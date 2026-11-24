Кабель USB-C может заряжать смартфон , но не работать с ноутбуком. Причем, проблема не обязательно в его неисправности. Причина может быть в мощности адаптера, характеристиках кабеля или ограничениях самого ноутбука.

Почему USB-C не всегда заряжает ноутбук

Одинаковые разъемы USB-C могут поддерживать различные функции. Через одни можно передавать данные, другие позволяют подключать мониторы или заряжать устройство.

Специалисты ASUS обьясняют, что наличие USB-C еще не означает, что из-за этого разъема можно заряжать ноутбук. Для этого порт должен поддерживать соответствующую функцию питания, включая USB Power Delivery (PD).

Поэтому сначала найдите точную модель ноутбука на сайте производителя и проверьте, поддерживает ли его USB-C порт подзарядку.

Если такая функция не предусмотрена, даже самый дорогой кабель не решит.

Зарядное устройство может быть недостаточно мощным

Смартфону часто хватает адаптера, не способного обеспечить необходимую мощность для ноутбука.

В Microsoft отмечают, что для правильной зарядки компьютер, адаптер и кабель должны поддерживать совместимые параметры питания.

К примеру, зарядное устройство с характеристиками 5 В и 3 А обеспечивает до 15 Вт. Если ноутбуку для полноценной работы требуется 65 Вт, такой мощности может оказаться недостаточно.

Чтобы проверить адаптер:

Найдите в характеристиках ноутбука рекомендуемую мощность подзарядки. Посмотрите на значок Output на блоке питания. Проверьте поддерживаемые напряжения (В) и силы тока (А). Убедитесь, что адаптер поддерживает требуемый режим USB Power Delivery.

Мощность можно определить, умножив напряжение в силу тока. Например, 20 В×3,25 А = 65 Вт.

Совместимый адаптер на 100 Вт может подойти для ноутбука, которому требуется 65 Вт. Главное, чтобы он поддерживал требуемый режим питания. Ноутбук не обязательно потребляет всю доступную мощность.

Как проверить совместимость USB-C кабеля

Даже мощное зарядное устройство не гарантирует надлежащую зарядку, если кабель не рассчитан на соответствующую нагрузку.

Организация USB Implementers Forum, отвечающая за стандарты USB, объясняет, что кабели USB-C отличаются своими возможностями.

В действующей программе сертификации кабелей USB-C – USB-C используют обозначение мощности 60W и 240W. Они указывают, на какую максимальную мощность рассчитан кабель.

К примеру, если ноутбук нуждается в 100 Вт, кабель с ограничением 60 Вт не позволит передать всю необходимую мощность. В этом случае зарядка может быть медленной или не работать должным образом.

Ищите характеристики на упаковке, в документации производителя или на самом кабеле. Если нет маркировки, проверьте точную модель на сайте производителя.

В то же время кабель со значком 240W не заставит ноутбук заряжаться с такой мощностью. Скорость зависит от возможностей адаптера и компьютера.

Почему ноутбук заряжается только в выключенном состоянии

Иногда зарядка через USB-C работает только тогда, когда ноутбук выключен или находится в спящем режиме.

В документации Lenovo указано, что в отдельных моделях USB-C можно использовать для подзарядки, но этот разъем не предназначен для основного питания компьютера во время работы. Если ноутбук потребляет больше энергии, чем от адаптера, аккумулятор может заряжаться очень медленно или вообще перестать пополнять заряд.

Еще одна причина - одновременное подключение нескольких устройств.

Как объясняет производитель зарядных устройств Anker , в многопортовых адаптерах мощность может распределяться между подключенной техникой.

Поэтому зарядный блок, обеспечивающий 65 Вт через один порт, при одновременной зарядке смартфона и ноутбука может подавать на последний меньше энергии.

Что делать, если ноутбук не заряжается через USB-C

Прежде чем покупать новый кабель или адаптер, проверьте несколько вещей:

Проверьте штатное зарядное устройство. Если он подключается через отдельный разъем и работает, это не подтверждает исправность USB-C порта. Проверьте поддержку зарядки через USB-C в характеристиках ноутбука. Попробуйте другой совместимый кабель. Используйте кабель с подтвержденной поддержкой требуемой мощности. Осмотрите USB-C порт. Проверьте, нет ли пыли, посторонних предметов или видимых повреждений. Перед обзором отключите зарядное устройство. Уберите переходники. Подключите адаптер непосредственно к ноутбуку, без USB-хабов и док-станций. Отсоедините другие устройства от адаптера. Если зарядный блок имеет несколько портов, проверьте работу только с ноутбуком. Проверьте зарядку в выключенном состоянии. Если аккумулятор пополняется только тогда, сверьте мощность адаптера и ограничение конкретной модели ноутбука.

В рекомендациях Apple также рекомендуют проверить исправность розетки, состояние кабеля и чистоту разъемов. Если кабель поврежден, разъем имеет следы оплавления или при зарядке появляется запах горелого, немедленно прекратите пользоваться оборудованием.

Если ноутбук не заряжается даже с исправным совместимым кабелем и адаптером, проблема может находиться в разъеме или внутренней системе питания. В таком случае следует обратиться в сервисный центр.