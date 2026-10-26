Что осталось за кадром "Холостяка": участницы рассказали о съемках и первых впечатлениях

После выхода первых выпусков 15-го сезона "Холостяка" участницы начали делиться подробностями не попавших в эфир съемок. Они рассказали об изнурительной первой вечеринке, своих впечатлениях от проекта и знакомстве с Вячеславом Кравцовым.

Что осталось за кадром первой вечеринки "Холостяка" и с какими трудностями столкнулись участницы, рассказывает Styler.

Дарья Харитонова рассказала о долгих съемках

Чемпионка мира по спортивным бальным танцам Дарья Харитонова призналась, что самым сложным во время первой вечеринки для нее оказалось постоянное общение.

Несмотря на опыт съемок, девушке было непросто оставаться активной в течение столь длительного времени.

"Если честно - несмотря на мой опыт съемок, уметь держаться очень долго и постоянно общаться с людьми - мне было трудно разговаривать 36 часов без перерыва", - написала участница.

Пост Дарьи в Instagram (фото: скриншот)

По словам Дарьи, особенно сложно поддерживать разговоры на личные темы. Она пошутила, что даже ее подруги знают: обычно она больше слушает, чем говорит. В результате участница не всегда могла демонстрировать эмоции, которые от нее ожидали.

"Поэтому, мое лицо просто было уставшим и спокойным, я пыталась включиться и услышать каждую из девушек", - объяснила она.

Харитонова добавила, что после просмотра двух выпусков убедилась, насколько недовольна могла выглядеть в кадре, когда теряла силы.

Кристина Горняк ответила на упреки в возрасте и участии в шоу

39-летняя нотариус и блогерша Кристина Горняк также пообщалась с подписчиками и ответила на вопрос, колебалась ли перед участием в "Холостяке".

Она заверила, что не сомневалась в своем решении. По ее мнению, этот опыт потребовался ей во многих аспектах.

"На самом деле, это очень классный и интересный опыт, за которым теперь интересно наблюдать через экран. Только скажу одно, девушкам без границ, без внутренней силы там непросто. А еще, очень камера всех открывает", - поделилась Кристина.

Отдельно участница отреагировала на вопрос подписчици, который допустил, что она пришла на проект ради пиара, и назвал подобные шоу неуместными для ее возраста.

"Я мечтаю, что наступит тот день, когда женщины перестанут другим женщинам тыкать по возрасту", - написала она.

Сообщение Кристины в Instagram (фото: скриншот)

Блогерша также обратила внимание, что среди младших участниц именно она в свои 39 лет получила розу от главного героя.

"Нет возраста для любви, для проектов, для спорта, для чего-либо, есть ощущение себя. И мне жаль, что для вас 39-40 это завершение, в моем мире это только начало", - добавила Кристина.

Почему первая вечеринка продолжалась так долго

Горняк также объяснила, почему знакомство участниц с Вячеславом Кравцовым растянулось на длительное время.

По ее словам, главному герою нужно было уделить внимание каждой девушке, пообщаться и сделать выбор.

"Конечно, я бы тоже хотела, чтобы вот на этой красивой девочке закончились съемки..." - пошутила участница, имея в виду себя.

Сообщение Кристины в Instagram (фото: скриншот)

Однако Кристина признала, что длительная вечеринка была изнурительной для всех.

Она также обратила внимание на работу съемочной команды и Кравцова, которому приходилось почти все время находиться на ногах.

"И да, это утомительно, но каждое упоминание на что идет", - отметила блоггерша.

Горняк поблагодарила команду проекта за работу и пошутила, что, несмотря на усталость, ей удалось хорошо выглядеть в кадре.

Лия Янголенко с юмором вспомнила первую вечеринку

Отвечая на вопросы подписчиков, девушка неожиданно заявила, что больше всего ей запомнились бутерброды. Как выяснилось, перед вечеринкой она не успела поесть, потому на съемках была очень голодна.

"Я вообще не хотела идти на первую вечеринку, потому что сразу могла пойти в дом", - рассказала Лия.

Однако модель вспомнила, что на подобных мероприятиях обычно есть угощение, поэтому решила присоединиться к другим участницам.

Также Лия ответила на вопрос, что больше всего поразило ее в Вячеславе Кравцове. Ответ оказался коротким и с юмором.

"Что я, наконец, могу спокойно одевать каблуки", - написала участница, намекнув на высокий рост баскетболиста.

Сообщение Лии в Instagram (фото: скриншот)

Напомним, Лия Янголенко познакомилась с Кравцовым еще до официальной первой вечеринки. Она пригласила его на прогулку с собакой и получила одну из первых роз сезона.