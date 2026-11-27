Бывшая участница шоу "Холостяк" Марина Голд ждет второго ребенка. Блогерша призналась, что всегда мечтала о большой семье, а недавно они с мужем отпраздновали первый день рождения дочери Мишель.

Styler со ссылкой на пост, опубликованный на странице блогерши в Instagram , расскажет об этом подробнее.

Марина Голд объявила о второй беременности

Блогерша опубликовала в этих соцсетях фото с округлым животиком и сообщила, что они с мужем решились на второго ребенка.

Марина призналась, что семья всегда была для нее на первом месте, а сама она давно хотела иметь по меньшей мере двоих детей.

"Кто знает меня хорошо, тот знает, что семья для меня на первом месте, это то, что делает меня счастливой. Поэтому я всегда хотела как минимум двух детей", - написала блогерша.

Она также рассказала, что опыт отцовства помог им с мужем понять: они готовы снова стать родителями.

"И как классно, что первый ребенок показал нам, что мы справимся и это такое счастье", - поделилась Марина.

Кстати, супруги только недавно отпраздновали первый день рождения дочери Мишель. Девочка родилась 24 октября 2025 года.

Почему супруги решили не откладывать рождение второго ребенка

Марина не скрывает, что воспитывать двоих маленьких детей с небольшой разницей в возрасте непросто. В то же время, пара сознательно решила не откладывать это решение.

"Конечно, двое маленьких детей немного разных возрастов с высокими потребностями внимания, это нелегкая задача", - экс-участница "Холостяка".

Она добавила, что любое большое дело требует времени и усилий, но супруги готовы вкладываться в воспитание детей.

"Но что легко? Большая семья - это труд, иметь хороший доход - это труд, все требует времени и сил. Но инвестировать в детей мы решили одним махом. И играть детки будут вместе, если разница небольшая", - пояснила Марина.

Также она отметила, что с супругом имеет схожие взгляды на жизнь, а их характеры и ценности хорошо дополняют друг друга. Блогерша пообещала и дальше делиться с подписчиками подробностями своего материнства

Как Марина Голд принимала участие в "Холостяке" и что известно о ее семье

Девушка принимала участие в 12 сезоне шоу "Холостяк" с Алексом Топольским и дошла почти до финала. Однако в 11 выпуске он попрощался с ней после знакомства с ее семьей. Алекс допустил, что девушка стесняется своего прошлого, но Марина это отрицала. По ее словам, она никогда не скрывала сельских корней, а больше всего ее оскорбили слова холостяка о семье.

После проекта отношения с Алексом не сложились. Любовь Марина встретила в США - там познакомилась с Иваном Доманецким в компании общих друзей.

После пяти месяцев отношений мужчина признался ей в феврале 2025 года, а 4 апреля пара вышла замуж в Малибу. В октябре того же года у них родилась дочь Мишель. Теперь супруги ждут второго ребенка.