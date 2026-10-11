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Главная Люди Елена Светлицкая об отношениях с Цымбалюком: как начался их роман и почему пара до сих пор живет отдельно
Люди 11 октября 2026 · 18:01
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Елена Светлицкая об отношениях с Цымбалюком: как начался их роман и почему пара до сих пор живет отдельно

Актриса призналась, почему пара не спешит съезжаться
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Елена Светлицкая об отношениях с Цымбалюком: как начался их роман и почему пара до сих пор живет отдельно

Елена Светлицкая об отношениях с Цымбалюком (коллаж: Styler)

Актриса Елена Светлицкая впервые подробно рассказала о романе с Тарасом Цымбалюком. Она призналась, как начинались их отношения, кто решил сделать их публичными и почему влюбленные пока не живут вместе.

Что Светлицкая рассказала об отношениях с Цымбалюком, пишет Styler со ссылкой на выпуск "Ближче до зірок".

Как начался роман Светлицкой и Цимбалюка

По словам актрисы, с Тарасом они знакомы уже много лет. Впервые будущие влюбленные встретились на съемочной площадке в 2019 году, где играли пару. Впоследствии они продолжали пересекаться на разных проектах, а ближе стали общаться во время совместных гастролей по Европе с представлениями.

Светлицкая призналась, что некоторое время обстоятельства не позволяли им быть вместе.

"Были обстоятельства, которые нам не позволяли быть вместе и не нужно это было. Пожалуй, все происходит тогда, когда нужно", - рассказала она.

Кто первым решил рассказать об отношениях

Инициатором того, чтобы больше не скрывать роман, стал Цымбалюк. Именно он опубликовал совместное видео и публично признался Елене в любви. Актриса не скрывает, что ей было приятно, хотя период, когда об их отношениях почти никто не знал, она тоже вспоминает с теплом.

"Желание показать наши отношения публике уходило от Тараса. Тарас это инициировал. Он выставил это видео у себя на странице, признался мне публично в любви", - поделилась Светлицкая.

Елена Светлицкая об отношениях с Цымбалюком: как начался их роман и почему пара до сих пор живет отдельно
Елена Светлицкая с Тарасом Цымбалюком (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

При этом репутация Цимбалюка как одного из главных сердцеедов украинского шоу-бизнеса Елену не смущает. По ее словам, в жизни актер совсем не такой, каким его привыкла видеть публика.

Светлицкая также назвала любимого романтиком. По ее словам, он сам организует поездки, приглашает ее на свидание, делает подарки и регулярно дарит цветы.

Почему Светлицкая и Цымбалюк живут отдельно

Несмотря на серьезные отношения, пара пока не съехалась. Елена рассказала, что у них есть отдельные помещения, хотя часто остаются друг у друга. Такой формат отношений ее вполне устраивает.

"Мы живем отдельно, но иногда он живет у меня, а я иногда живу у него. Вот так. И мне так нравится, честно говоря", - призналась она.

Какие отношения у Цимбалюка с дочерьми Елены

У Светлицкой есть две дочери - 10-летняя Вера и 5-летняя Маша. Знакомство детей с новым любимым актриса не откладывала. В то же время она отмечает, что воспитанием девушек занимается сама, а Цымбалюк не берет на себя родительские обязанности.

По словам Елены, Тарас хорошо ладит с обеими девушками. С Верой они любят вместе играть в PlayStation, а младшая Маша очень привязалась к актеру и часто говорит ему о своей любви.

Елена Светлицкая об отношениях с Цымбалюком: как начался их роман и почему пара до сих пор живет отдельно
Дочери Елены (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Планирует ли Светлицкая свадьба с Цымбалюком

Говоря о возможном браке с любимым, актриса не стала раскрывать конкретные планы. Она пошутила, что сейчас переживает один из лучших периодов своей жизни.

Ранее Styler также рассказывал, что Елена Светлицкая будет петь на "Голосе країни".

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