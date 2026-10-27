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Корисне Rozetka 27 жовтня 2026 · 15:33

Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів

Тепер знайти річ з Instagram можна за одним скріншотом, а відгуки за вас прочитає та проаналізує штучний інтелект
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів

Шукати товари на ROZETKA стане у рази легше (фото: Getty Images)

Обрати товар серед тисяч пропозицій, знайти сукню чи гаджет за фотографією з соцмереж або швидко зрозуміти, чи варто купувати річ, — штучний інтелект поступово змінює досвід онлайн-покупок.

Які оновлення отримає помічник AI на маркетплейсі ROZETKA, розповідає Styler з посиланням на пресслужбу компанії.

Маркетплейс ROZETKA розвиває власні AI-інструменти, щоб зробити пошук зручнішим, а вибір товарів — простішим і зрозумілішим.

AI-помічник, з яким можна спілкуватися звичайною мовою

ROZETKA AI – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає підбирати товари під конкретні потреби й бюджет, порівнювати різні варіанти та шукати альтернативи.

Наприклад, його можна попросити підібрати компактну техніку для орендованої квартири, знайти подарунок у межах визначеної суми або порівняти кілька моделей за ключовими параметрами.

Він допоможе звузити вибір або зосередиться тільки на варіантах, які відповідають запиту.

Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів

Пошук за фото: коли простіше показати, ніж пояснити

Іноді складно підібрати слова, щоб описом знайти річ, яку побачили в соцмережах чи інтер'єрі – побачили і захотіли таку саму.

Тепер можна просто завантажити фотографію у застосунок ROZETKA, а система сама знайде схожі товари.

Це зручно, коли вам невідома назва бренду, складно описати колір чи фасон або хочеться знайти щось схоже на побачене зображення.

Вам не потрібно добирати ключові слова і можна просто скористатися фотографією – це буде відправною точкою для AI.

Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів

Голосовий пошук: потрібно просто озвучити запит

Ще один спосіб швидко знайти потрібне - голосовий пошук. Замість введення тексту вручну можна просто сказати вголос, що вам потрібно і система розпізнає мову та перетворить ваші слова на пошуковий запит.

Це дуже зручна опція, завдяки якій можна шукати товари у зручний спосіб – наприклад, коли потрібно швидко формулювати запит або не має можливості набирати його на клавіатури смартфона.

Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів

AI-підсумки відгуків: менше часу на читання та аналіз

Відгуки інших покупців мають велике значення при виборі товару, адже вони допомагають оцінити річ перед покупкою. Але перегляд коментарів та їхній аналіз займає безліч часу.

Штучний інтелект взяв на себе читання довгих коментарів і допоможе вам швидко зорієнтуватися у відгуках інших покупців.

AI аналізує сотні відгуків і формує короткий огляд із головними плюсами та мінусами товару – на що звертають увагу користувачі та які особливості варто врахувати.

Це дозволить зекономити час, але за потреби покупець може перейти до коментарів і самостійно оцінити досвід інших користувачів.

Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів ​​​​​​​

Три способи пошуку – один зручний досвід

Пошук за фото та голосовий пошук доступні тільки в застосунках ROZETKA для Android та iOS. AI-підсумки відгуків доступні на всіх платформах: на сайті та у застосунках.

ROZETKA продовжує розвивати AI-інструменти, щоб покупцям було простіше знаходити потрібне, порівнювати пропозиції та приймати рішення.

Адже пошук може починатися по-різному: з текстового запиту, фотографії або голосу. А зрозуміти, чи підходить товар, допомагає, зокрема, досвід інших покупців.

Дізнатися більше про AI-помічника можна на спеціальній сторінці ROZETKA.

Раніше Styler розповідав, як підготувати дім до холодів бюджетно та де шукати товари для автономності за вигідними цінами.

Теги: Rozetka
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