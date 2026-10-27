Почему Андрей Данилко носит маску и когда обещал ее снять: объяснение артиста

Андрей Данилко уже несколько лет появляется на публике в черной маске, обычно носит на подбородке. То, что изначально было обычной привычкой, впоследствии приобрело для артиста особое значение. Более того, певец пообещал снять маску только при определенном условии.

Почему Андрей Данилко не расстается с маской и когда планирует от нее отказаться, рассказывает Styler.

Откуда появилась привычка носить черную маску

Вне сцены Андрея Данилко сложно представить без черной кепки, спортивной одежды и маски на подбородке. Этот образ давно стал для него привычным, хотя поначалу певец не придавал ему особого значения.

Маску артист стал носить во время пандемии коронавируса. Впоследствии она осталась частью его повседневной одежды даже после ослабления карантинных ограничений.

В интервью для "Голоса Америки" Данилко объяснял, что на формирование его образа также повлияло участие в телевизионном шоу "Маска", где он был членом жюри.

Для съемок артист выбрал черную спортивную одежду, кепку и маску. Такое сочетание оказалось практичным, ведь не нужно было каждый раз подбирать новый наряд.

Со временем певец заметил, что в маске чувствует себя комфортнее. Она давала ему чувство защищенности, поэтому он продолжил носить ее и вне телевизионной площадки.

Так обычная медицинская маска постепенно стала узнаваемой деталью его внешности.

Когда Андрей Данилко пообещал снять маску

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году артист решил не снимать черную маску до победы Украины.

О своем обещании Данилко напомнил в интервью "Телеграфу" . Певец рассказал, что в первые месяцы великой войны часто общался с журналистами. Именно тогда он заявил, что откажется от маски после украинской победы.

По словам Данилко, на тот момент он не предполагал, что война будет продолжаться настолько долго. Однако менять свое решение артист не захотел.

"Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, то пообещал", - подчеркнул он.

При этом певец отметил, что маска не мешает его концертной деятельности. Ведь на сцене он выступает в образе Верки Сердючки, для которого этот элемент одежды не нужен.

Почему Данилко не меняет свой образ

За годы ношения маски артист настолько к ней привык, что почти перестал замечать ее присутствие.

Данилко признался, что чувствует себя в ней комфортно. Более того, певец предположил, что именно из-за маски его стали чаще узнавать на улице.

Отдельно Данилко объяснил, почему обычно выбирает черную спортивную одежду вместо ярких костюмов. По словам певца, он сознательно разделяет свой стиль и сценический образ Верки Сердючки.

На концертах его персонаж появляется в эффектном наряде, тогда как в повседневной жизни артист предпочитает простые и удобные вещи.

Андрей Данилко в привычном образе с черной маской (фото: "Мы-Украина")

Появлялся ли артист без маски

Несмотря на обещание, Данилко иногда попадает на фотографии без обычного элемента своего образа. Один из таких случаев привлек внимание летом 2026 года.

30 июня дрег-артист Артур Озеров опубликовал в Instagram совместный снимок с Данилкой. На фотографии певец сидел за столом со сладостями. Однако внимание пользователей привлекло не угощение, а отсутствие черной маски на его подбородке.

Некоторые комментаторы признавались, что не сразу узнали артиста без обычного элемента одежды. В то же время, появление на отдельной фотографии без маски не означает, что Данилко окончательно отказался от нее.

Сам певец публично не сообщал, что изменил свое решение или больше не связывает отказ от маски с победой Украины.