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Главная Люди Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая беременна первенцем: первые фото с животиком
Люди 06 ноября 2026 · 10:03

Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая беременна первенцем: первые фото с животиком

Модель поделилась нежными кадрами с мужем и трогательно обратилась к будущему малышу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая беременна первенцем: первые фото с животиком

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов ждут первенца (коллаж: Styler)

Победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая беременна первенцем. Модель и блогерша впервые показала фото с округлым животиком, позируя вместе с мужем, певцом Гидаятом Сеидовым.

Радостной новостью она поделилась в свежей публикации на своей странице в Instagram. Детальнее об этом расскажет Styler.

Екатерина Лозовицкая показала первые фото беременности

На опубликованных кадрах Екатерина нежно позирует со своим любимым, показывая беременный животик. Пара не скрывает счастья и трогательно делится особым моментом ожидания пополнения в семье.

"Мы так тебе рады", - лаконично подписала публикацию Лозовицкая.

Пока супруги не раскрывают, кого ждет - девочку или мальчика. Поэтому пол будущего ребенка остается загадкой.

Под сообщением пара получила немало теплых слов от друзей, знакомых и поклонников. В комментариях влюбленных поздравляют с будущим пополнением, желают здоровья малыша и счастья молодой семье.

  • "Урааа! Самые искренние поздравления - какая же хорошая новость";
  • "Боже, какое счастье! Поздравляю!!!!";
  • "Так интересно устроено в мире... с нужным человеком, своим... назначенным по судьбе... все происходит быстро... любовь, брак, детишки";
  • "Какая прекрасная новость! Искренне радуюсь за вас, мои поздравления";
  • "Екатериночка, поздравляю от всего сердца".

Что известно об отношениях Екатерины и Гидаята

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов, выступающий под сценическим именем GEED, около полугода. Впрочем, долгое время влюбленные не афишировали свой роман и берегли личную жизнь от посторонних глаз. Об их отношениях стало известно только в начале августа 2026 года, когда модель впервые опубликовала общие романтические фото с певцом и призналась ему в любви.

Гидаят Сеидов - украинский певец, ставший известным благодаря участию в 13-м сезоне "Голосу країни". Он выступал в команде Артема Пивоварова и дошел до полуфинала проекта.

Развитие романа оказалось стремительным. 23 августа 2026 года GEED сделал предложение Екатерине прямо во время своего выступления: подарил любимый букет роз и встал на одно колено. Лозовицкая ответила согласием и показала обручальное кольцо.

А уже 23 сентября пара сыграла свадьбу в кругу ближайших . Поэтому сейчас Екатерина и Гидаят готовятся к новому этапу жизни - отцовству.

Напомним, как беременная актриса Екатерина Тишкевич обнародовала свежие фотографии с мужем перед рождением первенца.

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