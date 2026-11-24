Домашнее жаркое - одно из тех блюд, аромат которых собирает всю семью на кухне еще до обеда. Нежная свинина , мягкий картофель и ароматный овощной подлив прекрасно дополняют друг друга, а для приготовления понадобится только одна кастрюля.

Как приготовить домашнее жаркое в одной кастрюле, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Жаркое из свинины и картофеля

Ингредиенты:

свинная вырезка - 500 г,

картофель - 700 г,

лук - 1 небольшой,

морковь - 1 большая,

сливочное масло - 20 г,

растительное масло - для жарки,

специи - по вкусу,

вода - по предпочтению.

Как приготовить домашнее жаркое

Свинину нарежьте средними кубиками, лук мелко нашинкуйте, а морковь натрите на мелкой терке.

Разогрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло и обжарьте лук с морковью до мягкости. Мне нравится использовать для зажарки именно сливочное масло, ведь оно придает будущему подливу нежного вкуса и забирает горечь лука.

Примерный размер кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Готовые овощи переложите в отдельную тарелку, а в ту же кастрюлю налейте немного масла и выложите свинину. Приправьте мясо любимыми специями. Сюда прекрасно подходят копченая паприка, сушеный чеснок и черный перец.

Обжарьте свинину до золотистой корочки. Если свинина будет не до конца готова из-за размера кусочков - ничего страшного, потому что потом она будет еще вариться в бульоне.

Залейте мясо горячей водой и верните в кастрюлю обжаренные овощи.

Почистите картофель, нарежьте его средними кубиками, меньше свинины и добавьте к остальным ингредиентам. Посолите и при необходимости долейте воды. Если любите густое жаркое, жидкость должна почти покрывать картофель. Я люблю более жидкую, поэтому налила воды почти до краев кастрюли.

Доведите все до кипения, убавьте огонь и готовьте под крышкой примерно 25-35 минут, пока картофель и свинина не станут мягкими.

Готовое жаркое (фото: Юлия Шиканова)

Готовому жаркому советую дать постоять под крышкой еще 5-10 минут. А подавать ее особенно вкусно со свежим хлебом или тостами, которыми можно собрать остатки подливки из тарелки.

Советы для приготовления вкусного жаркого

Перед обжариванием свинину лучше промокнуть бумажным полотенцем. Так лишняя влага не будет мешать образованию золотистой корочки.

Не нарезайте картофель слишком мелко, особенно если используете быстро развариваемый сорт.

Если в конце приготовления подливка кажется редкой, слейте немного воды или разомните вилкой несколько кусочков картофеля непосредственно в кастрюле. Это поможет загустить ее без добавления муки или крахмала.

А если жаркое останется на следующий день, не переживайте - после настаивания в холодильнике оно часто становится еще вкуснее.

Блюдо содержит молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от состава использованных специй.