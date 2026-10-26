"Мы - команда": alyona alyona написала письмо своему телу после бариатрической операции

Украинская рэперша alyona alyona после бариатрической операции опубликовала письмо своему телу. Артистка поблагодарила его за пройденный путь и поделилась размышлениями о принятии себя и будущих переменах.

Styler рассказывает, что исполнительница написала в своем обращении, как чувствует себя после операции и что раньше говорила об отношении к собственной внешности.

Что alyona alyona написала своему телу

В своем посте в Instagram рэперша вспомнила, как изменялось ее отношение к собственному телу: от любви к ненависти, от принятия к смирению.

Артистка подчеркнула, что при всех переживаниях продолжает любить свое тело и благодарна ему за комфорт и чувство защищенности.

"Я все это время делала все для того, чтобы люди приняли тебя и такие же тела, чтобы увидели красоту и перестали постоянно чего-то от тебя требовать. И ты знаешь, мы - команда", - написала alyona alyona.

Исполнительница считает, что они с телом выполнили свою миссию. Она обратила внимание на то, что в Украине стали заметнее блоггерши, ведущие, модели и другие публичные женщины в теле. Рэперша отметила их уверенность, раскрепощенность и способность вдохновлять других.

В то же время артистка сообщила, что впереди ее ждет другая миссия. Какой именно она будет, пока не уточнила, но пообещала рассказать о ее результатах, когда задуманное сбудется.

В конце обращения alyona alyona еще раз поблагодарила свое тело и подчеркнула, что будет любить его вне зависимости от грядущих изменений.

Как рэперша чувствует себя после операции

Отдельно в Instagram историях alyona alyona поделилась подробностями восстановления. По ее словам, самым тяжелым оказался третий день после вмешательства: повысилась температура, беспокоила боль, в том числе в спине.

Исполнительница также упомянула о протрузиях в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника и рассказала, что после операции ей нужно много ходить.

На четвертый день артистка сообщила, что готовится к выписке из больницы.

Что alyona alyona рассказывала о давлении из-за внешности

О сложностях с принятием себя рэперша откровенно говорила задолго до операции. В интервью Wonderzine Украина в июне 2020 года она признавалась, что внимание к ее внешности влияло даже на обычные повседневные ситуации.

"Для меня тяжелее всего было даже не выйти на сцену, а есть на людях", - рассказывала артистка.

Она связывала это со стереотипом, что полные люди постоянно много едят. Впоследствии исполнительница начала переосмысливать эти переживания: напоминала себе, что имеет такие же потребности, как другие, и не должна постоянно думать о чужих оценках.

В то же время alyona alyona рассказывала, что ее клипы помогали слушателям принимать себя. По ее словам, людей вдохновляло то, что она могла появляться в купальнике и не скрывать свою фигуру.

Отдельно рэперша отмечала, что любовь к собственному телу не исключает желания изменять внешность.

"Принять себя - это не просто остаться таким, как есть", - объясняла исполнительница.

По ее мнению, человек может решить похудеть, прибавить в весе или изменить определенные черты внешности не из-за чужой критики, а по собственному желанию. Главное, чтобы такое решение основывалось на любви к себе, а не на навязанных другими недостатках.

Как alyona alyona объясняла связь между любовью к себе и переменами

В апреле 2023 года в программе "Тихий вечір з Оленою Кравець" на канале "Дім" рэперша также говорила о связи между любовью к себе и изменениями внешности.

"Только из-за любви к себе мы можем меняться", - объясняла она.

В качестве примера исполнительница вспоминала Адель, которую, по ее словам, критиковали после похудения. alyona alyona отмечала, что человек имеет право сам решать, каким ему быть. Принятие себя она называла основой такого выбора.