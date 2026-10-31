Как экономить электроэнергию дома: какие приборы потребляют больше всего и как сократить расходы

Стиральная машина, электрочайник, бойлер, обогреватель и холодильник - без этих приборов сложно представить современный быт. В то же время, некоторые из них требуют значительного количества электроэнергии , особенно если работают часто или в течение длительного времени.

Styler собрал главные рекомендации, которые помогут определить наиболее энергозатратную технику, снизить потребление электроэнергии и не переплачивать за привычный домашний комфорт.

Какие бытовые приборы требуют больше электроэнергии

Прежде всего следует обратить внимание на технику, которая нагревает воду или воздух. Такие устройства часто обладают высокой мощностью и могут создавать значительную нагрузку на домашнюю электросеть.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины на своей официальной странице приводит следующие ориентировочные показатели мощности распространенных бытовых приборов:

Ориентировочные показатели мощности распространенных бытовых приборов (скриншот)

Это ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от модели и режима работы. Мощность конкретного устройства можно проверить на заводской табличке или инструкции изготовителя.

Важно понимать разницу между мощностью и потреблением электроэнергии. Киловатты (кВт) показывают мощность прибора, а киловатт-часы (кВт·ч) - количество электроэнергии, которое он использовал за определенное время.

К примеру, обогреватель мощностью 2 кВт за пять часов непрерывной работы на полной мощности использует 10 кВт·ч. Однако если он оборудован термостатом и периодически выключается по достижении заданной температуры, фактическое потребление будет меньше.

Поэтому не всегда самый мощный прибор оказывается самым большим потребителем за месяц. К примеру, чайник работает всего несколько минут, тогда как холодильник подключен к сети круглосуточно.

Обогреватели и бойлеры: как не переплачивать за тепло

В холодный сезон значительную часть домашнего потребления могут составлять приборы для обогрева помещений и нагрева воды.

Электрические конвекторы, масляные радиаторы и тепловентиляторы часто имеют мощность от 1,2 до 2 кВт. Если такое устройство работает несколько часов в день, расход электроэнергии быстро накапливается.

Чтобы уменьшить потребление, рекомендуется:

обогревать прежде комнату, в которой находитесь;

не оставлять обогреватель включенным в пустом помещении;

по возможности уменьшать теплопотери через окна и двери;

поддерживать комфортную температуру, не перегревая помещение;

не накрывать отопитель и не перекрывать его вентиляционные отверстия.

Бойлер тоже требует внимания. Он автоматически нагревает воду, когда ее температура снижается, и даже в режиме ожидания может периодически включаться.

Госэнергонадзор советует выключать электрический водонагреватель, если им не пользуются длительное время. Также важно правильно подобрать объем бойлера в соответствии с потребностями семьи. Слишком большое устройство может привести к излишним затратам на поддержание температуры воды.

Электрочайник, плита и духовка: как экономить на кухне

Кухонная техника часто включается много раз в день, поэтому даже небольшие изменения в привычках могут помочь снизить потребление электроэнергии.

К примеру, электрочайник не обязательно каждый раз наполнять до максимальной отметки. Если нужна одна чашка чая, достаточно налить соответствующее количество воды. Также следует регулярно очищать прибор от накипи.

При приготовлении пищи на электроплите важно использовать посуду с ровным дном, диаметр которой равен размеру конфорки или немного превышает ее. Это помогает более эффективно использовать тепло.

Еще одна полезная привычка - учитывать остаточный нагрев. Конфорка продолжает отдавать тепло после отключения, поэтому некоторые блюда можно довести до готовности уже после прекращения нагрева.

Госэнергоэффективность в своей публикации также обращает внимание на электродуховки и другие мощные кухонные устройства. Если вы готовите несколько блюд, по возможности планируйте их приготовление так, чтобы не включать духовку много раз подряд.

Стиральная машина и сушилка: когда запускать технику

Стирка, сушка и глажка также могут создавать значительную нагрузку на электросеть, особенно если выполнять все эти дела одновременно.

Госэнергоэффективности в статье с советами по энергоэффективности советует запускать стиральную и посудомоечную машину с полной загрузкой, но не превышать норму, предусмотренную производителем.

По возможности следует выбирать более низкую температуру стирки, например 30 градусов. Это помогает сэкономить электроэнергию, поскольку машине требуется меньше ресурсов для нагрева воды.

Еще один способ уменьшить затраты - не использовать сушильную машину без надобности. Если есть возможность высушить одежду естественным способом, это поможет сократить потребление электроэнергии.

Также следует обращать внимание на режим Eco, если он предусмотрен в стиральной или посудомоечной машине. Такие программы обычно рассчитаны на более экономное использование ресурсов, хотя могут продолжаться дольше.

Холодильник работает круглосуточно: как уменьшить его потребление

В отличие от фена или утюга, холодильник работает постоянно. Поэтому даже если у него нет наивысшей мощности, неправильное пользование может увеличивать расход электроэнергии.

Госэнергоэффективность рекомендует придерживаться нескольких простых правил:

не ставить холодильник рядом с плитой, батареей или другими источниками тепла;

не размещать его под прямыми солнечными лучами;

не ставить внутрь горячие блюда - сначала их нужно охладить;

следить, чтобы дверца плотно закрывалась;

регулярно очищать прибор и размораживать его, если в этом нуждается модель;

поддерживать рекомендуемую температуру внутри холодильника.

По рекомендациям ведомства оптимальная температура в холодильном отделении составляет от 0 до +5 градусов. Также важно не оставлять дверцу открытой надолго: чем чаще теплый воздух попадает внутрь, тем активнее работает система охлаждения.

Следует ли выключать телевизор, зарядки и другую технику из розетки

Даже когда устройство не используется, оно иногда продолжает потреблять электроэнергию в режиме ожидания. Это относится к телевизорам, компьютерам, музыкальным центрам, приставкам и другой электронике.

Госэнергоэффективности советует не оставлять без надобности технику в режиме stand-by и выключать устройства, которые длительное время не пользуются.

Для этого можно использовать удлинители с выключателем. Так, одним нажатием можно отключить от питания несколько устройств, которые не должны работать постоянно.

В то же время, не нужно выключать все подряд. Холодильник, морозильник, оборудование для связи и медицинские устройства, которые должны работать постоянно, должны оставаться подключенными в соответствии с инструкциями производителя.

Как уменьшить нагрузку на электросеть: 7 простых правил

Экономное использование техники помогает не только уменьшить счета за свет, но и избежать одновременного включения многих мощных приборов.

Госэнергонадзор советует рационально пользоваться электроприборами и не перегружать домашнюю сеть.

Для этого следует взять за привычку:

Не включать все мощные приборы одновременно. Распределяйте стирку, приготовление пищи и другие дела в течение дня.

Распределяйте стирку, приготовление пищи и другие дела в течение дня. Замените лампы накаливания на LED. Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше электроэнергии и служат дольше.

Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше электроэнергии и служат дольше. Не кипятить полный чайник без надобности. Наливайте столько воды, сколько планируете использовать.

Наливайте столько воды, сколько планируете использовать. Стирать с полной загрузкой. По возможности выбирайте более низкую температуру и экономные режимы.

По возможности выбирайте более низкую температуру и экономные режимы. Выключать ненужную технику. Не оставляйте телевизор, компьютер и другие устройства в режиме ожидания без необходимости.

Не оставляйте телевизор, компьютер и другие устройства в режиме ожидания без необходимости. Следить за состоянием приборов. Очищайте чайник от накипи, холодильник - ото льда, а бойлер и другую технику обслуживайте в соответствии с рекомендациями производителя.

Очищайте чайник от накипи, холодильник - ото льда, а бойлер и другую технику обслуживайте в соответствии с рекомендациями производителя. Переносить часть бытовых дел на время меньшей нагрузки. Если энергетики призывают снизить потребление, по возможности запускайте стиральную машину, посудомойку или другую мощную технику в другое время.

Часы пикового потребления могут меняться, поэтому следует ориентироваться на актуальные сообщения энергетиков, а не на фиксированный график.

Если дома регулярно срабатывает автоматический выключатель из-за перегрузки, не следует самостоятельно ремонтировать электросеть или устанавливать более мощный автомат. Необходимо уменьшить нагрузку и обратиться к квалифицированному электрику.

Экономия электроэнергии не значит, что нужно отказываться от привычных бытовых удобств. Часто достаточно сменить несколько ежедневных привычек, правильно пользоваться техникой и не создавать излишней нагрузки на домашнюю сеть.