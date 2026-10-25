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Главная Люди Цымбалюк вышел на сцену "Голосу країни" и эффектно поддержал Светлицкую (фото)
Люди 25 октября 2026 · 14:49

Цымбалюк вышел на сцену "Голосу країни" и эффектно поддержал Светлицкую (фото)

Актер предстал перед зрителями с огромным букетом розовых роз и вспомнил о знакомстве с любимой
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Цымбалюк вышел на сцену "Голосу країни" и эффектно поддержал Светлицкую (фото)

Тарас Цымбалюк вышел на сцену Голосу країни поддержать Елену Светлицкую (коллаж: Styler)

Украинский актер Тарас Цымбалюк появился на сцене вокального шоу "Голос країни" , чтобы поддержать свою любимую Елену Светлицкую. Артист вручил ей роскошный букет розовых роз и рассказал, как начиналась их история знакомства.

Кадрамы со съемок Цымбалюк поделился в своем Instagram , рассказывает Styler.

Как Цымбалюк поддержал Светлицкую на "Голосі країни"

Елена Светлицкая, известная зрителям по ролям в украинских фильмах и сериалах, решила попробовать себя в новом амплуа и приняла участие в 14 сезоне вокального шоу "Голос країни".

Поддержать актрису пришел ее любимый Тарас Цымбалюк. После выступления актер поднялся на сцену с огромным букетом розовых роз.

На опубликованных кадрах Тарас и Елена счастливо усмехаются и позируют вместе на сцене. Актер нежно обнимает любимую, держащую в руках огромный букет розовых роз.

Совместные кадры Тарас сопровождал короткой, но нежной подписью.

"Горжусь тобой ", - написал актер.

Елена также отреагировала на публикацию любимого.

"Любимый, спасибо тебе за поддержку! С тобой я могу все", - отметила она в комментариях.

Что Цымбалюк рассказал о знакомстве со Светлицкой

Во время съемок шоу Тарас также упомянул, что их история знакомства началась задолго до романтических отношений.

По словам актера, они с Еленой познакомились еще в 2019 году на съемочной площадке. Тогда артисты работали вместе и исполняли роль влюбленных. Однако настоящий роман между ними начался гораздо позже.

Как ранее писал Styler , сблизиться актерам помогли совместные театральные гастроли по Европе.

Светлицкая также рассказывала, что музыка занимает особое место в их отношениях. Они с Тарасом часто слушают ее вместе, а одну из важных для пары композиций Елена выбрала для выступления на "слепых прослушиваниях".

Почему Светлицкая решила принять участие в шоу

Как писал Styler, Елена давно мечтала принять участие в "Голосі країни", однако раньше ей не хватало уверенности.

Хотя зрители знают Светлицкую прежде всего как актрису, музыкой она увлекается с детства. Артистка училась в музыкальной школе по классу скрипки, пела и впоследствии самостоятельно овладела гитарой.

Теперь она решила осуществить давнюю мечту и продемонстрировать свои вокальные навыки перед тренерами шоу. Светлицкая также не скрывает, что хотела развиваться в музыке и записать собственный альбом.

Что известно об отношениях Цымбалюка и Светлицкой

Роман актеров стал публичным в августе 2026 года, когда Тарас опубликовал совместное видео и признался Елене в любви. Ранее Светлицкая рассказывала, что именно Цымбалюк первым решил открыто заявить об их чувствах.

Цымбалюк вышел на сцену &quot;Голосу країни&quot; и эффектно поддержал Светлицкую (фото)
Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

В настоящее время влюбленные живут отдельно, однако регулярно проводят время вместе. Актер также нашел общий язык с двумя дочерьми Елены от предыдущего брака.

Сама Светлицкая признавалась, что чувствует себя счастливой в этих отношениях и не спешит с новым замужеством.

Также Styler рассказывал, как Алан Бадоев применил право вето на "Фабриці зірок" и кто остался в шоу после шестого прайма.

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