Silent Hill 2, Resident Evil 7 та Phasmophobia: горор-ігри для моторошного Хеловіну

Хеловін - ідеальний привід зануритися в історії, де звичайна прогулянка містом перетворюється на кошмар, а кожен незрозумілий звук змушує насторожитися. Одні ігри лякають психологічними сюжетами, інші змушують тікати від небезпеки, а деякі стають значно цікавішими, коли проходити їх разом із друзями.

Редакторка Styler Юлія Шиканова зібрала шість хорорів для вечора, коли хочеться гострих відчуттів і трохи адреналіну.

Silent Hill 2

Що страшніше: зустріти монстра чи поступово зрозуміти, що відбувається у власній голові? Саме на цьому грає Silent Hill 2 - психологічний горор, у якому страх тісно переплетений із таємницями минулого.

Один з моментів гри (скриншот)

Головний герой Джеймс Сандерленд отримує листа від дружини Мері, хоча вона давно померла. У посланні вона кличе його до Сайлент Гілла - містечка, де вони колись проводили час разом. Джеймс вирушає на пошуки, але замість знайомих місць знаходить порожні вулиці, густий туман і істот, які наче матеріалізувалися з найтемніших куточків свідомості.

Тут не варто чекати, що небезпека завжди з'являтиметься перед очима. Гра вміло працює зі звуком, невизначеністю та відчуттям самотності. А що далі просувається Джеймс, то більше запитань виникає до його спогадів і справжньої мети подорожі. Silent Hill 2 підійде тим, хто любить не лише лякатися, а й після проходження довго обмірковувати побачене.

Alan Wake 2

Письменник, який застряг у кошмарі, агентка ФБР, що розслідує ритуальні вбивства, і сторінки рукопису, які починають втілюватися в життя. Звучить як зав'язка містичного серіалу, але це сюжет Alan Wake 2.

Геймплей гри (скриншот)

Агентка Сага Андерсон приїжджає до невеликого містечка Брайт-Фоллз, щоб розслідувати загадкові злочини. Тим часом письменник Алан Вейк уже багато років перебуває в Темному місці - моторошній реальності, де його історії та страхи стають частиною навколишнього світу. Згодом ці дві сюжетні лінії починають переплітатися.

Особливість гри - постійне відчуття, що ви не знаєте всієї правди. Лісові стежки, дивні мешканці містечка, темні приміщення й несподівані сюжетні повороти створюють атмосферу трилера, від якого складно відірватися. А ще Alan Wake 2 цікаво грається з формою оповіді, поєднуючи детектив, надприродний жах і сюрреалістичні епізоди. Це варіант для тих, хто хоче на Хеловін не просто побігати від монстрів, а розгадати складну загадку.

Resident Evil 7: Biohazard

Є місця, куди краще ніколи не заходити. Наприклад, старий маєток родини Бейкерів у Resident Evil 7: Biohazard. Саме там опиняється Ітан Вінтерс, який шукає свою зниклу дружину Мію.

Будинок Бейкерів (скриншот)

Замість відповідей герой знаходить будинок, у якому відбувається щось дуже дивне. Господарі поводяться загрозливо, навколо панує безлад, а звичайні кімнати та коридори перетворюються на небезпечний лабіринт. Ітану доводиться досліджувати маєток, шукати ключі й корисні предмети та вирішувати, коли варто рухатися далі, а коли краще бути обережним.

Головна перевага гри - близька перспектива від першої особи. Ви бачите все очима героя, тому навіть звичайний поворот у темний коридор може стати випробуванням. До того ж тут важливо не лише тікати від небезпеки, а й уважно досліджувати локації: за зачиненими дверима можуть ховатися підказки, без яких просунутися вперед буде непросто.

Little Nightmares II

На перший погляд, Little Nightmares II нагадує похмуру анімаційну казку. Але варто трохи пограти, щоб зрозуміти: цей світ точно не призначений для спокійних прогулянок.

Атмосфера гри (скриншот)

Ви керуєте хлопчиком Моно, який опинився в понівеченому світі, спотвореному сигналом загадкової Вежі. Разом із Шостою - дівчинкою в жовтому плащі - він намагається розкрити її таємницю й урятувати супутницю від страшної долі. На шляху герої зустрічають дивних мешканців, ховаються від переслідувачів і розв'язують головоломки.

Особливо запам'ятовуються вороги: моторошна Вчителька, Мисливець та інші істоти, від яких іноді доводиться рятуватися втечею. Герої маленькі, тому навіть звичайний шкільний клас або лісова хатина здаються величезними й небезпечними.

Little Nightmares II не потребує постійних скримерів, щоб тримати в напрузі. Її сила - у візуальних деталях, незвичних декораціях і відчутті вразливості персонажів. А ще це чудовий варіант для тих, хто любить атмосферні пригоди з головоломками та історії, які розповідають більше через образи, ніж через діалоги.

Phasmophobia

Якщо самостійно досліджувати привидів страшнувато, можна покликати друзів. У Phasmophobia ви стаєте частиною команди мисливців за привидами, яка вирушає до будинків та інших локацій із паранормальною активністю.

Геймплей (скриншот)

Ваше завдання - знайти докази й визначити, з яким саме привидом маєте справу. Для цього потрібно користуватися спеціальним обладнанням, спостерігати за незвичними явищами та перевіряти власні припущення. І все це - у місцях, де світло може здаватися єдиним, що відділяє вас від чогось невідомого.

Найцікавіше починається, коли команда розподіляє завдання. Один гравець вирушає перевірити кімнату, інший стежить за показниками приладів, а третій уже переконує всіх, що час забиратися звідти. Phasmophobia підтримує кооперативне проходження до чотирьох гравців, тому гра добре підходить для спільного хеловінського вечора.

І не думайте, що компанія автоматично позбавить вас страху. Навпаки, невизначеність і реакції друзів можуть зробити кожну вилазку ще більш нервовою. А якщо щось піде не за планом, ця пригода ще довго залишатиметься темою для жартів у вашому чаті.

Amnesia: The Bunker

Зачинений бункер часів Першої світової війни, майже повна темрява та істота, яка реагує на звуки. У Amnesia: The Bunker все налаштовано так, щоб ви постійно відчували небезпеку, навіть коли навколо нічого не відбувається.

Одна з локацій гри (скриншот)

Ви граєте за французького солдата Анрі Клемана, який намагається вижити в покинутому бункері. Довкола залишилися сліди колишнього життя, але з'ясувати, що сталося з іншими людьми, непросто. Щоб вибратися, доведеться досліджувати приміщення, шукати ресурси й обережно планувати свої дії.

Тут немає гарантовано безпечного маршруту, яким можна пройти від початку до кінця. Істота може реагувати на ваші рухи та звуки, а дефіцит ресурсів змушує зважувати кожне рішення. Чи варто зараз перевірити підозріле приміщення, чи краще повернутися пізніше? Чи вистачить запасів, якщо щось піде не так? Такі питання стають частиною самого ігрового процесу.