Приклеенные к стене фотографии, плакаты и декорации могут продержаться несколько недель, а затем внезапно отпасть. Причина не всегда заключается в качестве скотча - важную роль играют физические свойства клея и состояние самой стены.

Почему скотч отклеивается от поверхности и как исправить, рассказывает Styler.

Как работает клей на скотче

Для производства скотча используют клеи, чувствительные к давлению (Pressure Sensitive Adhesives или PSA). Они не требуют нагревания или смачивания водой - достаточно прижать ленту к поверхности.

Клей обладает вязкоупругими свойствами. Благодаря этому он способен проникать в микроскопические неровности поверхности и одновременно сопротивляться отрыванию.

Однако на прочность соединения влияют структура поверхности, свойства полимеров и площадь контакта. Именно поэтому одна и та же лента может месяцами держаться на стекле, но отпасть от окрашенной стены на следующий день.

Почему скотч со временем отлепляется

Пыль на стенах. Даже зрительно чистая стена может быть покрыта тонким слоем пыли. В таком случае скотч фактически приклеивается к мельчайшим частицам, а не к самой поверхности.

Неровная поверхность. Штукатурка, фактурные обои и некоторые матовые краски имеют микроскопические неровности. Через них клей контактирует только с отдельными участками стены.

Повышенная влажность. В исследовании, опубликованном Soft Matter в 2022 году, ученые установили, что поглощение влаги клеевым слоем скотча ослабляет его и облегчает отрыв ленты.

Температура. На холоде клей может терять эластичность и хуже прилегать к поверхности, а при чрезмерном тепле – размягчаться. Именно поэтому проблемы часто возникают у батарей, окон и на балконах.

Постоянная нагрузка. Под действием тяжести предмета клеевой слой может постепенно деформироваться. Это явление называют ползучестью материала. Через него даже хорошо приклеенная лента с течением времени может смещаться или отрываться.

Старение клея. В зависимости от состава клеевой слой под влиянием времени, кислорода, солнечного света и температуры может терять свои начальные свойства.

Как понять, в чем именно проблема

Обратите внимание на оборотную сторону ленты после того, как она отпала:

на клее осталась пыль - поверхность нужно лучше очистить,

вместе со скотчем отслоилась краска - проблема в прочности покрытия стены,

клей остался на стене - вероятно, произошло разрушение клеевого слоя или его отделение от основания ленты,

лента чистая, но плохо липнет - клей мог потерять свои свойства,

скотч постепенно сползает вниз - вероятнее всего, он не выдерживает длительной нагрузки.

Как приклеить скотч, чтобы он дольше держался

Прежде всего протрите стену чистой микрофиброй. Если покрытие допускает влажную очистку, удалите загрязнение и дождитесь полного высыхания поверхности.

Также следует соблюдать несколько правил:

не касайтесь клеевого слоя пальцами,

используйте новый отрезок ленты вместо того, что уже отклеился,

тщательно прижимайте скотч по всей площади, особенно по краям,

наклеивайте ленту при комнатной температуре,

равномерно распределяйте нагрузку,

соблюдайте рекомендуемое производителем время перед погрузкой.

Интересно, что некоторым монтажным лентам нужно время для достижения максимальной прочности. Например, по данным производителя 3M , ленты серии VHB при комнатной температуре достигают примерно 50% окончательной прочности через 20 минут, 90% - через сутки, а максимальной - через 72 часа. Однако эти показатели не универсальны для всех видов скотча.

Какой скотч лучше использовать для стен

Обычная канцелярская лента хорошо подходит для бумаги, но не рассчитана на длительное крепление предметов к стенам.

Для фотографий и плакатов лучше использовать съемные клеевые полоски или специальную монтажную массу. Для неровных поверхностей подойдет вспененная двусторонняя монтажная лента, если производитель предусматривает ее применение на подходящем покрытии.

А вот использовать максимально крепкий скотч на обоях или окрашенных стенах не всегда стоит. Он может держаться так хорошо, что во время снятия повредит декоративное покрытие.