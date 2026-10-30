Геловін із присмаком жаху: 7 захоплюючих фільмів, після яких не захочеться вимикати світло

Геловін - ідеальний привід переглянути фільми, у яких гарбузи зі свічками, костюмовані вечірки та традиція ходити по солодощі стають частиною моторошної історії. У деяких стрічках свято перетворюється на ніч полювання, в інших - на випробування для тих, хто наважився зайти до будинку жахів.

Styler зібрав сім фільмів, події яких пов'язані з Геловіном. Тут є культові слешери, історії з надприродними істотами та навіть чорна комедія з подорожами в часі.

"Геловін" (Halloween, 1978-2022)

Якщо говорити про кіно, без якого складно уявити Геловін, то починати варто саме з цієї франшизи. Її головний антагоніст - Майкл Маєрс, мовчазний чоловік у масці, який став одним із найвідоміших образів у жанрі жахів.

У першому фільмі, знятому Джоном Карпентером, Майкл тікає з психіатричної лікарні напередодні Геловіну й повертається до рідного Геддонфілда. Там він починає переслідувати няню Лорі Строуд та її друзів. Звичайна святкова ніч поступово перетворюється на боротьбу за виживання.

Франшиза отримала численні продовження та перезапуски, а її історія на великому екрані дійшла до фільму "Геловін закінчується" у 2022 році. Це вибір для тих, хто хоче побачити класичний слешер і познайомитися з одним із найвідоміших кіноманіяків.

"Гаманець або життя" (Trick 'r Treat, 2007)

У цьому фільмі Геловін - не просто декорація, а цілий набір правил, які краще не порушувати. Не гасити ліхтарики на гарбузах завчасно, поважати традиції та не забувати про солодощі - інакше ніч може закінчитися дуже погано.

"Гаманець або життя" складається з чотирьох переплетених історій, що відбуваються в одну геловінську ніч. У них є серійний убивця, підлітки, невдалий розіграш і самотній чоловік, якому доводиться мати справу з незвичайним гостем.

Усі ці епізоди об'єднує загадковий хлопчик Сем із мішком на голові. Він стежить за тим, щоб мешканці містечка дотримувалися правил свята. Стрічка поєднує чорний гумор, містичну атмосферу й кілька різних видів жаху - тому особливо сподобається тим, кому до вподоби антології.

"Жахливий" (Terrifier, 2016-2024)

Якщо вам замало звичайного маніяка в масці, знайомтеся з Артом-клоуном. Він не розмовляє, не жартує зі своїми жертвами й зовсім не схожий на веселого персонажа дитячого свята. Його поява - радше попередження, що ніч Геловіну пішла не за планом.

У першому фільмі Арт полює на двох молодих жінок, які після святкової вечірки опиняються в нього на шляху. У продовженні 2022 року клоун повертається до містечка Майлз-Каунті й обирає новими цілями підлітку Сієнну та її молодшого брата.

Важливо: третя частина франшизи, що вийшла у 2024 році, переносить події до різдвяного сезону й продовжує історію після геловінської різанини. Тож якщо шукаєте саме фільм про 31 жовтня, зверніть увагу передусім на перші дві частини. Це дуже кривавий варіант для шанувальників жорстких слешерів.

"Вони" (Haunt, 2019)

Уявіть атракціон, куди люди приходять добровільно, щоб налякати себе до нестями. Темні коридори, моторошні декорації, актори в масках - усе здається частиною шоу. Але що робити, коли стає зрозуміло: те, що відбувається всередині, зовсім не гра?

Саме така ситуація чекає на компанію друзів у ніч Геловіну. Вони знаходять екстремальний будинок жахів, організатори якого обіцяють втілити найпотаємніші страхи відвідувачів. Та дуже швидко розвага перетворюється на смертельно небезпечну пастку.

"Вони" сподобається тим, хто любить напружені історії про замкнений простір, переслідування та людей, які опинилися не в тому місці й не в той час.

"Будинок Пекла" (Hell House LLC, 2015)

Цей фільм грає на страху перед тим, що може ховатися за лаштунками звичайного атракціону. І найцікавіше тут - глядач від самого початку знає, що все закінчилося трагедією. Залишається лише з'ясувати, що саме сталося тієї ночі.

За сюжетом, команда ентузіастів облаштовує в покинутому готелі геловінський будинок жахів. Але під час відкриття атракціону стається незрозуміла трагедія, у якій гинуть 15 відвідувачів і працівників. Через п'ять років знімальна група документалістів повертається на місце подій, щоб розібратися в обставинах катастрофи.

Стрічка знята в стилі "знайдених записів": історія подається через відеоматеріали та інтерв'ю. Такий формат створює відчуття, ніби глядач сам переглядає докази з реальної справи. Особливо підійде тим, кому подобаються псевдодокументальні жахи.

"Пізній вечір з дияволом" (Late Night with the Devil, 2023)

А що, якби найстрашніше сталося не в покинутому будинку чи темному лісі, а просто під час прямого ефіру? Цей фільм переносить глядача до телевізійної студії 1970-х, де ведучий заради рейтингів вирішує влаштувати особливий геловінський випуск.

На календарі 31 жовтня 1977 року. Популярне нічне шоу Джека Делроя втрачає глядачів, тож він запрошує до студії медіума, скептика, дослідника паранормальних явищ і дівчинку, яку вважають одержимою дияволом. Ведучий сподівається на сенсацію, але ефір поступово виходить з-під контролю.

"Пізній вечір з дияволом" вирізняється стилізацією під телевізійну програму минулого століття. Глядач ніби спостерігає за трансляцією наживо й разом із персонажами не розуміє, де закінчується постановка та починається справжній жах.

"Конкретний убивця" (Totally Killer, 2023)

Не всі фільми про Геловін мають бути похмурими від першої до останньої хвилини. Ця стрічка поєднує слешер, фантастику й комедію, а замість звичайної боротьби з маніяком пропонує ще й подорож у минуле.

Сімнадцятирічна Джеймі опиняється в небезпеці, коли в ніч Геловіну повертається серійний убивця на прізвисько "Вбивця шістнадцятирічних". Утікаючи від нього, дівчина випадково переноситься в 1987 рік - саме тоді, коли сталися перші вбивства. Тепер їй потрібно знайти спосіб зупинити маніяка, поки вона сама не стала його наступною жертвою.

Особливий інтерес додає зустріч Джеймі зі своєю мамою-підлітком. Героїні доводиться не лише розгадувати таємницю вбивці, а й звикати до зовсім іншої епохи. Це легший за настроєм варіант для тих, хто хоче трохи гумору між кривавими сценами.