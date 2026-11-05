Чем отличаются плановые, аварийные и графиковые отключения света: обьяснение для украинцев

Украинцы могут оставаться без электроэнергии по разным причинам: из-за ремонта электросетей, дефицита мощности в энергосистеме или аварийных ситуаций. При этом одни отключения можно предусмотреть заранее, другие вводят экстренно, без предупреждения и четкого времени возврата света.

Разбираемся вместе со Styler, чем они отличаются, кто принимает решение об обесточивании и почему правила могут иметь особенности в разных областях Украины.

Плановые отключения: когда об отсутствии света предупреждают заранее

Плановые отключения производят для ремонта, технического обслуживания или модернизации электросетей и оборудования. Такие работы необходимы, чтобы поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии и предотвращать неисправности.

В отличие от ограничений из-за дефицита электроэнергии, плановое обесточивание не означает, что в энергосистеме не хватает мощности. Причина заключается именно в необходимости выполнения технических работ.

О таких отключениях оператор системы распределения обычно сообщает заранее. Потребителям указывают адрес или перечень населённых пунктов, дату и ориентировочное время проведения работ. К примеру, если энергетики планируют заменить оборудование на подстанции или отремонтировать линию, электроснабжение могут временно прекратить на несколько часов.

Аварийные отключения: когда причиной становится повреждение сети

Аварийные отключения возникают из-за неисправностей или повреждений электрооборудования, линий электропередач и других элементов инфраструктуры.

Причинами могут являться технологические нарушения, неблагоприятные погодные условия, повреждения сетей или последствия обстрелов энергетических объектов.

Такие отключения нельзя запланировать заранее, ведь момент возникновения неисправности невозможно предположить. Энергетики сначала должны определить причину проблемы, оценить масштабы повреждения и организовать ремонт или переключение на резервную схему питания.

Продолжительность зависит от характера неисправности. Если отдельный участок сети поврежден, без света могут остаться несколько домов или улица. Если проблема масштабнее, обесточивание может охватить большую территорию.

Важно не путать локальную аварию с графиком аварийных отключений (ГАО). Это разные ситуации: в первом случае речь идет о неисправности конкретного участка сети, а во втором - о принудительном ограничении потребления по команде диспетчера для стабилизации энергосистемы.

График почасовых отключений (ГПО): когда электроэнергии не хватает всем

ГПО применяют, когда в энергосистеме возникает дефицит мощности и необходимо ограничить потребление, чтобы сохранить баланс между производством и использованием электроэнергии.

В этом случае НЭК "Укрэнерго" определяет необходимый объем ограничений, а операторы систем распределения формируют графики для потребителей своих регионов.

Для этого потребителей делят на очереди и поочереди. Каждый имеет определенные промежутки времени, когда электроэнергию могут выключать и возвращать.

Главная особенность ГПВ - возможность заранее узнать о запланированных ограничениях. Операторы систем распределения публикуют графики на своих официальных сайтах и других информационных каналах.

В то же время расписание не всегда остается неизменным. Если ситуация в энергосистеме усугубляется или улучшается, НЭК "Укрэнерго" может изменить объем ограничений, а операторы распределения обновляют графики.

Согласно Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии , во время военного состояния одноразовый перерыв в электроснабжении по ГПО не должен превышать шесть часов с возможным отклонением до одного часа. После этого должно быть не менее двух часов электроснабжения без учета времени на переключение. Время переключения не должно превышать 30 минут.

График аварийных отключений (ГАО): когда ждать по графику уже не выходит

ГАО применяют при внезапном возникновении дефицита мощности или угрозы нарушения стабильной работы энергосистемы. Это экстренный механизм, позволяющий быстро снизить нагрузку на сеть.

Решение о применении ГАО принимает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Оператор системы распределения получает соответствующую команду и отключает определенные линии или трансформаторы.

В отличие от ГПО, ГАО не предусматривает обычного расписания с конкретными часами начала и завершения обесточивания. Поэтому потребители могут остаться без света внезапно, даже если их очередь не указана в актуальном почасовом графике.

Обычно перерыв в электроснабжении при применении ГАО не должен превышать двух часов. В то же время в случае сложной ситуации в энергосистеме этот период может быть длиннее. Продолжительность отключения зависит от ликвидации аварийной ситуации и команд диспетчера.

Специальный график аварийных отключений (СГАО): экстренная мера для критических ситуаций

СГАО используют в случаях, когда обычных мер ограничения потребления недостаточно для сохранения стабильности энергосистемы.

Это специальный механизм, позволяющий оперативно отключить значительные объемы нагрузки. Его применяют по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае критической ситуации.

Особенность СГАО заключается в скорости выполнения команды. К примеру, в разъяснениях Львовоблэнерго и Черниговоблэнерго отмечают, что на реализацию таких ограничений могут отводить всего несколько минут. В черниговской инфографике указано до трех минут.

Потребителей заранее о таких отключениях не предупреждают. Также нет гарантированного времени возобновления электроснабжения, поскольку все зависит от развития ситуации в энергосистеме.

Или одинаковые графики отключений во всех областях Украины

Основные принципы применения ГПО, ГАО и СГАО определяются на общегосударственном уровне. Однако фактическая организация отключений может отличаться в зависимости от региона, состояния электросетей и технических возможностей оператора системы распределения.

Например, во Львовской области " Львовоблэнерго " публикует информацию о применении ГПО, ГАО и СГАО на своем сайте и в социальных сетях. Через короткое время для выполнения аварийных команд потребители могут узнать об отключении уже после их введения.

В Черниговской области " Черниговоблэнерго " отдельно объясняет разницу между видами обесточений. В частности, в инфографике предприятия приведены шесть очередей ГПО, десять очередей ГАО и три очереди СГАО. Это информация об организации графиков у конкретного оператора, а не универсальная схема для каждой области.

Отдельный пример - Киев. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры столицы ДТЭК ввел индивидуальные графики включений для каждого адреса. Обычное разделение на шесть очередей в рамках этой системы не применяется. Даже соседние дома могут получать электроэнергию по разному расписанию из-за особенностей подключения к сети.

Поэтому жителям разных регионов не стоит ориентироваться на графики других областей или переносить их очереди в собственный адрес.

Где проверять причину отключения и время возврата света

Самый надежный источник информации - официальные ресурсы оператора системы распределения, обслуживающего конкретный адрес.

В частности, проверить информацию можно:

на сайте местного облэнерго или оператора системы распределения;

в официальных Telegram каналах и чат-ботах энергетической компании;

в персональном кабинете потребителя;

по телефону контактного центра оператора.

Если свет исчез, а в обнародованном ГПО отключение не предусмотрено, это еще не означает, что произошла локальная авария. Возможно, диспетчер ввел ГАО или СГАО, а информацию об этом еще не успели опубликовать.