Таро-гороскоп на 27 октября: что следует сделать Овнам, Рыбам и другим знакам Зодиака

Карты Таро подсказывают, на чем сосредоточиться в работе, финансах и отношениях, а какие решения лучше не спешить принимать. Прогноз на 27 октября поможет каждому знаку Зодиака определить главные приоритеты дня.

Styler более подробно рассказывает, чего ожидать во вторник.

Овен

Карта Таро: Туз пентаклей (прямая)

Сегодня следует проверить, можете ли вы превратить имеющиеся навыки или вещи в дополнительный доход.

Если вы работаете в компании, предложите руководителю конкретный способ использовать ваши умения для нового задания.

Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, выделите 20 минут, чтобы оценить одну услугу, которую можете предложить клиентам. Не тратьте деньги на старт подработки, пока не сочтете начальные расходы и возможную прибыль.

Телец

Карта Таро: Девятка пентаклей (прямая)

Позвольте воспользоваться результатами собственного труда.

Если сегодня есть свободное время, посвятите его занятию, которое доставляет удовольствие и не требует значительных затрат: приготовьте любимое блюдо, прогуляйтесь или завершите дело для собственного комфорта.

В отношениях не сводите внимание к подаркам или материальной помощи: скажите близкому человеку, за что вы цените его поддержку. Самостоятельность не означает, что вам нужно постоянно работать и откладывать жизнь на потом.

Близнецы

Карта Таро: Двойка пентаклей (перевернутая)

Когда несколько дел требуют внимания одновременно, легко потерять контроль над временем и затратами.

Сегодня запишите все невыполненные задачи и выберите две самые важные - остальное перенесите на конкретные даты. Если работаете на себя, проверьте, не согласились ли вы выполнить больше заказов, чем реально можете сделать.

В обиходе просмотрите запланированные покупки и отложите те, без которых можно обойтись. Не пытайтесь устроить все за один день: сначала верните себе понятный порядок действий.

Рак

Карта Таро: Десятка пентаклей (прямая)

Семейные дела и материальная стабильность могут стать главной темой дня.

Если давно обсуждаете с родными общие цели, например, ремонт или накопление на жилье, сегодня согласуйте конкретную сумму и срок, до которого хотите ее собрать. Если планируете помочь кому-то из близких деньгами, сначала определите сумму, которую вы можете выделить без ущерба для собственных обязательных расходов.

Десятка пентаклей напоминает о долгосрочной безопасности, семейных ресурсах и договоренностях между поколениями.

Лев

Карта Таро: Шестерка пентаклов (перевернута)

Помощь другим должна оставаться посильной и не превращаться в односторонние усилия. Если сегодня кто-нибудь попросит одолжить деньги или выполнить дополнительную работу без оплаты, четко определите, на что вы готовы согласиться, а от чего откажетесь.

Если вы нуждаетесь в поддержке, сформулируйте конкретную просьбу вместо намеков. В профессиональных контактах проверьте, не тратите ли слишком много времени на чужие задачи в ущерб собственным. Не обещайте ресурсов, которых на самом деле нет.

Дева

Карта Таро: Восьмерка пентаклей (прямая)

Вместо попытки быстро добиться большого результата, уделите внимание одному навыку, который хотите усовершенствовать.

Если работаете в найме, завершите конкретную задачу и проверьте ее перед отправкой. Фрилансерам и предпринимателям стоит сегодня посвятить 30 минутам обучению или улучшению услуги, за которую платят клиенты.

Не оценивайте прогресс только по доходу за один день: эта карта связана с мастерством, регулярной практикой и накапливающимися со временем результатами.

Весы

Карта Таро: Четверка пентаклей (прямая)

Проверьте свои расходы и определите сумму, которую хотите сохранить до конца месяца. В то же время не отказывайте себе в каждой небольшой покупке только из-за желания накопить больше: отделите необходимые расходы от импульсивных.

Если рассматриваете дорогую покупку, сравните по меньшей мере три предложения и посчитайте, сколько средств останется после оплаты. Четверка пентаклей напоминает о стремлении к безопасности, но чрезмерный контроль над деньгами может мешать использовать их по назначению.

Скорпион

Карта Таро: Дьявол (перевернутая)

Сегодня обратите внимание на привычку или договоренность, из-за которой вы теряете свободу выбора.

Если определенные отношения держатся на чувстве вины или постоянных уступках только с вашей стороны, назовите один предел, который больше не хотите нарушать, и спокойно объясните его другому человеку.

Если речь идет о работе, пересмотрите обязательства, на которые согласились под давлением, и определите, от чего реально можете отказаться. Перевернутый Дьявол символизирует осознание зависимости и попытку вернуть контроль над своими решениями.

Стрелец

Карта Таро: Колесо Фортуны (прямая)

Не отвергайте новое рабочее предложение только потому, что оно отличается от обычного формата. Наемным работникам следует уточнить условия новой задачи, а фрилансерам - ответить на перспективный запрос клиента и договориться о следующем шаге.

В финансах проверьте, какие регулярные расходы можно сократить без ущерба для повседневных нужд.

Колесо Фортуны связано с изменениями обстоятельств и циклами, не всегда зависящими от нас, поэтому сосредоточьтесь на том, как можете использовать доступные возможности.

Козерог

Карта Таро: Король пентаклей (прямая)

Практичность и расчет сегодня важнее желания быстро получить желаемое.

Если работаете в компании, подготовьте краткий перечень достигнутых результатов - он станет основой для разговора об ответственности или оплате труда. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует проверить неоплаченные счета и запланированные поступления.

Перед большой покупкой посчитайте ее полную стоимость и определите, сколько средств останется на обязательные платежи. Король пентаклей символизирует материальную зрелость, надежность и умение управлять ресурсами.

Водолей

Карта Таро: Семерка пентаклей (прямая)

Оцените, что уже дали вам усилия последних недель, а что пока не оправдывает потраченного времени.

Если вы работаете над большой задачей, зафиксируйте один измеряемый результат и определите следующий этап. Фрилансерам и предпринимателям полезно пересмотреть, какие услуги или проекты требуют больше времени, прежде чем приносят результат.

Не делайте выводы о неудаче только из-за медленного прогресса, но и не продолжайте дело автоматически: решите, что следует развивать дальше, а что скорректировать.

Рыбы

Карта Таро: Пятерка пентаклей (перевернутая)

Если в последнее время вам не хватало поддержки, сегодня попробуйте обратиться к человеку, корому вы доверяете, с четкой просьбой. Не обязательно речь идет о деньгах: можно попросить помочь с конкретным делом или посоветовать специалиста.

Если возникли финансовые трудности, составьте список ближайших обязательных платежей и определите, какие из них нуждаются в первоочередном внимании.

Перевернутая Пятерка пентаклей связана с постепенным выходом из трудностей, поиском доступной помощи и готовностью принимать поддержку вместо того, чтобы преодолевать все своими силами.