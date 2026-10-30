Хэллоуин с привкусом ужаса: 7 увлекательных фильмов, после которых не захочется выключать свет

Хэллоуин - идеальный повод посмотреть фильмы, в которых тыквы со свечами, костюмированные вечеринки и традиция ходить по сладости становятся частью жуткой истории. В некоторых лентах праздник превращается в ночь охоты, в других - в испытания для тех, кто решился зайти в дом ужасов.

Styler собрал семь фильмов, события которых связаны с Хэллоуином. Здесь есть культовые слешеры, истории со сверхъестественными существами и даже черная комедия с путешествиями во времени.

"Хэллоуин" (Halloween, 1978-2022)

Если говорить о кино, без которого сложно представить Хэллоуин, то начинать следует именно с этой франшизы. Ее главный антагонист - Майкл Майерс, молчаливый мужчина в маске, ставший одним из самых известных образов в жанре ужасов.

В первом фильме, снятом Джоном Карпентером, Майкл убегает из психбольницы накануне Хэллоуина и возвращается к родному Геддонфилду. Там он начинает преследовать няню Лори Строуд и ее друзей. Обычная праздничная ночь постепенно превращается в борьбу за выживание.

Франшиза получила многочисленные продолжения и перезапуски, а ее история на большом экране дошла до фильма "Хэллоуин заканчивается" в 2022 году. Это выбор для тех, кто хочет увидеть классический слэшер и познакомиться с одним из самых известных киноманьяков.

"Кошелек или жизнь" (Trick'r Treat, 2007)

В этом фильме Хэллоуин - не просто декорация, а целый набор правил, которые лучше не нарушать. Не тушить фонарики на тыкве раньше времени, уважать традиции и не забывать о сладости - иначе ночь может закончиться очень плохо.

"Кошелек или жизнь" состоит из четырех переплетенных историй, происходящих в одну геловинскую ночь. У них есть серийный убийца, подростки, неудачный розыгрыш и одинокий мужчина, которому приходится сталкиваться с необычным гостем.

Все эти эпизоды объединяет загадочный мальчик Сэм с мешком на голове. Он следит за тем, чтобы жители городка соблюдали правила праздника. Лента сочетает черный юмор, мистическую атмосферу и несколько разных видов ужаса - поэтому особенно понравится тем, кому нравится антология.

"Ужасный" (Terrifier, 2016-2024)

Если вам мало обыкновенного маньяка в маске, знакомьтесь с Артом-клоуном. Он не разговаривает, не шутит со своими жертвами и совсем не похож на веселого персонажа детского праздника. Его появление - скорее предупреждение, что ночь Хэллоуина пошла не по плану.

В первом фильме Арт охотится за двумя молодыми женщинами, которые после праздничной вечеринки оказываются у него на пути. В продолжении 2022 года клоун возвращается в городок Майлз-Каунти и выбирает новыми целями подростка Сиенну и ее младшего брата.

Важно: третья часть франшизы, вышедшая в 2024 году, переносит события к рождественскому сезону и продолжает историю после гелловинской резни. Так что если ищете фильм о 31 октября, обратите внимание прежде всего на первые две части. Это очень кровавый вариант для поклонников жестких слешеров.

"Они" (Haunt, 2019)

Представьте аттракцион, куда люди приходят добровольно, чтобы напугать себя до безумия. Темные коридоры, жуткие декорации, актеры в масках - все кажется частью шоу. Но что делать, когда становится понятно: происходящее внутри совсем не игра?

Именно такая ситуация ждет компанию друзей в ночь Хэллоуина. Они находят экстремальное здание ужасов, организаторы которого обещают воплотить самые сокровенные страхи посетителей. Но очень быстро развлечение превращается в смертельно опасную ловушку.

"Они" понравится тем, кто любит напряженные истории о замкнутом пространстве, преследованиях и оказавшихся не в том месте и не в то время людях.

"Дом Ада" (Hell House LLC, 2015)

Этот фильм играет на страхе перед тем, что может скрываться за кулисами обычного аттракциона. И самое интересное здесь - зритель с самого начала знает, что все закончилось трагедией. Остается лишь выяснить, что именно произошло в ту ночь.

По сюжету, команда энтузиастов обустраивает в заброшенной гостинице геловский дом ужасов. Но при открытии аттракциона происходит непонятная трагедия, в которой погибают 15 посетителей и работников. Через пять лет съемочная группа документалистов возвращается на место происшествия, чтобы разобраться в обстоятельствах катастрофы.

Лента снята в стиле "найденных записей": история подается через видеоматериалы и интервью. Такой формат создает ощущение, что зритель сам пересматривает доказательства из реального дела. Особенно подойдет тем, кому нравятся псевдодокументальные ужасы.

"Поздний вечер с дьяволом" (Late Night with the Devil, 2023)

А что, если бы самое страшное произошло не в заброшенном доме или в темном лесу, а прямо во время прямого эфира? Этот фильм переносит зрителя в телевизионную студию 1970-х, где ведущий ради рейтингов решает устроить особый геловинский выпуск.

В календаре 31 октября 1977 года. Популярное ночное шоу Джека Делроя теряет зрителей, поэтому он приглашает в студию медиума, скептика, исследователя паранормальных явлений и девочку, которую считают одержимой дьяволом. Ведущий надеется на сенсацию, но эфир постепенно выходит из-под контроля.

"Поздний вечер с дьяволом" отличается стилизацией под телевизионную программу прошлого столетия. Зритель будто наблюдает за трансляцией вживую и вместе с персонажами не понимает, где кончается постановка и начинается настоящий ужас.

"Конкретный убийца" (Totally Killer, 2023)

Не все фильмы о Хеллоуине должны быть мрачными от первой до последней минуты. Эта лента сочетает слэшер, фантастику и комедию, а вместо обычной борьбы с маньяком предлагает еще и путешествие в прошлое.

Семнадцатилетняя Джейми оказывается в опасности, когда в ночь Хэллоуина возвращается серийный убийца по прозвищу "Убийца шестнадцатилетних". Убегая от него, девушка случайно переносится в 1987 год - именно тогда, когда произошли первые убийства. Теперь ей нужно найти способ остановить маньяка, пока она сама не стала его следующей жертвой.

Особый интерес придает встреча Джейми со своей мамой-подростком. Героини приходится не только разгадывать тайну убийцы, но и привыкать к совершенно другой эпохе. Это более легкий по настроению вариант для тех, кто хочет немного юмора между кровавыми сценами.