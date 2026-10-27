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Люди 27 жовтня 2026 · 14:52

Чому Андрій Данилко носить маску і коли обіцяв її зняти: пояснення артиста

Співак настільки звик до чорної маски, що навіть пов'язав відмову від неї з важливою для України подією
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Чому Андрій Данилко носить маску і коли обіцяв її зняти: пояснення артиста

Навіщо Андрій Данилко носить маску (колаж: Styler)

Андрій Данилко вже кілька років з'являється на публіці в чорній масці, яку зазвичай носить на підборідді. Те, що спочатку було звичайною звичкою, згодом набуло для артиста особливого значення. Ба більше, співак пообіцяв зняти маску лише за певної умови.

Чому Андрій Данилко не розлучається з маскою та коли планує від неї відмовитися, розповідає Styler.

Звідки з'явилася звичка носити чорну маску

Поза сценою Андрія Данилка складно уявити без чорної кепки, спортивного одягу та маски на підборідді. Цей образ давно став для нього звичним, хоча спочатку співак не надавав йому особливого значення.

Маску артист почав носити під час пандемії коронавірусу. Згодом вона залишилася частиною його повсякденного вбрання навіть після послаблення карантинних обмежень.

У інтерв'ю для "Голосу Америки" Данилко пояснював, що на формування його образу також вплинула участь у телевізійному шоу "Маска", де він був членом журі.

Для зйомок артист обрав чорний спортивний одяг, кепку та маску. Таке поєднання виявилося практичним, адже не потрібно було щоразу підбирати нове вбрання.

З часом співак помітив, що в масці почувається комфортніше. Вона давала йому відчуття захищеності, тому він продовжив носити її й поза телевізійним майданчиком.

Так звичайна медична маска поступово стала впізнаваною деталлю його зовнішності.

Коли Андрій Данилко пообіцяв зняти маску

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році артист вирішив не знімати чорну маску до перемоги України.

Про свою обіцянку Данилко нагадав у інтерв'ю "Телеграфу". Співак розповів, що в перші місяці великої війни часто спілкувався з журналістами. Саме тоді він заявив, що відмовиться від маски після української перемоги.

За словами Данилка, на той момент він не припускав, що війна триватиме настільки довго. Однак змінювати своє рішення артист не захотів.

"Я готовий зняти її прямо зараз, але раз пообіцяв, то пообіцяв", - наголосив він.

При цьому співак зауважив, що маска не заважає його концертній діяльності. Адже на сцені він виступає в образі Вєрки Сердючки, для якого цей елемент одягу не потрібен.

Чому Данилко не змінює свій образ

За роки носіння маски артист настільки до неї звик, що майже перестав помічати її присутність.

Данилко зізнався, що почувається в ній комфортно. Ба більше, співак припустив, що саме через маску його почали частіше впізнавати на вулиці.

Окремо Данилко пояснив, чому зазвичай обирає чорний спортивний одяг замість яскравих костюмів. За словами співака, він свідомо розділяє власний стиль і сценічний образ Вєрки Сердючки.

На концертах його персонаж з'являється в ефектному вбранні, тоді як у повсякденному житті артист віддає перевагу простим і зручним речам.

Чому Андрій Данилко носить маску і коли обіцяв її зняти: пояснення артиста
Андрій Данилко у звичному образі з чорною маскою (фото: "Ми-Україна")

Чи з'являвся артист без маски

Попри обіцянку, Данилко іноді потрапляє на фотографії без звичного елемента свого образу. Один із таких випадків привернув увагу влітку 2026 року.

30 червня дреґ-артист Артур Озеров опублікував в Instagram спільний знімок із Данилком. На фотографії співак сидів за столом із солодощами. Проте увагу користувачів привернуло не частування, а відсутність чорної маски на його підборідді.

Деякі коментатори зізнавалися, що не одразу впізнали артиста без звичного елемента одягу. Водночас поява на окремій фотографії без маски не означає, що Данилко остаточно відмовився від неї.

Сам співак публічно не повідомляв, що змінив своє рішення або більше не пов'язує відмову від маски з перемогою України.

Також Styler писав про відомого звукорежисера Сергія Тягнирядна, який вразив тренерів "Голосу країни" своїм виступом.

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