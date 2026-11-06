Академический отпуск в 2026 году: при каких обстоятельствах студент может прервать обучение

Академический отпуск позволяет студентам временно прервать обучение без отчисления из университета. Но получить его можно не при любых обстоятельствах, а для оформления нужно подать заявление и в зависимости от причины необходимые документы.

Кто имеет право на академический отпуск в 2026 году, на какой срок его можно оформить, какие документы нужны и как вернуться к учебе, рассказывает Styler.

Что такое академический отпуск и сохраняется ли место в университете

Академический отпуск - это официальное временное прерывание обучения из-за обстоятельств, которые не позволяют студенту выполнять образовательную программу. Право на такой перерыв предусмотрено статьей 46 Закона Украины "О высшем образовании".

Порядок его оформления определяет приказ Министерства образования и науки Украины, который вступил в силу 1 июня 2024 года.

Главная особенность академического отпуска заключается в том, что студента не отчисляют из учебного заведения. На время перерыва приостанавливается выполнение индивидуального учебного плана, а также действие договора об обучении.

После завершения отпуска студент может вернуться к образовательному процессу в установленном порядке без повторного поступления.

Но академический отпуск не означает, что можно просто перестать посещать занятия. Для его оформления необходим соответствующий приказ руководителя учебного заведения.

При каких обстоятельствах можно оформить академический отпуск

Законодательство определяет несколько причин, по которым студент может временно прервать обучение.

По состоянию здоровья

Академический отпуск могут предоставить, если состояние здоровья не позволяет совмещать учебу с лечением или восстановлением.

Среди предусмотренных оснований:

острые заболевания, после которых требуется длительное восстановительное лечение;

обострения хронических заболеваний;

частые заболевания общей продолжительностью более одного месяца в течение полугода;

отдельные анатомические нарушения, которые не позволяют проходить восстановительное лечение одновременно с учебой.

Необходимость перерыва должна быть подтверждена соответствующими медицинскими документами.

По семейным обстоятельствам

Студент может обратиться за академическим отпуском, если семейные обстоятельства не позволяют продолжать обучение. Для этого необходимо подать мотивированное заявление, в котором объяснить причину перерыва. При наличии к заявлению прилагают документы, подтверждающие описанную ситуацию.

В связи с беременностью, родами или уходом за ребенком

Академический отпуск предусмотрен в связи с беременностью и родами, а также для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Если ребенок по медицинскому заключению нуждается в домашнем уходе, законодательство допускает более длительный перерыв в определенных случаях.

В связи с обучением или стажировкой за границей

Студент может оформить академический отпуск в связи с участием в программе академической мобильности.

Это касается ситуаций, когда обучение или стажировка в другом образовательном или научном учреждении, в том числе иностранном, не позволяет выполнять учебный план по основному месту обучения.

В связи с военной службой

Основанием для академического отпуска может быть призыв на военную службу или поступление на военную службу по контракту.

В связи с длительной служебной командировкой

Это основание касается студентов, которые одновременно работают и учатся.

Если работодатель направляет студента в длительную служебную командировку, которая не позволяет продолжать обучение, он может обратиться за академическим отпуском.

Для этого необходим документ с места работы с указанием срока командировки.

На какой срок можно взять академический отпуск

Продолжительность академического отпуска зависит от причины его оформления.

Для семейных обстоятельств предусмотрено ограничение - не более одного года за весь период обучения на соответствующем уровне высшего образования.

Например, если студент бакалавриата уже использовал шесть месяцев академического отпуска по семейным обстоятельствам, по этому основанию он может претендовать еще максимум на шесть месяцев в течение обучения на том же уровне.

Для других причин сроки определяются в соответствии с законодательством и документами, на основании которых оформляют отпуск.

Например, перерыв для ухода за ребенком может продолжаться до достижения им трехлетнего возраста. При наличии предусмотренных законом медицинских оснований этот срок может быть более длительным.

Окончательную продолжительность академического отпуска указывают в приказе руководителя учебного заведения.

Как оформить академический отпуск в 2026 году

Чтобы временно прервать обучение, студент должен официально обратиться в свой университет.

Процедура предусматривает несколько шагов.

Обратиться в деканат. Нужно уточнить порядок оформления академического отпуска и перечень необходимых документов. Подготовить заявление. Его можно подать в бумажной или электронной форме. В документе указывают причину, основание и желаемую продолжительность отпуска. Приложить необходимые документы. Их перечень зависит от причины прерывания обучения. Дождаться решения университета. Академический отпуск оформляют приказом руководителя учебного заведения. Проверить срок отпуска. В приказе должны быть указаны причина, основание и продолжительность перерыва.

Важно, чтобы заявление содержало конкретное объяснение обстоятельств, которые не позволяют продолжать обучение.

Какие документы нужны студенту

Единого перечня документов для всех случаев нет. Он зависит от основания, по которому студент оформляет академический отпуск.

В соответствии с положением МОН могут понадобиться:

По состоянию здоровья - медицинские документы, на основании которых определена необходимость академического отпуска.

По семейным обстоятельствам - мотивированное заявление и документы, подтверждающие описанные обстоятельства, при наличии.

В связи с академической мобильностью - документы об участии в соответствующей программе.

В связи со служебной командировкой - документ с места работы с указанием ее срока.

В связи с беременностью и родами - листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Для ухода за ребенком - свидетельство о рождении ребенка, а для продленного ухода по медицинским показаниям - соответствующее медицинское заключение.

Перед подачей заявления стоит проверить требования конкретного университета, поскольку учебные заведения имеют собственные внутренние процедуры документооборота.

Как вернуться в университет после академического отпуска

После завершения академического отпуска студент должен официально оформить возвращение к образовательному процессу.

В соответствии с пунктом 6 раздела V положения МОН заявление о допуске к обучению необходимо подать не позднее чем за пять дней до завершения срока академического отпуска.

Документ можно подать в бумажной или электронной форме. После этого университет издает приказ о допуске студента к образовательному процессу.

Если обстоятельства, из-за которых был оформлен академический отпуск, не исчезли, студенту необходимо заблаговременно обратиться по поводу возможности его продления.

Важно: если студент в установленный срок не подал документы для возвращения к обучению или продления академического отпуска, его отчисляют за нарушение условий договора об обучении.

Могут ли отказать в академическом отпуске

Подача заявления не означает автоматического предоставления академического отпуска.

Университет проверяет, соответствует ли причина прерывания обучения предусмотренным законодательством основаниям и поданы ли необходимые документы.

Если между студентом и учебным заведением возникает спор относительно предоставления или продления академического отпуска, вопрос может рассматриваться с участием органов студенческого самоуправления в соответствии с внутренним порядком университета.

Также законодательство предусматривает возможность разрешения спора в судебном порядке.