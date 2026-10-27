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Полезное 27 октября 2026 · 08:17

Клубника в октябре-ноябре: что делать с листьями и когда укрывать грядки

Обрезку после урожая не следует переносить на конец осени
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Клубника в октябре-ноябре: что делать с листьями и когда укрывать грядки

Женщина готовит клубнику к зиме (фото: Styler)

В конце осени клубнику не стоит обрезать полностью: здоровые листья оставляют, а отмершие и пораженные убирают. С укрытием тоже не спешат, пока растения активно растут.

Styler рассказывает, как очистить грядку, проверить потребность в поливе и выбрать время для зимнего укрытия.

Какие листья клубники убрать осенью

По рекомендациям Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), у сортов летнего плодоношения старые листья можно срезать после урожая, чтобы дать отрасти новому. До октября-ноября такую обрезку не откладывают.

Ремонтантные сорта, которые могут давать ягоды осенним заморозкам, по этой схеме не обрезают. В конце сезона у них удаляют только отмершие, поврежденные и больные листья.

Во время осенней очистки грядки ориентируйтесь на состояние листьев:

  • Здоровое, живое оставляйте на кустах.
  • Полностью засохшее и отмершее осторожно убирайте.
  • С признаками болезней срезайте и убирайте с грядки, не оставляя под будущим укрытием.

Например, пятна со светлым центром и красно-фиолетовым ободком могут свидетельствовать о белой пятнистости. В справочнике по защите растений Университета штата Орегон, пересмотренном в марте 2026 года, объясняют: возбудитель зимует на старых зараженных листьях.

Работайте ножницами осторожно, не повреждая сердечко – центральную часть куста, из которой растут листья.

Нужно ли поливать клубнику перед зимой

Осеннее похолодание не всегда означает, что в почве достаточно влаги. Агрономка-консультантка по выращиванию ягодных культур Ирина Павлова в материале AgroTimes с апреля 2025 года описывала сезон 2024-го: клубника долго не переходила к зимнему покою, а отсутствие осенних дождей увеличило потребность в поливе.

В Университете Мэриленда отмечают: из-за неглубокой корневой системы клубника чувствительна как к пересыханию, так и к чрезмерной влажности почвы.

Поэтому перед укрытием проверьте землю под верхним слоем. Если почва сухая и дождей нет, грядку нужно полить. Если он уже достаточно влажный после осадков, дополнительный полив не требуется. Не допускайте застоя воды.

Когда укрывать грядки

Не привязывайте укрытие к календарной дате или первой заморозке. В Университете штата Айова советуют дождаться, пока клубника закалится и перейдет в состояние покоя. Один из ориентиров - температура почвы около +4 градусов или ниже в течение нескольких дней подряд.

Речь идет о температуре земли, измеряемой грунтовым термометром, а не ночным минимумом воздуха. Для украинской грядки этот ориентир оценивается вместе с местной погодой и состоянием растений.

Листья в этот период могут приобретать сероватый или красноватый оттенок. Поэтому осеннее покраснение само по себе еще не означает болезнь.

Раннее укрытие может помешать закаливанию. В то же время, не стоит ждать сильных морозов, особенно без снега.

Чем укрыть клубнику на зиму

Для укрытия подходит чистая солома без семян сорняков. Ею покрывают растения и землю вокруг.

Для грядок на уровне земли рекомендован слой - примерно 8-13 см во время укладки , или 5-10 см после просадки . Солому распределяют равномерно, без плотного утрамбовывания. Поднятые грядки нуждаются в более толстом слое.

Опавшие листья деревьев для такого укрытия не рекомендуют: они слеживаются, задерживают лишнюю влагу и могут навредить растениям.

На ветряном участке солому можно придержать сеткой, надежно закрепив ее края.

Раньше мы рассказывали, как подготовить ежевику к зиме.

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