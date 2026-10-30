Хэллоуин принесет надежду Близнецам, Ракам и Скорпионам: прогноз астролога Руби

Астролог Миранда Руби назвала три знака Зодиака, для которых 31 октября может стать началом положительных перемен. Их ждут новые возможности, приток уверенности и поддержка, которая поможет двигаться вперед.
Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.
Близнецы
Для Близнецов этот Хэллоуин может стать моментом, когда давние планы наконец начнут приобретать реальные очертания. Вы почувствуете больше уверенности в своих силах и поймете, что способны изменить ситуацию к лучшему. Не бойтесь действовать смелее и отказываться от того, что больше не приносит пользы. Впереди открываются новые возможности, а вера в себя поможет не упустить правильное направление.
Рак
Ракам сейчас особенно важно ощутить поддержку людей, которые верят в них. Даже несколько добрых слов или одобрение от близкого человека могут стать тем толчком, которого вам давно не хватало. В этот Хэллоуин вы можете получить необходимое вдохновение, чтобы наконец перейти от размышлений к конкретным действиям. Не сомневайтесь в своих способностях: будущее может принести гораздо больше приятных возможностей, чем вы ожидаете.
Скорпион
Скорпионы могут наконец увидеть результаты усилий, которые прилагались в последнее время. Этот период поможет осознать, что ваши достижения - не случайность, а следствие настойчивости и преданности собственным целям. В Хэллоуин появится больше оптимизма относительно будущего, а неопределенность уступит место уверенности. Не бойтесь масштабных планов: впереди могут быть события, которые вдохновят вас на еще большие свершения.
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