UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:05 Гороскопы
Хэллоуин принесет надежду Близнецам, Ракам и Скорпионам: прогноз астролога Руби
18:45 Тренды
Хэллоуин с привкусом ужаса: 7 увлекательных фильмов, после которых не захочется выключать свет
18:17 Полезное
Как выбрать режимы стиральной машины для различных типов тканей: советы Bosch и Samsung
17:34 Люди
От проводницы к звезде "Евровидения": как менялась Верка Сердючка
16:42 Тренды
Люк, Лея, Энакин и Рэй: кто кому родственник в "Звездных войнах"
16:08 Вкусно
Тыквенный штрудель с тонким хрустящим тестом: простой рецепт для духовки и аэрогриля
15:21 Люди
К Трампу и Мелании на Хэллоуин пришли дети в советской форме и кокошнике (видео)
14:32 Тренды
Без острой шляпы: какой была ведьма по поверьям украинцев
13:55 Люди
Бадоев предложил Шурову спасти дуэт LIYA & LESAN: подробности седьмого прайма "Фабрики зірок"
13:13 Полезное
Блэкаут на несколько суток: что нужно подготовить дома и как действовать при отключении света
Все новости
Главная Гороскопы Хэллоуин принесет надежду Близнецам, Ракам и Скорпионам: прогноз астролога Руби
Гороскопы 30 октября 2026 · 20:05

Хэллоуин принесет надежду Близнецам, Ракам и Скорпионам: прогноз астролога Руби

Звезды готовят этим знакам несколько больше, чем просто приятный сюрприз в конце октября
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Хэллоуин принесет надежду Близнецам, Ракам и Скорпионам: прогноз астролога Руби

Астролог пишет гороскоп на 31 октября (коллаж: Styler)

Астролог Миранда Руби назвала три знака Зодиака, для которых 31 октября может стать началом положительных перемен. Их ждут новые возможности, приток уверенности и поддержка, которая поможет двигаться вперед.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Близнецы

Для Близнецов этот Хэллоуин может стать моментом, когда давние планы наконец начнут приобретать реальные очертания. Вы почувствуете больше уверенности в своих силах и поймете, что способны изменить ситуацию к лучшему. Не бойтесь действовать смелее и отказываться от того, что больше не приносит пользы. Впереди открываются новые возможности, а вера в себя поможет не упустить правильное направление.

Рак

Ракам сейчас особенно важно ощутить поддержку людей, которые верят в них. Даже несколько добрых слов или одобрение от близкого человека могут стать тем толчком, которого вам давно не хватало. В этот Хэллоуин вы можете получить необходимое вдохновение, чтобы наконец перейти от размышлений к конкретным действиям. Не сомневайтесь в своих способностях: будущее может принести гораздо больше приятных возможностей, чем вы ожидаете.

Скорпион

Скорпионы могут наконец увидеть результаты усилий, которые прилагались в последнее время. Этот период поможет осознать, что ваши достижения - не случайность, а следствие настойчивости и преданности собственным целям. В Хэллоуин появится больше оптимизма относительно будущего, а неопределенность уступит место уверенности. Не бойтесь масштабных планов: впереди могут быть события, которые вдохновят вас на еще большие свершения.

Раньше мы рассказывали, отмечают ли Хэллоуин в Украине.

Читайте также, какому знаку Зодиака сложнее всего устоять перед новыми чувствами.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Владимир Ращук о сериале "Котляревський", похудении и своих принципах: "От роли из-за режиссера я уже отказывался" Люди Владимир Ращук о сериале "Котляревський", похудении и своих принципах: "От роли из-за режиссера я уже отказывался"
Когда квасить капусту: календарь удачных дней на ноябрь 2026
Когда квасить капусту: календарь удачных дней на ноябрь 2026 Полезное
К чему снятся пауки: сонник Миллера объясняет, когда это предвещает успех, а когда предупреждает об измене
К чему снятся пауки: сонник Миллера объясняет, когда это предвещает успех, а когда предупреждает об измене Гороскопы
Больше интересного
Есть ли штраф за летнюю резину зимой: что нужно знать водителям в 2026 году Есть ли штраф за летнюю резину зимой: что нужно знать водителям в 2026 году Наталия Крижановская · 30 октября 2026, 07:41
Сырная галета с грушей и дорблю в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут Сырная галета с грушей и дорблю в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут Юлія Люшньова · 30 октября 2026, 07:23
Когда Хэллоуин в 2026 году: в каких странах празднуют и отмечают ли в Украине Когда Хэллоуин в 2026 году: в каких странах празднуют и отмечают ли в Украине Остапова Анастасія · 30 октября 2026, 06:26
Хэллоуин с привкусом ужаса: 7 увлекательных фильмов, после которых не захочется выключать свет Хэллоуин с привкусом ужаса: 7 увлекательных фильмов, после которых не захочется выключать свет Наталия Крижановская · 30 октября 2026, 18:45