.

Що відомо про смерть Вені та перенесені операції

Про смерть Олександра Венедчука 13 жовтня 2026 року в Instagram повідомила команда "Ветерани космічних військ". Колеги зазначили, що час і місце прощання оприлюднять, щойно ця інформація стане відомою.

Причину смерті в повідомленні не назвали.

На початку 2025 року Веня пережив крововилив у мозок. Йому стало зле під час зйомок шоу "Еліас", після чого лікарі провели термінову операцію. Попереду на гумориста чекала тривала реабілітація.

У березні 2025 року Веня знову з’явився у "Вечірній передачі", а у вересні повідомив про другу операцію. Тоді він розповів, що частину його черепа замінили конструкцією зі сплаву титану, та подякував усім за підтримку.

Зв’язку між перенесеними операціями та смертю коміка в повідомленні ВКВ не зазначено.

ВКВ попередили про шахрайські збори

Після повідомлення про смерть Вені команда опублікувала окреме застереження щодо зборів коштів від його імені.

У ВКВ наголосили: ніхто з рідних чи близьких коміка зборів не оголошував. Команда закликала не довіряти стороннім повідомленням із такими закликами.

Офіційну інформацію з цього приводу обіцяють публікувати на сторінці ВКВ.